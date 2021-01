Когда начинается конец? Цивилизации стареют и умирают, - Карина Зеебург

10:23 08.01.2021

5 января 2021 г.

Карина Зеебург | Süddeutsche Zeitung

Когда начинается конец?

"Все общества в истории человечества в какой-то момент погибли. Почему, собственно говоря, такой судьбы должна избежать наша цивилизация?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



"Почему разрушились такие некогда успешные цивилизации, как Китайская империя, Римская империя или Империя Великих Монголов, которая на пике своего могущества охватывала почти весь индийский субконтинент? Практически все цивилизации постигла эта судьба, независимо от их размера и структуры. Некоторые возродились, в то время как другие исчезли навсегда. Когда же начинается конец? И есть ли сигналы, предупреждающие о гибели? Вопрос о шаблонах и причинах, которые привели к коллапсу целых империй, занимает ученых всего мира", - пишет журналистка Карина Зеебург.



"Общества - это хрупкие человеческие структуры, которые могут потерпеть крах", - говорит Ричард Блэнтон, почетный профессор антропологии Университета Пердью и главный автор нового исследования, опубликованного международной командой ученых в научном журнале Frontiers in Political Science".



"Обернувшись назад, можно найти много историй. Некоторые цивилизации рухнули с треском, другие зачахли. Однако этнологи, эксперты по теории систем, истории и социологи выявили шаблоны, повторяющиеся тысячелетиями. В то же время существуют различные объяснения и причины краха цивилизаций: природные катастрофы, истощение ресурсов, растущее неравенство, нехватка социальной сплоченности и чрезмерно сложные общественные системы. К краху системы может побудить и "моральная несостоятельность высшего руководства", пишут в Frontiers in Political Science авторы нового исследования, изучившие 30 досовременных обществ".



"В большинстве цивилизаций существовал своего рода общественный договор, в письменной или неписанной форме", - говорит Гари Фейнман, куратор направлений археологии и этнологии Филдовского музея естественной истории в Чикаго и соавтор исследования. "Если лидер нарушает общие принципы и идет против основных ценностей общества, люди теряют доверие к власти", - говорит Фейнман. Также и в досовременных обществах, для которых в сущности было характерно "хорошее управление", это неоднократно приводило к политической поляризации и оппозиционным движениям. В частности, уменьшалась готовность платить налоги. Это в свою очередь подрывало бюджетное здоровье общества, так что системы оказывались в шатком положении", - передает издание.



"Исследователи также пришли к еще одному основополагающему выводу: "Государства с хорошим управлением приходят в упадок более радикально и тяжело, чем автократические системы", - говорит Фейнман. Это вызвано более сильной взаимной зависимостью государственных организационных форм и инфраструктуры. Их разрушение наносит сильный удар по населению. Если же исчезает автократ, зачастую его лишь сменяет новый", - говорится в статье.



Одна лишь катастрофа - будь то массовые беспорядки, пандемии или климатические кризисы - чаще всего не приводит к краху, считает историк Джозеф Тейнтер, изучавший гибель цивилизаций майя, каньона Чако и падение Западной Римской империи. "Общества развивают комплексность, чтобы противостоять именно этим вызовам", - аргументировал он в разговоре с изданием The New York Times.



"Сегодня в таких университетах, как Кембридж и Принстон, существуют центры изучения глобальных системных рисков, - отмечает Süddeutsche Zeitung. - Ведь растущая комплексность современных обществ и международной системы может сама стать риском безопасности, предостерегают эксперты по теории систем, историки и экономисты. Также и Тейнтер признает, что с определенного масштаба тенденция ко все большей комплексности может повлечь за собой риски".



"Слабое место современных обществ заключается в том, что их функциональные системы все более тесно переплетаются друг с другом, в результате чего неполадки в одном месте могут быстро перейти на другие сферы, что делает кризисы все более непредсказуемыми. Это касается как мировых финансовых систем, так и распространения вирусов или опоясывающих Землю цепей поставок".



"Локальные проблемы быстро превращаются в глобальные катастрофы. Возникновению зависимых отношений на земном шаре способствует и интернет. (...)Поэтому исследователи катастроф уже давно выступают за то, чтобы жизненно важные товары, например, продукты питания, производились локально, а энергия вырабатывалась децентрализованно".



Американский исследователь Джаред Даймонд в своей книге "Коллапс" сравнивает современный мир с островом Пасхи. "Благодаря глобализации, международной торговле, авиасообщению и интернету, все государства Земли делят сегодня между собой ограниченные ресурсы. "Остров Пасхи был изолирован в Тихом океане так же, как Земля в космическом пространстве", - поясняет Даймонд. (...) На пике социального развития образ жизни жителей острова превзошел силы природы. Леса вырубались, потому что людям нужна была древесина для строительства каноэ и перевозки их гигантских каменных скульптур моаи. Когда жители острова Пасхи выкорчевали последние деревья, почва начала размываться - и люди лишились условий для жизни".



"(...)Даймонд выделил пять основных причин, которые привели к краху изученных им цивилизаций: вредное воздействие на окружающую среду, колебания климата, враждебные соседи, отсутствие торговых партнеров и неверная реакция общества на перемены".



"Какими бы разными ни были подходы исследователей, в одном пункте большинство ученых едины во мнении: общество терпит крах, когда не находит надлежащих ответов на изменения и новые вызовы, - пишет Süddeutsche Zeitung в заключение. - (...) Существуют шаблоны коллапса, "но это не должно означать, что история повторится", говорит Фейнман. "Мы можем извлечь уроки из прошлого", ведь дальнейший ход истории - в наших руках".



Источник: Süddeutsche Zeitung