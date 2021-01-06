Таджикских студентов казахского медицинского вуза обязали еще раз оплатить обучение в интернатуре

00:08 09.01.2021

6.01.21

Сарвиноз Рухулло



Таджикских студентов Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова г. Алматы обязали до середины января оплатить обучение в интернатуре. "В противном случае, нам грозит отчисление", говорят будущие медики.



Мехвар Халилов, студент шестого курса КНМУ сообщил Радио Озоди, что все 15 таджикистанцев проходили обучение в этом вузе по государственным образовательным грантам Республики Казахстан.



"В ректорате заявили, что мы должны до середины января внести плату за обучение в интернатуре. Насколько мне известно, до этого руководство вуза обратилось в Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения Казахстана, чтобы решить эту проблему. Но в этих ведомствах перекладывают ответственность друг на друга. У нас мало времени, если вопрос не решится положительно, то нам грозит отчисление", сказал Мехвар Халилов.



По словам студентов, они поступили в НКМУ имени Асфендиярова г. Алматы в 2015 году согласно двухстороннему соглашению Центра международных программ при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан.



В пресс-службе Минобрнауки Таджикистана разъяснили, что Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова г. Алматы заключил со студентами из Таджикистана соглашение, которое, как правило, заключается с местными студентами.



"Однако, согласно межправительственным соглашениям, обучение в интернатуре и ординатуре могут продолжить только иностранные студенты-отличники. Мы обратились к казахским коллегам с просьбой организовать бесплатное обучение в интернатуре таджикским студентам, которые учатся на отлично", отметили в Минобрнауки Таджикистана.



Архивное фото

ПРОЧТИТЕ ТАКЖЕ

Сначала - оплата за учебу, потом - экзамены. Студенты сетуют, что их не допустили к сессии

Тем временем, Джамшеди Шодихон, таджикский студент КНМУ говорит, что не закончив интернатуру, они не могут в будущем работать врачами. По его словам, проблема с оплатой обучения в интернатуре возникла только в этом году, таджикистанцы-студенты седьмого курса продолжают обучение в интернатуре по государственному гранту Республики Казахстан.



Интернатура - первичная последипломная специализация выпускников медицинского вуза по одной из врачебных профессий, проводимая после сдачи государственных экзаменов, на базе лечебно-профилактических учреждений под наблюдением и руководством соответствующей кафедры вуза.



Ректорат Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова г. Алматы направил официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Казахстана и Министерства здравоохранения страны по поводу сложившейся ситуации. В Минобрнауки ответили, что в бюджете ведомства средств на обучение иностранных студентов в интернатуре не предусмотрено. А Департамент науки и человеческих ресурсов Минздрава отметил, что согласно заключенному в 2000 году соглашению между правительствами Казахстана и Таджикистана, государственные образовательные гранты Республики Казахстан выделяются только для учебы в бакалавриате и магистратуре.



В посольстве Таджикистана в Казахстане сказали, что им известно о проблемах будущих медиков и готовы прокомментировать сложившуюся ситуацию после письменного обращения нашей редакции.



По данным Минобрнауки, общее количество таджикистанских студентов в зарубежных вузах составляет около 30 тысяч человек. Студенты из Таджикистана учатся в вузах 30 государств мира, но большинство из них в пяти странах – России, КНР, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.



16x9 Image

Сарвиноз Рухулло