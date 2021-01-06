Понять и простить. Таджикистан попросил G-20 об отсрочке возврата долгов

11:23 08.01.2021

Прошение к властям Большой двадцатки (G-20) о приостановке обслуживания долга подали власти Таджикистана, сообщает 5 января центральный информационный портал News-Asia.



Согласно сообщению, Таджикистану уже удалось добиться согласия своего основного кредитора, Китая, на долю которого приходится порядка 40% внешнего долга Республики, о приостановке кредитных выплат. Долг Таджикистана перед КНР составляет порядка $1,2 млрд.



Согласно докладу Всемирного банка, инициатива группы G-20 предполагает возможность "поддержать страны с низкими доходами, приостановив официальное обслуживание и погашение ими двусторонних долговых обязательств до середины 2021 года".



Инициатива стран G-20 распространяется только на двусторонние задолженности между государствами, но не распространяет свое действие на задолженность стран перед международными финансовыми структурами.



Напомним, что общий объем внешнего долга Таджикистана составляет $3,2 млрд, из которых Республика черпала средства на реализацию государственных программ.