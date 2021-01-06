Тьму-таракань... В сельских районах Таджикистана введен энерголимит

17:48 08.01.2021

Энергохолдинг "Барки точик" объявил, что с вечера 5 января в сельских районах Таджикистана будет введен лимит на потребление электроэнергии. Подача электроэнергии будет прекращена с 23 часов вечера до 6 часов утра, отмечается в опубликованном на сайте Таджикского радио сообщении.



Когда будет отменен лимит на потребление электроэнергии – не сообщается. Подача электричества в городах республики прекращена не будет, уверяют в энергохолдинге.



Попытки связаться с ответственными лицами "Барки точик" не увенчались успехом. Дежурный сотрудник компании, который согласился на беседу на условиях анонимности, подтвердил введение энерголимита. По его словам, решение о введении энерголимита было принято компанией "Барки точик" в связи со снижением уровня воды в водохранилище Нурекской ГЭС.



За три дня до введения энерголимита жители некоторых сельских районов жаловались на прекращение электричества в свои дома. Жители Худжанда, в частности, сообщили Радио Озоди, что 4 января с 16 до 18 часов вечера сидели без света и тепла. Дежурный сотрудник "Барки точик" связал прекращение подачи электричества в Худжанда с аварией на ЛЭП.



Жители некоторых районов Хатлонской области также сообщили об отключении электричества, несмотря на холодную погоду. В Муминабадском районе периодически прекращают подачу электроэнергии, нередко - на несколько часов. Гуландом, жительница района Кушониен сообщила Радио Озоди, что 4 января целый час жители сидели без электричества. По словам другого жителя района, подача электроэнергии прекращается, в основном, в ночное время.



"Опять сидим без света"

ПРОЧТИТЕ ТАКЖЕ

"Опять сидим без света". Жители регионов сообщают о лимите на электроэнергию, "Барки точик" опровергает

В середине декабря власти Таджикистана заговорили о возможном введении лимита на электричество. Президент Эмомали Рахмон 15 декабря на рабочем совещании с участием членов правительства, руководителей Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе районов столицы, городов и районов республиканского подчинения призвал население к экономному использованию электроэнергии и предотвращения ее потерь. Даже при наличии достаточного водоснабжения, отметил Рахмон, в случае неэкономного использования электроэнергии вновь возникнет необходимость введения ограничения на ее подачу,



С первых числе ноября до 10 декабря жители регионов Таджикистана жаловались на отключение электричества с 8 часов утра и до 17 часов вечера. Компания "Барки точик" заявила, что перебои с электричеством связаны с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях.



Отсутствие электричества в осенне-зимний период – старая проблема для жителей Таджикистана. После обретения независимости жители столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Хотя в 2017 году власти заявили, что энерголимит по всей стране снят, практика прекращения подачи электричества населению в определенные часы продолжилась.