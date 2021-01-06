Байден и Пелоси обвинили Путина и "его помощника Трампа" - в разгроме капитолия

20:13 08.01.2021

Избранный президент США Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, в подрыве демократии и в излишнем доверии Путину



Избранный президент США Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, в подрыве демократии и в излишнем доверии ПутинуСторонников Трампа, ворвавшихся накануне в здание Капитолия, Байден призвал не называть "протестующими". "Это не были протестующие. И даже не пытайтесь называть их протестующими, - сказал избранный президент США. - Это была банда погромщиков. Бунтовщиков. Террористов"



Избранный президент США Джо Байден подверг резкой критике действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в подрыве американской демократии и в подстрекательстве, которое привело к беспорядкам в Вашингтоне 6 января.



Сторонников Трампа, ворвавшихся накануне в здание Капитолия, Байден призвал не называть "протестующими". "Это не были протестующие. И даже не пытайтесь называть их протестующими, - сказал избранный президент США. - Это была банда погромщиков. Бунтовщиков. Террористов". Байден также подверг резкой критике самого президента - своего соперника по президентским выборам, который так и не признал поражения. Избранный президент не стал прямо призывать к отставке Трампа, однако заявил, что многие его действия на посту главы государства подрывали демократические институты и служили только его личным целям. Байден, в частности, упомянул о том, что Трамп "больше доверял Владимиру Путину", чем сотрудникам американских спецслужб, по вопросу о российском вмешательстве в выборы.



"Я хотел бы сказать, что мы не ожидали ничего подобного, но это было бы неправдой, - заявил Байден, выступая в Вилмингтоне, штат Делавэр. - В последние четыре года у нас был президент, который отрицал принципы демократии и верховенство закона". По мнению Байдена, события в центре Вашингтона продемонстрировали двойные стандарты американских правоохранительных органов, сравнив жесткие разгоны протестных митингов минувшим летом и нынешнее бездействие полиции по отношению к сторонникам Трампа.



Такого же мнения придерживаются другие ведущие политики-демократы. Лидер демократов в Сенате и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвали отстранить Трампа от должности, не дожидаясь 20 января, когда он должен покинуть свой пост по конституции. Они призвали членов администрации Трампа воспользоваться их конституционными полномочиями и отстранить президента от власти. Если этого не произойдет, то, по словам Пелоси, Палата представителей может начать процедуру импичмента Трампа - уже вторую за его 4-летний срок.



Пелоси также упомянула президента России Путина в своем выступлении. Она назвала Трампа "помощником Путина", который сделал российскому президенту "подарок" и помог ему подорвать репутацию демократии в мире.



Сам Трамп пока не комментировал обвинения в свой адрес и призывы к его отстранению, однако уже пообещал 20 января передать власть Байдену. При этом поражение он так и не признал.



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Одному из задержанных в Вашингтоне по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка.



По данным газеты The Washington Post, несколько десятков человек, задержанных в ходе беспорядков в Капитолии, в четверг предстали перед судом. Как ранее сообщил и.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин, по беспорядкам на Капитолийском холме было возбуждено 40 дел, еще 15 ожидались до конца дня в четверг. Прокурор заявил, что у одного из задержанных была полуавтоматическая винтовка и бутылка с "коктейлем Молотова". По данным Washington Post, одному человеку было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции с применением хоккейной клюшки.



Еще одному из задержанных, как сообщает газета, в суде потребовался переводчик с русского языка. Говорящий на русском задержанный, согласно изданию, заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите". Другой информации о русскоязычном задержанном издание не приводит.



Сейчас полиция, ФБР и Минюст США продолжают поиск людей, участвовавших в беспорядках в Вашингтоне. Сотни следователей просматривают видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы установить личности виновных. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает вознаграждение в размере 1 тысячи долларов за информацию, которая поможет задержать участника беспорядков.



Директор ФБР Кристофер Рэй заверил, что его ведомство "задействует все следственные ресурсы", чтобы предъявить обвинения преступникам. Федеральное бюро расследований США призвало граждан США помочь в установлении личностей зачинщиков беспорядков в здании Конгресса, опубликовав фото разыскиваемых лиц. Кроме того, ФБР объявило вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за информацию о тех лицах, которые установили самодельные взрывные устройства в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне.