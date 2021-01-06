 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.01.2021
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Кандидат в президенты Киргизии Сегизбаев уличен в неуплате алиментов в Казахстане
20:08 08.01.2021

Бывший глава ГКНБ Абдил Сегизбаев подозревается в неуплате алиментов

Кандидат в президенты Абдил Сегизбаев подозревается в неуплате алиментов. Копия повестки из казахстанского суда появилось в соцсетях.

Согласно этому документу, бывший глава ГКНБ должен появиться в суде Актобе 11 января этого года.

Некоторые пользователи интернета уже выразили свое недоумение по этому поводу.

"Как может Абдил Сегизбаев, который убегает от уплаты алиментов, стать президентом, когда нужно будет позаботиться о целом народе?", - написал один из них.

сканы доков тут:
https://www.vb.kg/doc/395918_byvshiy_glava_gknb_abdil_segizbaev_podozrevaetsia_v_neyplate_alimentov.html

Источник - vb.kg
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