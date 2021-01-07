 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таинственное "глубинное государство" выигрывает очередной раунд борьбы за власть в Америке, - Д.Седов
01:06 08.01.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 07.01.2021

Действующий президент показал, что он в слабом положении

6 января в Вашингтоне на Капитолийском холме произошли потасовки в рамках целой череды событий, предваряющих официальную инаугурацию нового президента США, которая должна состояться 20 января. Потасовки не бескровные: четыре человека погибли.

Как известно, в этот день должно было состояться утверждение двумя палатами конгресса итогов голосования Коллегии выборщиков, объявивших победителем президентских выборов Джо Байдена. Трамп подготовил две группы конгрессменов в обеих палатах конгресса, которые должны были внести возражения по итогам голосования в ряде штатов и потребовать перевыборов в них. Кроме того, днем 6 января в Вашингтоне на митинге в поддержку действующего президента он призвал своих сторонников пойти к конгрессу, где проходила ратификация результатов президентских выборов, чтобы "выразить свой гнев" конгрессменам и сенаторам.

Однако утверждение итогов выборов, как их зафиксировали 14 декабря выборщики, состоялось без особых проблем, и это несмотря на уличные беспорядки, которые один увлекающийся комментатор сравнил с киевским майданом: сравнение, надо сказать, очень сильно натянутое.

Через некоторое время после начала работы конгресса произошли попытки "штурма Капитолия", только на штурм это походило мало. Полицейское оцепление сопротивлялось слабо, происходящее вокруг задания Конгресса США и в самом здании больше напоминало спектакль. По некоторым данным, полицейские сами пропустили протестующих в здание конгресса; во всяком случае, один из телеграм-каналов опубликовал видео, на котором полиция открывает ворота и пускает толпу на территорию Капитолия.

Действующий президент, устав, видимо, от борьбы, реагировал на происходящее вяло, призывая толпу разойтись и повторяя старые заявления о том, что выборы фальсифицированы.

Было ощущение, что Дональд Трамп находится в информационной осаде и не вполне владеет ситуацией. Так, официальный представитель Фейсбук заявил, что видеообращение Трампа удалено в связи с "возможным опасным развитием ситуации". "Твиттер" не удалил соответствующую запись Трампа, но выключил режим диалога, лишив президента возможности влиять на происходящее на Капитолийском холме "в связи с риском насилия".

Слабое положение действующее президента было видно и по тому, что на требование Трампа ввести в действие национальных гвардейцев для защиты Капитолия мэр Вашингтона, афроамериканка Мюриэль Баузер ответила, что у нее нет таких полномочий. Любопытно также распоряжение мэра Вашингтона о введении комендантского часа: распоряжение последовало в тот момент, когда по зданию Конгресса разгуливали протестующие, и распространялось на сутки. Однако потом, когда толпа покинула здание и митингующие разошлись, госпожа мэр продлила комендантский час в столице Соединенных Штатов еще на 15 дней (без объяснения причин).

Кстати, протестующие на Капитолийском холме были настолько безобидными (еще одна причина не проводить искусственное сравнение с киевским майданом), что не предъявили конгрессменам никаких требований. Видимо, организаторами спектакля перед ними были поставлены другие задачи. Наверняка среди протестовавших находились и сторонники Трампа, но были и "титушки", устроившие шоу под камеры. Американские СМИ лишь усилили их голоса, распространяя образ "врага демократии Дональда Трампа".

Да, события на Капитолийском холме в Вашингтоне имели следствием четыре трупа, но в конце концов кто в Америке считает "сопутствующие жертвы", когда организуется операция по смене власти? Тем более, когда власть меняют не в Республике Чад, а в "глобальной сверхдержаве".

"Глубинное государство" – это только образ, который аналитику мало что говорит, но так или иначе главным смыслом событий этого дня в Вашингтоне стало то, что загадочное "глубинное государство" выиграло очередной раунд борьбы у той Америки, которая на ноябрьских президентских выборах отдала свои голоса Дональду Трампу.

К концу дня 6 января Трамп сообщил, что в установленный срок, то есть 20 января, он осуществит передачу власти, хотя он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов. Его несогласие уже не имеет значения. После того как 14 декабря Коллегия выборщиков объявила Байдена избранным президентом, а 6 января решение выборщиков подтвердили обе палаты конгресса, игра окончена. Это обстоятельство заслуживает гораздо большего внимания, чем так называемый штурм Капитолия.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610057160
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