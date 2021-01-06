 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый конфликт в Персидском заливе: КСИР Ирана задержал южнокорейский танкер Hankuk Chemi
21:11 08.01.2021

Тегеран заявил, что военные Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали южнокорейский танкер Hankuk Chemi в Персидском заливе по техническому вопросу.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 5 января пояснил, что причиной задержания иностранного судна является предполагаемое загрязнение моря. "Это полностью технический вопрос. Судно было препровождено в порт в связи с загрязнением им моря и в соответствии с постановлением суда о расследовании инцидента", - отметил он.

Ранее агентство Fars сообщило, что КСИР задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi за неоднократное нарушение протоколов о защите и сохранении морской среды и природных ресурсов. В экипаж судна, по данным агентства, входили граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы,

Задержанный южнокорейский танкер с 7200 тоннами нефтепродуктов следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Мумбаи. В КСИР подчеркнули, что судно неоднократно с момента выхода из Аль-Джубайля нарушало санитарные нормы. Сейчас танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, им будут заниматься иранские правоохранительные органы.

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Ирана в Сеуле для встречи и призвало к освобождению танкера под южнокорейским флагом и его экипажа из 20 человек. В экипаж судна, по данным СМИ, входили граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы.

Руководство Южной Кореи также распорядилось направить в регион свое военно-морское подразделение Чхонхэ, специализирующееся на обеспечении безопасности гражданских и коммерческих судов.

США заявили, что задержание Ираном южнокорейского танкера является попыткой давления на международное сообщество с целью "смягчения санкций". Госдепартамента США.

"Иран продолжает угрожать праву на судоходство и свободам в Персидском заливе в рамках попыток заставить международное сообщество смягчить санкционное давление. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер", – приводит агентство Рейтер слова сотрудника Госдепартамента США.

Министерство обороны США заявило, что оставит свой атомный авианосец Nimitz на Ближнем Востоке на фоне "угроз" Ирана в адрес Вашингтона. Авианосец приостановил планировавшуюся передислокацию. Судно останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования, в которую входит Ближний Восток.

Тем временем, эксперты не исключают, что задержание южнокорейского танкера может быть связано с замораживанием Южной Кореей активов Ирана. Тегеран неоднократно требовал от Сеула освободить миллиарды долларов средств, являющихся оплатой за нефть, проданную Ираном Южной Корее с разрешения США, но замороженных из-за санкций США. Агентство Рейтер напоминает, что инцидент с задержанием танкера Hankuk Chemi произошел в канун визита в Иран министра иностранных дел Южной Кореи. На повестке встречи, как отмечает агентство, обсуждение требования Тегерана разморозить 7 миллиардов долларов на счетах в южнокорейских банках, заблокированных в рамках американских санкций.

Источник - rus.ozodi.org
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