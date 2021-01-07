 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский "цифровой концлагерь". Что это? - Г.Садулаев
00:25 09.01.2021

Социальный рейтинг: Концлагерь или цифровизация справедливости?
Герман Садулаев о социальном рейтинге в Китае, России и на Западе

Герман Садулаев

В буржуазной прессе и блогосфере регулярно появляются страшилки про китайскую систему "социального кредита", или "социального рейтинга". Эта программа, начатая в 2014-м году, предусматривает учет положительных и отрицательных поступков китайских граждан и начисление соответствующих баллов для создания индивидуального рейтинга гражданина. Целью провозглашены поддержка "искренности", а также построение китайского развитого социализма и китайского коммунизма. На Западе систему окрестили "коммунистическим тоталитарным цифровым концлагерем", по мотивам "социального рейтинга" Netflix снял пару серий "Черного зеркала".

Все навязываемые и навязчивые тренды буржуазной прессы и блогосферы всегда являются ложью, провокацией и пропагандой. Особенно про Китай, который как кость в горле у "победившей во всем мире единственно верной концепции демократического рыночного капитализма". Само существование Китая опровергает буржуазную пропаганду. Апологеты "конца истории" в истерике сыплют парадоксами. Стоит им напомнить о поразительных успехах китайской социалистической экономики, как они начинают вопить, что в Китае нет социализма, а вся экономика капиталистическая, потому и успешная. Спрашиваешь: значит, Китай - прогрессивное рыночное демократическое государство? Нет, тоталитарное и коммунистическое! Почему же успешный капитализм не преобразовал китайское общество в демократию западного образца? Разве не этому учат в учебниках Сороса? Снова истерика вместо доводов.

Значительная часть "новостей" про китайский "цифровой концлагерь" оказывается просто фальшивками. Никакого особого тотального контроля, использования Big Data и слежки за гражданами система "социального рейтинга" не предусматривает. Она больше похожа на цифровую "доску почета", интегрированную с "черными списками". Но дело не в этом. А в том, что такая же система "социального кредита" уже существует во всех странах тысячи лет. Она называется… деньги.

Разве деньги в идеальном мире не являются числовым измерителем социального рейтинга и социального кредита человека? Разве в идеальном монетарном мире у человека не тем больше денег, чем больше добра он сделал другим людям и обществу? Разве не так представляют идеологию денег богатые? Разве богатые не говорят: у меня много денег потому, что я очень умный, много работал и принес много пользы обществу? А у тебя мало денег потому, что ты лентяй и дурак? В чем же разница с "социальным кредитом"?

Может быть, только в том, что в реальном мире, как нам всем известно, много денег может оказаться в руках у человека, не приносящего никакой пользы или приносящего много зла, как банкир или наркоторговец. И есть подозрение, что такое положение не является какой-то "случайной ошибкой", а напротив, системная закономерность, связанная с самой природой денег как отчужденных от личности и анонимизированных знаков украденного у общества и приватизированного эксплуататорами "социального кредита". Мы все постоянно забываем о конвенциональной природе денег, полагаем деньги не знаками кредита, а какими-то физическими вещами, чуть ли не природным ресурсом, распределяемым непосредственно по божественному промыслу. А китайские коммунисты вспомнили. И решили пока что не отменять деньги, но откорректировать ошибки денежной системы с помощью добавленной реальности "социального кредита".

Да, из-за низкого "социального рейтинга" китайцу могут отказать в приобретении билета на самолет или даже в аренде велосипеда. Какой ужас! А из-за отсутствия денег россиянину могут в магазине отказать в буханке хлеба и бутылке молока. Из-за низкого "рейтинга", то есть недостаточного количества денег на банковском счету, человеку в любой капиталистической стране не продадут нормальную квартиру, необходимую для жизни его семьи, тогда как какие-то другие люди, с большим банковским счетом, скупают и огромные квартиры, и дома, хотя в их семье и людей-то столько нет, чтобы везде жить. Это нас не ужасает и не удивляет? Странно, что это нас не ужасает и не удивляет.

И вот еще что. "Черные списки", говорите? А в России этих списков нет? А база данных службы судебных приставов? Разве несколько миллионов российских граждан не ограничены в выезде за границу и в других правах из-за просроченных кредитов? А бюро кредитных историй? А базы данных о судимости и правонарушениях? И все-все-все базы, даже ведомственные и закрытые, которые каким-то образом всегда появляются в продаже? Попробуйте устроиться на работу в крупную корпорацию, и "служба безопасности" проверит вас по нескольким законным и незаконным "базам" и "черным спискам", прежде чем согласует ваше следующее интервью в отделе кадров. И есть еще "черные списки" налоговой инспекции, без решения суда ограничивающие "регистрационные действия", то есть, предпринимательскую деятельность, хотя никакого правового акта, устанавливающего такие ограничения, нет.

Это в России. А в странах западной демократии лучше? Да с чего бы. Все то же самое. И для своих, и для чужих. И по экономическим причинам, и по политическим. Однажды я съездил в Таллин читать лекцию по русской литературе, и много лет после этого я все еще в эстонских базах как "персона нон грата". По мнению эстонских службистов, русская словесность "представляет угрозу для одной или нескольких стран Евросоюза".

В общем, цифровизация социального контроля - тенденция объективная и неизбежная. Но в капиталистических государствах она будет использоваться для защиты интересов правящего класса, а самым страшным "антирейтингом" всегда была и будет бедность. А в народных государствах цифровизация поставлена на службу народу и государству. Цифровизация - не плохо и не хорошо. Это лишь средство. Ножом можно убить человека, а можно нарезать хлеб и сыр, чтобы накормить голодных.

И еще несколько моментов необходимо отметить в связи с внедрением системы "социального рейтинга" в Китайской Народной Республике.

Китай решает свои собственные специфические задачи своими собственными специфическими методами. "Перенять опыт" не получится. Новая система прекрасно сочетается с древней китайской конфуцианской традицией, это как бы такое "цифровое конфуцианство". У нас традиции другие. В России есть свои преимущества, но они лежат в другой плоскости.

Важным пунктом, по которому в Китае присваиваются или отнимаются баллы, является "забота о пожилых родителях". Вследствие прошлой политики ограничения рождаемости в современном Китае сложилась ситуация, когда под опекой одного взрослого могут оказаться двое, трое, четверо пожилых людей. Рейтинги стимулируют ответственное отношение к социальной обязанности ухода за своими старшими родственниками. Это важное дополнение к пенсионному обеспечению, которое тоже развивается и улучшается в современном Китае.

Ничего нового в оценке индивида с точки зрения общества нет. Это раньше называлось "репутацией". И конечно, от репутации зависело все то же самое: прием на работу, предоставление жилья, кредитов и так далее. Разница только в том, что начисление "репутационных" баллов теперь формализовано. И в условиях, когда человек живет не в деревенской общине, где все друг друга знают, а в миллиардной стране, репутация "приклеивается" к нему цифровым рейтингом. Может, это и несовершенное решение. Но это хотя бы какое-то управленческое решение, направленное на обеспечение кадровой политики, основанной на меритократии, а не на жалкой системе личных, родственных и адюльтерных связей.

Управленческие задачи, стоящие перед Китаем, огромны. Наше население в несколько раз меньше, при этом ресурсов в несколько раз больше, а амбиции куда скромнее. Но и с такими, гораздо более скромными управленческими задачами наша административная система, пронизанная коррупцией и непотизмом, справляется куда хуже, чем китайская справляется со своими задачами глобального и космического уровня. И мы могли бы. Мы могли бы больше и лучше. Если бы только наконец отказались от непотизма в пользу меритократии.

А не выли бы, закатив глазки, в притворном страхе, про "цифровой концлагерь" и коммунистический тоталитаризм.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610141100
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