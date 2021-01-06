В Казахстане воссоздан комитет рыбного хозяйства

12:08 08.01.2021

В Казахстане создан комитет рыбного хозяйства, сообщает zakon.kz.



Постановлением Правительства Республики Казахстан в структуре Министерства экологии, геологии и природных ресурсов создан Комитет рыбного хозяйства. Создание специализированного ведомства способствует эффективной реализации принятой недавно Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года, кроме того, это позволит увеличить объемы выращивания рыбы и экспорта рыбной продукции, - говорится в сообщении МЭГПР РК.

Отмечается, что глава государства в сентябрьском Послании народу Казахстана, обозначив высокий потенциал рыбной отрасли страны, подчеркнул необходимость дальнейшего ее развития.



Напомним, Комитет рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства был упразднен в 2014 году. С тех пор государственная политика в области охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов реализовывалась Комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства экологии. Вместе с тем функции в данной сфере раздроблены между комитетом, местными исполнительными органами и органами самоуправления субъектов рыбного хозяйства, что создавало препятствия для централизованной эффективной работы.



При принятии системных мер планируется довести объемы выращивания рыбы до 600 тысяч тонн. Также в планах – доведение экспорта рыбы до 300 тысяч тонн. Для этого будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств, 323 действующих хозяйства выйдут на полную проектную мощность.



Перед новым комитетом стоят задачи по расширению существующих мер государственной поддержки реализации программы, совершенствованию законодательства, налаживанию производства кормов для рыбы, кадровому обеспечению.