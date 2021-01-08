Долго ли продержится протекторат США над Европой? - В.Малышев

13:24 08.01.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 08.01.2021



Под видом расширения Евросоюза создаются "внутренние колонии" Германии



Потеряв свои колонии после разгрома в Первой мировой войне и провала попыток завоевать жизненное пространство во Второй, немцы стали снова укреплять влияние в Старом Свете. Теперь уже в рамках "европейской семьи". Партнеров Германии по Евросоюзу это беспокоит. Polskie Radio отмечает, что Польша рассматривается Германией как страна дешевой рабочей силы и рынок сбыта некачественных товаров. В интервью интернет-порталу Kurt.digital немецкий бизнесмен Райнхард Петцольд говорит: "Польше, увы, будет очень сложно избавиться от этого имиджа в ближайшем будущем".



Петцольд, хорошо знакомый с польским рынком, обратил внимание на проблему более высоких цен на товары в Польше по сравнению с рядом аналогичных товаров в Германии. По его словам, нет никаких экономических причин для того, чтобы один и тот же шоколад или моющее средство от одного производителя были дороже в Польше, чем в Германии. "Германия очень сильно содействовала польской трансформации с тем, чтобы она принесла ей экономическую выгоду", – говорит немецкий бизнесмен.



Точно так же в годы послевоенного подъема Германия использовала дешевую рабочую силу из Югославии, Турции, а после развала социалистического содружества – из СССР, Албании, постсоветских стран. Под видом расширения Евросоюза создавались "внутренние колонии", которые Германия заваливала своими товарами и подчиняла немецким банкам. И все под разговоры о "единой европейской семье".



Английский политолог Пир Риаз Али Шах говорит, что "колониализм никуда не делся, а мимикрировал и приобрел глобальный характер". Ведь суть колониализма в том, чтобы разделить народы на господствующие и рабские. Сегодня в Британии, по словам Али Шаха, к неграмотным "цветным" добавились литовцы, украинцы, которые зачастую гораздо образованнее тех, кого они обслуживают. А то, что Запад проделал в Ираке, Ливии, Югославии, нельзя назвать иначе как реколонизацией.



Впрочем, поляки пытаются хоть как-то немцам сопротивляться. Польша стремится стать негласным лидером "Вышеградской четверки" (объединение четырех центральноевропейских государств: Польша, Чехия, Венгрия, Словакия), претендуя на роль защитницы молодой Европы перед старой Европой. Польша проигнорировала специальный саммит ЕС по миграции и отказалась подписывать Миграционный пакт ООН. Осложняет отношения Варшавы с Берлином периодически возникающий вопрос о репарациях за ущерб в годы Второй мировой войны, которые Варшава требует от западного соседа; называется сумма в 850 млрд долларов. Берлин любые новые репарационные выплаты отвергает.



Еще одним камнем преткновения в германо-польских отношениях является проект "Северный поток - 2". Варшава против газопровода, целиком поддерживая в этом вопросе позицию США. "Польша сейчас станет игроком, который будет представлять интересы США в нашем регионе, – пишет профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский. – Германия отказалась от этой роли, выбрав ведение бизнеса с Россией, так что эта роль естественным образом перешла к нашей стране. Польша может проводить политику в отношении восточных соседей под защитой политического "зонта" Вашингтона".



Ангела Меркель и Дональд Туск. Фото: REUTERS/Michele Tantussi



Ангела Меркель и Дональд Туск. Фото: REUTERS/Michele Tantussi



В такой ситуации Германия стала добиваться отмены принципа единогласия при принятии решений в Евросоюзе, чтобы сделать удельный вес ФРГ в европейских делах подавляющим. МИД ФРГ недавно поддержал предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании по вопросам внешней политики. "Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет, действуя извне, внести раскол в ЕС", – заявил государственный министр в МИД Германии Михаэль Рот. Чтобы увеличить норму прибыли немецких капиталистов за счет дешевизны труда гастарбайтеров, Меркель распахнула двери для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, но здесь у немцев гладко не получилось, и главные трудности Германии с ее "понаехавшими" еще впереди. "Канцлер Германии Ангела Меркель – отнюдь не "спасительница Европы"… Меркель шаг за шагом разрушает Евросоюз своей политикой в отношении кризиса с беженцами, не обращая внимания на назревающий раскол, и эта "война" продолжится в будущем", – пишет американское издание Politico.



Миграционный кризис подтачивает единство Евросоюза. Фото: REUTERS/Elias Marcou



Миграционный кризис подтачивает единство Евросоюза. Фото: REUTERS/Elias Marcou



Евросоюз уже расколот, как показало недавнее голосование по бюджету ЕС на ближайшие 7 лет. Такой раскол в интересах США; там смотрят на Европу как на свой протекторат, не желая допустить доминирования Германии, которое может вернуть ко временам противоречий между англосаксами и немцами времен Второй мировой войны.



Однако все планы установления гегемонии сегодня вряд ли осуществимы. Мир меняется, и происходит это все быстрее. Американское издание Foreign Affairs отмечает, что "с ростом влияния Китая и России с возглавляемой Соединенными Штатами либеральной международной системой" конкурируют теперь "другие проекты": мол, "развивающиеся страны… могут теперь выбирать альтернативных покровителей". Думается, однако, что оценка Foreign Affairs как минимум устарела. На фоне общественно-экономических сдвигов, начало которым кладет операция под условным названием COVID-19, вектор перемен становится иным, нежели простой переход "покровительства" от США к Китаю или кому-то еще.