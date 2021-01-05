"Кремлевский Псаки" Песков проболтался, что в 90-е барыжил гоняя тачки из Турции в РФ

00:18 08.01.2021

Песков рассказал о своей жизни в 1990-е годы



5 января 2021,



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что зарабатывал на жизнь в 1990-е годы, перегоняя автомобили из Турции. Об этом он сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованное на его YouTube-канале во вторник, 5 января.



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"Чем-то пытались торговать, тогда вся страна этим занималась, я машины гонял сам за рулем из Турции, Анкара–Москва. Можно было ехать вокруг через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, а можно было на пароме. Тогда дипломат (в 1990-е Песков был сотрудником МИД РФ. - Ред.) имел освобождение раз в сколько-то месяцев от таможни на машину", - сказал Песков.



Он отметил, что перегоном подержанных автомобилей или покупкой товаров, которые после этого перепродавались в России, занимались многие из его окружения.



"Мы все через это прошли, у меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок", - признался Песков.



По его словам, приглашение на должность в администрацию президента он получил как раз во время своей дипломатической службы. Песков, в свою очередь, расценил это предложение как повышение и согласился, так как работа в Кремле всегда казалась для него очень привлекательной.



Кроме того, в ходе этого интервью Песков рассказал, что после жесткой критики главы государства жить не хочется. При этом представитель Кремля подчеркнул, что "президент всегда слышит, но не всегда соглашается".



Он также сообщил, что никакой "войны" между различным управлениями в администрации президента нет, но есть рабочие споры.



Песков в разговоре с Соловьевым еще упомянул о том, что его работа мешает супруге, олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке в плане ведения бизнеса.



"Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен себя раз в год полностью продекларировать. Вот так вот просто раскрыться, а остальные нет. Плохо? А она должна по закону, потому что она - жена госслужащего. Это чрезвычайно ей неудобно", - объяснил Песков.