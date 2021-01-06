США, Казахстан и Узбекистан создали единый инвестиционный фонд

11:22 08.01.2021

Фонд Центральноазиатского инвестиционного партнерства, объемом не менее $1 млрд создали правительства США, Казахстана и Узбекистана, сообщила 7 января пресс-служба посольства и консульства США в Казахстане.



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Согласно сообщению, фонд создан "в поддержку проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей в Центральной Азии и более широком регионе".



Предполагается, что среди целей фонда будет привлечение частных инвестиций в экономики стран Средней Азии и повышение прозрачности и устойчивости инвестиций.



"Работая через платформу C5+1, данная инициатива будет стремиться использовать возможности для увеличения торговли, развития и взаимодействия, чтобы сделать каждую страну в Центральной Азии сильнее и процветающей", - сообщила пресс-служба консульства.



Также предполагается, что фонд должен углубить двустороннее партнерство в Центральной Азии "путем подписания двусторонних меморандумов о взаимопонимании с Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".



Комментарий редакции

США устойчиво наращивают свое участие в экономиках этих стран. Так, в 2018 году Штаты увеличили объем вложений в экономику Узбекистана на 28%, а в экономику Казахстана - на 41%. В то же время объем инвестиций из России отстает от американского примерно в 3,5 раза (около $1 млрд).



Вкупе с тем, что инвестиции со стороны США всегда носят стратегический долгосрочный характер и осуществляются в реальную экономику (например, в такие отрасли, как производство электробатарей и аккумуляторов, нефтегазовый сектор, сборных железобетонных изделий и оборудования и т. д.), характер фонда сам по себе предполагает определенный отбор проектов.



А значит, что это, во-первых, очевидно будут американские проекты; во-вторых, фонд в той или иной мере будет определять инвестиционную стратегию Узбекистана и Казахстана, а, следовательно - характер, механику и рельеф будущей экономики этих стран; в-третьих, США осуществили еще один шаг по закреплению своих позиций на пространстве Средней Азии и приобрели инструмент для мягкого давления на политику этих стран, которое, в условиях пандемии и серьезного инвестиционного голода, может оказаться чрезвычайно серьезным.