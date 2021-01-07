Печальный день... Байден и погром, - А.Наумов

09:25 08.01.2021 После штурма Капитолия и четырех смертей Америка узнала имя нового президента



Джо Байден официально утвержден президентом США после подсчета голосов членами Конгресса. Это будничное событие в любом другом году прошло бы незамеченным, но в 2021-м оно, несомненно, войдет в историю: между началом процедуры и ее окончанием Вашингтон впервые с 1814 года пережил штурм Капитолия и, по сути, попытку государственного переворота, закончившуюся поражением и четырьмя смертями.



День 6 января 2021 года, несомненно, войдет в американскую историю. Во-первых, потому, что в этот день хватало исторических отсылок, ведь именно в соответствии с законом 1887 года члены обеих палат Конгресса собрались в Капитолии для формального подсчета голосов выборщиков, поданных месяцем ранее, и объявления имени новоизбранного президента США. Кроме того, впервые с 1814 года здание этого самого Капитолия взяли штурмом: тогда, более 200 лет назад, это сделали британские солдаты, в этот раз - сторонники Дональда Трампа. Во-вторых, как случается во многих красивых историях, у этой был персонаж второго плана, который по ходу действия стал главным героем,- вице-президент Майк Пенс. Но обо всем по порядку.



6 января 2021 года должно было стать днем финальной битвы Дональда Трампа и его сторонников за власть. Президент проиграл выборы 3 ноября, однако затем заявил, что победа была украдена путем вбросов и мошенничества. Началась затянувшаяся более чем на месяц судебная эпопея, во время которой не было предоставлено практически никаких доказательств утверждениям президента. Эту битву господин Трамп также проиграл.



Наконец, его поражение было зафиксировано коллегией выборщиков: в каждом штате утвердили результаты народного волеизъявления - избранным президентом был назван демократ Джо Байден.

Недовольный таким исходом событий Дональд Трамп уцепился за последнюю призрачную возможность удержаться у власти, которую ему предоставила формальная процедура утверждения результатов голосования коллегии выборщиков. Он и его сторонники действовали одновременно в двух направлениях: юридическом и уличном. Первое заключалось в грамотном использовании положений упомянутого закона 1887 года. Одно из его положений разрешает совместной группе из конгрессменов и сенаторов объявить о несогласии с результатом выборов в каком-либо штате.



Достаточно двух человек, но важно, чтобы под обращением были подписи членов обеих палат. В этом случае оглашение результатов приостанавливается и члены обеих палат расходятся по своим помещениям для двухчасовых дебатов. Вернувшись, они голосуют по вопросу непризнания результатов в конкретном штате. Прецедентов успешного оспаривания результатов выборов таким путем не было, однако протрамповских республиканцев это не смущало: планы затянуть процедуру поддержали больше сотни конгрессменов и более десятка сенаторов, в том числе представитель штата Техас Тед Круз.



Сам Дональд Трамп был бессилен вмешаться в процесс, и основные надежды он возлагал на своего самого близкого соратника вице-президента Майка Пенса.

"Если Майк Пенс справится, мы выиграем гонку. Многие штаты хотят отозвать признание неправильных и даже мошеннических результатов выборов, которое они сделали без согласия своих законодательных собраний. Майк может отправить эти результаты обратно!" - писал глава государства в Twitter. По его мнению, вице-президент мог позволить себе отказать тем или иным штатам в утверждении результатов голосования их представителей в коллегии выборщиков и таким образом обеспечить победу господину Трампу.



Параллельно свой удар готовила "улица": в Вашингтоне именно 6 января должен был собраться "Марш за Трампа" - митинг в поддержку действующего президента, заявленный как крупнейший в истории округа Колумбия. Дональд Трамп обещал присутствовать лично и призывал присоединиться сторонников со всей страны.



Митинг вышел действительно впечатляющим: прибыли и простые сторонники президента, и члены радикальных движений вроде Proud Boys и Oath Keepers.

"КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО, чтобы все патриоты, которые могут быть в Вашингтоне, приехали в Вашингтон и гордо выступили в поддержку президента Трампа и его битвы с врагами, которые пытаются осуществить госпереворот с помощью масштабных фальсификаций и других атак против нашей Республики",- гласили призывы на странице группы Oath Keepers, объединяющей бывших полицейских, пожарных и военных. Для поддержания порядка Вашингтон мобилизовал 340 бойцов Национальной гвардии, которых разместили около ключевых столичных объектов.



Как комментируют захват Капитолия США в России и мире

На самом митинге перед собравшимися выступили и личный юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани, призвавший дать демократам "испытание битвой", и сын президента Дональд Трамп-младший, заверивший республиканцев, голосующих в Капитолии: мы следим за вами. Наконец, на сцену поднялся сам президент.



Личный юрист Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал дать демократам "испытание битвой"



"Мы пройдем по Пенсильвания-авеню, мы поприветствуем бравых сенаторов, конгрессменов и конгрессвимен, но мы, пожалуй, не будем так активно приветствовать кое-кого из них, потому что вернуть страну слабостью невозможно, нужно показать силу",- увещевал сторонников Дональд Трамп на митинге, названном "Положим конец краже". Он заявлял: Майк Пенс должен выполнить возложенные на него обязательства, потому что в противном случае для страны настанет "печальный день".



Печальный день, однако, настал: пока республиканцы митинговали, в Капитолии начался подсчет голосов.

Майк Пенс отказался участвовать в сомнительной схеме, предложенной президентом, он распространил среди участников встречи письменное заявление, где указал: "Мое заключение состоит в том, что моя клятва поддерживать и защищать конституцию удерживает меня от принятия единоначалия в вопросе определения того, какие голоса выборщиков можно считать, а какие - нет. Да поможет мне Бог".



Наконец, на сцену поднялся сам президент США Дональд Трамп



Тем самым маховик был запущен. Сторонники президента пошли к Капитолию. "У Майка Пенса не хватило смелости сделать то, что нужно для защиты нашей страны и нашей конституции",- написал президент в Twitter. На форумах наиболее рьяных сторонников президента господина Пенса провозгласили предателем и агентом сторонников госпереворота.



Масла в огонь подлили недавние события в штате Джорджия: на выборах в Сенат оба кресла получили демократы, и теперь Демократическая партия получает контроль и в виде президентской власти, и в обеих палатах Конгресса, что позволит демократам проводить свою политику без оглядки на оппонентов.

Дональд Трамп, пришедший к власти в 2016 году и обеспечивший республиканский контроль в обеих палатах Конгресса, спустя четыре года у власти проиграл все: и президентство, и Сенат, и Палату представителей.



Около часа дня по местному времени протестующие преодолели установленные по периметру Капитолия барьеры и вступили в схватку с полицейскими в полном обмундировании: во время столкновений силовиков также называли предателями и предлагали присоединиться к движению. Через полтора часа после начала потасовок бунтовщики ворвались в здание: на одном из распространяемых в сети видео заметно, как полицейские расступаются, пропуская погромщиков. Конгрессменов и сенаторов в это время эвакуировали: многие выбегали в розданных им противогазах.



Бунтовщики ворвались в здание Сената и принялись фотографироваться.

В здание Палаты погромщиков не пустили: полицейские достали пистолеты и, прикрывая законодателей, дали им возможность покинуть помещение. Митингующие тем временем чинили погромы в других частях Капитолия - в частности, они заняли офис спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, одной из лидеров Демократической партии. В социальных сетях появились фотографии, на которой бунтовщики хвастались трофеями: какой-то мужчина вынес из ее кабинета конверт с ее подписью, кто-то утащил табличку с ее именем.



Джо Байден практически немедленно потребовал от Дональда Трампа положить конец происходящему. "Это не протест, это восстание",- заявил он. "Мы не намерены мириться с нападением на наш Капитолий. Те, кто принимает участие в нем, будут преследоваться по всей строгости закона",- написал в свою очередь Майк Пенс. Президент тем временем выпустил небольшой видеоролик. "Понимаю вашу боль. Понимаю ваше страдание. Но сейчас вам нужно разойтись по домам",- призвал он протестующих, заявив, что победа на выборах у него действительно была украдена.



Мы не можем подыгрывать этим людям. Нам нужен мир. Идите домой. Мы любим вас. Вы совершенно особенные",- подытожил глава государства.



Распространение ролика было практически немедленно заблокировано руководством Twitter, затем видео было полностью удалено, а аккаунт президента заблокирован на 12 часов. Схожим образом поступила и компания Facebook. "Насилие в Капитолии - позор. Мы не допускаем призывы к насилию на нашей платформе, изучаем и убираем соответствующий контент",- пояснили представители Facebook.



Наконец, на разгон бунтовщиков была брошена национальная гвардия. Как выяснилось позднее, президент отдавать соответствующий приказ не захотел - это сделал вице-президент Пенс. Примерно через час зал Сената был зачищен, затем бунтовщиков выдавили за пределы здания. Подсчет голосов продолжился.



"Хочу сказать американскому народу: Сенат США не запугать. Ни угрозы, ни бандиты, ни погромщики нас отсюда не выгонят. Мы не склоним голову перед беззаконием и запугиванием. США и Конгресс сталкивались с гораздо более значимыми угрозами по сравнению с толпой безумцев, что мы видели сегодня. Нас не удавалось остановить раньше, не удастся и сегодня. Они попытались воспрепятствовать нашей демократии и потерпели поражение. Поражение",- заявил после возвращения в Капитолий лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.



"Поражение",- заявил после возвращения в Капитолий лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл



Вторая часть заседания прошла быстро. Результаты в Пенсильвании и Аризоне были оспорены, но безрезультатно.



Джо Байдена объявили победителем президентских выборов США.

На это известие отреагировал и действующий президент США. "Я совсем не согласен с итогами выборов, да и факты на моей стороне, но 20 января будет спокойная передача власти",- говорится в выпущенном после результатов голосования заявлении. Президент отметил, что всегда бился за подсчет лишь "законных голосов". "Это конец величайшего первого срока в истории президентства, это лишь начало нашей битвы за возвращение Америке былого величия",- резюмировал глава государства.



"Он подвел сторонников, подвел страну и теперь подвел себя",- рассказал изданию Politico бывший работник штаба Дональда Трампа. По его словам, после событий 6 января президент перестанет быть популярной фигурой в партии. Последствия уже начались: об отставке объявила Стэфани Гришам, глава аппарата первой леди и одна из наиболее последовательных сторонниц президента. Как указывает Politico, об отставке думают и помощники по национальной безопасности. Критика штурма Капитолия приходит от многих союзников президента - в частности, от бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи и сенатора Линдси Грэма.



Пока республиканцы и лично Дональд Трамп подсчитывают политические потери, власти отчитались о потерях человеческих: во время штурма полицией была застрелена женщина, ветеран ВВС США, пытавшаяся проникнуть в здание Капитолия. Три человека также умерли из-за "медицинских происшествий", не связанных со штурмом.



Алексей Наумов

07.01.2021, Источник - коммерсант

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