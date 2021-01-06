По делу статс-секретаря КырМинтранса Мамыркалиева задержано еще 28 фигурнатов. Коррупционная схема трассы Бишкек - Ош

10:11 08.01.2021

Еще 28 человек задержаны по делу статс-секретаря Минтранса - подробности от Финпола



Коррупционная схема, работавшая на трассе Бишкек - Ош нанесла ущерб государству в 20 миллионов сомов, утверждает ГСБЭП.



БИШКЕК, 8 янв - Sputnik. Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) Кыргызстана подтвердила информацию о задержании статс-секретаря Министерства транспорта и дорог Эрмека Мамыркалиева.



О задержании чиновника по подозрению в коррупции стало известно сегодня, 8 января.



Коррупционная схема работала при осуществлении дорожного и транспортного контроля Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек - Ош (ГДАД) при Минтрансе

© ФОТО / ПРЕСС-СЛУЖБА ГСБЭП ПРИ ПКР

Финпол заявил, что коррупционная схема работала при осуществлении дорожного и транспортного контроля Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек - Ош (ГДАД) при Минтрансе

Финпол заявил, что коррупционная схема работала при осуществлении дорожного и транспортного контроля Государственной дирекции автомобильной дороги Бишкек - Ош (ГДАД) при Минтрансе. ГСБЭП утверждает, что в 2018 году "для контроля полноты поступления платы" за проезд через тоннели на контрольно-пропускных пунктах "Сосновка" и "Кара-Куль" на трассе установили аппаратно-программные комплексы, где ответственные лица ГДАД принимали оплату за проезд через тоннели по установленным тарифам для отечественного, иностранного и большегрузного транспорта.



"Отдельные работники под покровительством высших руководящих лиц Минтранса на протяжении длительного времени вносили некорректные изменения в указанную автоматизированную систему, тем самым присваивая особо крупные суммы денег. На сегодня по этому делу задержано 28 чиновников различного ранга, ущерб по уголовному делу составил 20 миллионов сомов, из которых силами Финпола возмещено более 16 миллионов сомов", - говорится в сообщении.

Следствие пытается установить причастных к этому преступлению лиц из числа чиновников.