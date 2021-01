Багдадский суд выдал ордер на арест Трампа. Проказника Доню сбросят с минарета?

11:31 08.01.2021

Ордер на арест Дональда Трампа выдал иракский суд

В суде подчеркнули, что расследование гибели аль-Мухандиса продолжается "для выяснения личностей других участников преступления, будь то иракцы или иностранные граждане".



Суд в Багдаде выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа по делу об убийстве заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.



Он был убит 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани, начальником спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.



Приказ об убийстве Сулеймани отдал президент США Дональд Трамп, заявив, что тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.



По данным телеканала Al Arabiya, ордер выдан на основании предварительного расследования в соответствии со статьей 406 Уголовного кодекса Ирака. Эта статья предполагает смертную казнь в качестве высшей меры наказания за предумышленное убийство, отмечает телеканал.

A Baghdad court has issued a warrant for the arrest of US President Donald Trump as part of its investigation into the killing of a top Iraqi paramilitary commander.https://t.co/AaPRfJOvVw



- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 7, 2021

Associated Press отмечает, что решение иракского суда, о котором объявлено в последние дни президентства Трампа, носит символический характер.



В Иране ордер на арест Трампа был выдан в июне 2020 года. Интерпол до сих пор не выполнил просьбу Тегерана объявить американского президента в розыск.



Убийства повлекли за собой дипломатический кризис и обострили отношения США и Ирака, вызвав гнев шиитских политических законодателей, которые попытались оказать давление на правительство с целью изгнать иностранные войска из страны.



С тех пор поддерживаемые Ираном группы активизировали нападения на американское присутствие в Ираке, что привело к угрозам со стороны Вашингтона закрыть свою дипломатическую миссию в Багдаде.