Жениш Молдокматов больше не лидер кыргызской партии "Замандаш"

00:31 08.01.2021

7 января 2021 - Мария Стрельцова



Жениш Молдокматов больше не лидер партии "Замандаш"



Жениш Молдокматов сегодня заявил, что передает руководство партии "Замандаш" Аскарбеку – сыну основателя данной политорганизации Мухтарбека Омуракунова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Молдокматов возглавлял партию "Замандаш" в 2018 года.



"В текущей политической ситуации, чтобы мои публичные высказывания не оказали негативного влияния на партию и ее членов, решил передать руководство партии "Замандаш" сыну Мухтарбека Суюналиевича", - написал он.



Политик при этом подчеркнул, что борьба еще впереди, и в ближайшие дни он выйдет на политарену с новой силой - "прогрессивным, конструктивным, новой генерации поколением".



Мухтарбек Омуракунов в 2007 году основал политическую партию "Замандаш" и стал ее председателем. На парламентских выборах 2010 года партия получила 3,82 % голосов, что не позволило ей занять места в Жогорку Кенеше. Омуракунов трагически погиб 30 апреля 2011 года, находясь на отдыхе на Кубе.