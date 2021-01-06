Узбеки сломали Талимарджанскую ТЭС. Кашкадарья сидит без света

11:33 08.01.2021

На Талимарджанской ТЭС снова отключились два энергоблока

Утром на Талимарджанской ТЭС вновь отключились обе парогазовые установки общей мощностью 900 МВт. В ряде районов Кашкадарьи прекращена подача электроэнергии.



Утром 8 января на Талимарджанской тепловой электрической станции произошло отключение двух парогазовых установок суммарной мощностью 900 МВт (по 450 МВт). Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Кашкадарьинские региональные электросети".



В ряде районов области наблюдаются перерывы в поставке электроэнергии. В Камашинском, Яккабагском, Шахрисабзском районах, городе Шахрисабзе, Китабском, Чиракчинском, Гузарском и Нишанском районах полностью отключена электроэнергия, говорится в сообщении.



Две парогазовые установки были запущены на Талимарджанской ТЭС в 2016 и 2017 годах. Строительство велось южнокорейскими компаниями Daewoo и Hyundai.



Первый, тепловой энергоблок станции мощностью 800 МВт, запущенный в 2004 году (строительство станции началось еще в советское время), продолжает работу.



5 января внеплановое отключение обеих ПГУ Талимарджанской ТЭС привело к сбою в энергосистемах Узбекистана и соседних стран. Сообщалось о частичных отключениях на ряде других ТЭС страны.



Вечером в четверг Министерство энергетики заявило о полном восстановлении рабочего режима тепловых электростанций и энергетической системы Узбекистана.