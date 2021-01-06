Г.Мирзаян: Штурм Капитолия перевернул представление об Америке

02:07 08.01.2021 Штурм Капитолия перевернул представление об Америке

Протестующие с флагами Конфедерации стали одним из символов захвата американского Капитолия



Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета



Впервые за сотни лет в Соединенные Штаты пришло то, что они так активно распространяли в других странах мира – дыхание гражданской войны. Вдохновленная Трампом толпа взяла штурмом здание парламента США – Капитолий. И хотя протестующих удалось выгнать, и американские политики, и пресса пребывают в настоящем шоке. Какие последствия будут у этого беспрецедентного для Вашингтона события?



2020 год ввел или раскрутил множество политологических терминов. Один из них – "киргизинг". Это когда толпа людей, недовольных итогами выборов, по традиции идет и захватывает ключевые правительственные здания. Парламент, резиденцию президента – без разницы. В той же Киргизии этот вариант оспаривания результатов голосования стал традицией – как и в ряде других государств, которые Джордж Буш-младший назвал "банановыми республиками".



Однако теперь ряды этих "республик" пополнили и Соединенные Штаты, где 6 января возмущенная сфальсифицированными итогами президентских выборов толпа взяла Капитолий. И судя по всему, этот первый в истории США "киргизинг" станет отнюдь не последним.



Кровь и фото



Сам процесс взятия Капитолия начался с многотысячной демонстрации в поддержку президента Дональда Трампа. После вдохновляющей речи президента США о том, что у него и его избирателей украли победу на выборах, часть людей отправилась к Капитолию, где конгрессмены как раз утверждали итоги этих выборов. Какое-то время пободавшись с полицией у входа в здание (а полицейских, судя по видео, было крайне немного), в какой-то момент люди просто пошли на штурм.



Капитолий – режимный, между прочим, объект, где для обычных людей доступно лишь несколько экскурсионных залов да возможность (естественно, по предварительной записи) понаблюдать за некоторыми заседаниями Конгресса с балкона. Однако полиция, охранявшая этот режимный объект, просто разошлась, после чего протестующие с американскими флагами и транспарантами в поддержку Дональда Трампа проникли в Капитолий. Конгрессменов сразу же эвакуировали, а залы и коридоры Капитолия превратились в поле боя между протестующими и охранниками (в ходе чего как минимум одна из сторонниц Трампа была застрелена полицией).



Ну и, естественно, не обошлось без триумфальных фотосессий.



Из захваченного Капитолия в интернет потекли весьма интересные фотографии. Людей в фантастических костюмах – например, в шапке с рогами. Довольного американца – судя по внешности, реднека, или, как у нас говорят, деревенщины – развалившегося в кресле спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и возложившего свою ногу на ее стол.



Одними из самых вирусных кадров стали фотографии из кабинета спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. За ее рабочим столом развалился в кресле человек с внешностью рэднека, то есть деревенщины



Но самым, пожалуй, символическим кадром стал парень, стоящий в коридоре Капитолия с флагом Конфедерации. Флаг, который генерал Роберт Ли – командующий войсками Юга и самый талантливый полководец Гражданской войны – мечтал водрузить в Капитолии. И если для американских либералов и цветных это символ рабства, то для значительной части населения юга США Крест Конфедерации олицетворяет консервативные ценности традиционной Америки, которые сегодня втаптываются в грязь истории вместе с самой Америкой. Втаптываются представителями вашингтонского истеблишмента – в частности, теми, кто заседал в Капитолии.



Среди участников штурма было много колоритных личностей



Свобода слова



Водрузили этот флаг, правда, ненадолго – на несколько часов. Полиции удалось в итоге прекратить киргизинг и изгнать протестующих из Капитолия, после чего в столице США, а также примыкающих к Вашингтону округах штата Вирджиния введен комендантский час. Конгрессмены вернулись к подсчету голосов, а журналисты и политики стали рефлексировать.



На первый взгляд, главной их эмоцией был гнев. Все они фонтанировали возмущениями, оскорблениями и призывами "наказать виновных". Да, были те, кто пытался освещать ситуацию объективно. Например, Fox News приводит позицию протестующих – они уверяют, что полицейские стреляли на поражение резиновыми пулями "еще до того, как мы что-то сделали". Однако абсолютное большинство американских СМИ выступили в лучших традициях северокорейской прессы – исключительно одностороннее освещение события, переполненное проклятиями и нужными терминами.



"У вас есть право злиться. Но у вас нет права на восстание. У вас нет права на подстрекательство к мятежу. У вас нет права вламываться в здания и причинять вред полицейским. Есть черта, которую нельзя пересекать", – заявил бывший советник Обамы Ван Джонс. Который, конечно, не говорил таких слов во время шествий мародеров из Black Lives Matter по улицам американских городов. Что и понятно – ведь они были "протестующими" и "активистами", а сторонники Трампа в интерпретации CNN являются "толпой" (mob) и "бунтовщиками" (rioters).



Среди участников митинга были весьма агрессивно настроенные личности



Никаких протестующих, повстанцев, активистов, никакой альтернативной точки зрения – новостная лента CNN и других либеральных СМИ заполнена исключительно осуждением захватчиков. Причем осуждением как со стороны демократов, так и со стороны представителей республиканского истеблишмента, выступившего против собственных избирателей-трампистов. Или, как называет их комментатор сего "СМИ" из числа республиканских политтехнологов Скотт Дженнингс, "доморощенных террористов, с которыми нужно обращаться так, как и с любыми другими террористами". Бывший генпрокурор США Уильям Барр назвал штурм Капитолия "возмутительным и подлым", а также призвал федеральные агентства "немедленно отправиться на место и разогнать" толпу.



Не по-американски



Естественно, у террористов должен быть главарь – и им назначили Дональда Трампа. Ряд демократов в Конгрессе даже готовят Трампу новый импичмент. Но по делу ли?



Казалось бы, на этот раз – да. Трамп действительно накачал толпу и подготовил ее к штурму Капитолия. Трамп действительно призывал ее разойтись – но такими словами, что фактически оправдывал ее действия.



Однако Трамп не организовывал штурма Капитолия. Более того, в тактическом плане от этого штурма больше всего выигрывают именно демократы.



Так, они сумели связать Трампа с беззаконием, ассоциировать с ним итоги президентства ненавистного им республиканца. "И теперь вместо разговоров о самом высоком уровне среднего дохода домохозяйств в истории США, самого низкого уровня бедности, полной ликвидации ИГ* и разработанных за девять месяцев двух вакцин против COVID-19 нам будут отвечать: "А, вы имеете в виду болвана, чьи люди напали на Капитолий?", – поясняет американский журналист Дерой Мердок.



Кроме того, демократам удалось запугать республиканский истеблишмент и поставить его перед выбором между поддержкой Трампа и своих избирателей с одной стороны и лояльностью "глубинному государству" с другой.



Большинство республиканцев выбрали второе – и даже без пения петуха публично отреклись от своего наставника и лидера. "Это уже больше, чем просто неправильно и незаконно. Это не по-американски. Президент месяцами безосновательно подрывал основы американской демократии, и, как следствие, он виноват в произошедшей осаде и случившемся полном позоре", – говорит бывший советник Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.



Более того, ряд конгрессменов, ранее вместе с Трампом выступавших против признания итогов выборов, осудили вторженцев и резко поменяли свое решение. В том числе и те, кого считали конфидантами действующего президента. Так, Трамп провел митинг в поддержку сенатора от Аризоны Келли Леффлер, на следующий день были опубликованы результаты выборов (согласно которым она проиграла свой пост Рафаэлю Уорноку), а еще через сутки – аккурат после вторжения в Капитолий – она заявила, что отказывается от занимаемой ранее позиции и признает итоги выборов. Любопытно, что в момент вторжения толпы республиканцы – а точнее конгрессмен от Аризоны Энди Биггс – представлял коллегам неопровержимые доказательства фальсификации голосования в его родном штате. Однако затем 93 голосами из 100 (притом что в сенате было большинство республиканцев) эти доказательства были признаны несущественными.



Конец партии, конец Америки?



Леффлер, как и многие другие республиканские политики, побоялась встать на сторону "мятежника". В итоге все они политически хоронят как себя, так и Республиканскую партию. Избиратели (а значительная часть республиканцев считает выборы сфальсифицированными и не считает ворвавшихся в Капитолий "террористами") вряд ли простят им трусость и предательство. Эксперты предрекают, что массовое разочарование обязательно конвертируется в низкую явку республиканских избирателей на выборах и/или их отказ поддерживать "предателей". Как верно написала в "Твиттере" помощница Трампа Дженна Эллис, после аризонского голосования "Республиканская партия официально прекратила свое существование".



Любопытно, что администрация соцсети запретила все действия с этим твитом (репост, лайк, комментарий) из-за того, что он "может спровоцировать насилие". Более того, "Твиттер" и "Фейсбук" на время заблокировали страницы Трампа. По всей видимости, в ближайшее время стоит ожидать масштабнейшей цензуры в отношении всех тех, кто посмеет как-то оправдывать произошедший киргизинг.



Сторонники Трампа не расставались с флагами конфедератов



Почему так? Чего боятся демократы – ведь им удалось изгнать людей из Капитолия и официально признать выборы президента США (а значит, и избрание Байдена) состоявшимися?



Они боятся повторения. Штурм здания Конгресса показал, что: а) здание можно захватить, и б) в США есть огромное количество тех, кто готов это делать снова и снова. Просто потому, что им не оставили иного выбора – как и тем, кто брал Капитолий 6 января. "Да, они дискредитировали себя перед многими американцами – но в то же время получили симпатии миллионов самопровозглашенных патриотов, распространяющих теории заговора и мечтающих о повторении революции 1776 года. Толпа в Капитолии является частью глобального движения белых экстремистов, которое набирает сторонников и действует через социальные сети, имеет на руках оружие и представляет серьезную опасность", – пишет сотрудница ряда демократических исследовательских центров Джилл Догерти.



И ее позицию разделяют многие другие ее коллеги – для них, сторонников диктатуры расового/полового/идеологического меньшинства, протест белого большинства действительно является движением экстремистов. И именно потому, что люди, протестующие против либерального тоталитаризма, разрушения традиционных американских ценностей и сфальсифицированных выборов, являются для нынешней элиты "экстремистами", диалога между ними не будет. Будет лишь попытка подавления, репрессии, волчьи билеты и какие-нибудь "лагеря перевоспитания".



А что бывает, когда меньшинство пытается подавить большинство – особенно то, у которого на руках миллионы стволов оружия – американцы могут увидеть на примере других стран. Тех самых, которые они разрушали через искусственное создание предпосылок для местного "киргизинга".



* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" Источник - Взгляд

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