 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.01.2021
10:10  "Пандемия" ускоряет тектонические социальные процессы. Начинается опустошение крупных городов
10:08  Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин
09:44  Ханское поведение: кто победит на выборах президента Киргизии, - И.Кармазин
09:39  Советницей по ЦА у Байдена будет старая ЦРУшница Кендалл-Тейлор
09:37  Как Китай забрал территорию у бывших советских республик, - Е.Погребняк
09:22  Задержанные при разгроме Капитолия "русские" оказались двумя молдованками
08:13  Политическое самоубийство Трампа, - С.Строкань

00:26  "Великий Туран" присмотрел свои земли в России, - Д.Родионов
00:25  Китайский "цифровой концлагерь". Что это? - Г.Садулаев
00:08  Таджикских студентов казахского медицинского вуза обязали еще раз оплатить обучение в интернатуре
Пятница, 08.01.2021
21:11  Новый конфликт в Персидском заливе: КСИР Ирана задержал южнокорейский танкер Hankuk Chemi
20:13  Байден и Пелоси обвинили Путина и "его помощника Трампа" - в разгроме капитолия
20:11  Хмурое утро Киргизии. Коронавирус, революция и надежда на добрую фею, - С.Швец
20:08  Кандидат в президенты Киргизии Сегизбаев уличен в неуплате алиментов в Казахстане
17:48  Тьму-таракань... В сельских районах Таджикистана введен энерголимит
17:40  В Лондоне введен режим ЧС. Все больницы забиты под завязку
17:18  Почти все переболевшие COVID в легкой форме получают тяжелые хронические заболевания
15:31  Госдурькомпанию "Правительство для граждан" Казахстана возглавил Адил Кожихов
13:24  Долго ли продержится протекторат США над Европой? - В.Малышев
12:08  В Казахстане воссоздан комитет рыбного хозяйства
11:33  Узбеки сломали Талимарджанскую ТЭС. Кашкадарья сидит без света
11:31  Багдадский суд выдал ордер на арест Трампа. Проказника Доню сбросят с минарета?
11:23  Понять и простить. Таджикистан попросил G-20 об отсрочке возврата долгов
11:22  США, Казахстан и Узбекистан создали единый инвестиционный фонд
10:23  Когда начинается конец? Цивилизации стареют и умирают, - Карина Зеебург
10:11  По делу статс-секретаря КырМинтранса Мамыркалиева задержано еще 28 фигурантов. Коррупционная схема трассы Бишкек - Ош
09:58  Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
09:25  Печальный день... Байден и погром, - А.Наумов
09:03  Умер 5-й герой битвы за Капитолий - полицай Сикник
02:07  Г.Мирзаян: Штурм Капитолия перевернул представление об Америке
01:06  Таинственное "глубинное государство" выигрывает очередной раунд борьбы за власть в Америке, - Д.Седов
00:31  Жениш Молдокматов больше не лидер кыргызской партии "Замандаш"
00:29  Тегеран все же переиграл Вашингтон, и сумел сохранить влияние в Персидском заливе, - Hamshahri
00:25  Сможем ли мы жить без Америки? - Т.Бордачев
00:18  "Кремлевский Псаки" Песков проболтался, что в 90-е барыжил гоняя тачки из Турции в РФ
00:13  В Алматы будут восстанавливать... ранее снесенные "исторические здания"
Четверг, 07.01.2021
21:37  О ее принципиальности и честности ходили легенды… (к 90-летию профессора Дины Дулатовой), - Н.Нуртазина
21:13  Американское преступление. Похоже на государственный переворот, - Der Spiegel
21:11  "Трамп трусливо слил протест", - А.Асафов
17:58  Музей культуры и истории Бухары будет в форме куполов
17:53  Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес едва не поссорила Казахстан и Узбекистан
17:48  С.Кара-Мурза: "Политический бунт предполагает переворот в видении мира"
17:47  Суд в Пакистане запретил проверку девственности для переживших насилие
15:02  Вскрыт план Сороса. Как постсоветские республики превратились в "театр артистов Джорджа", - "МК"
14:59  Во Франции злодеи обокрали винодельню Relais Chаteau и уходя от погони забросали жандармов бутылками с вином
14:57  Трамп пришел как сенсация, а уходит как кошмар, - Е.Евдокимов
14:43  Скончался экс-мингео Узбекистана Тулкун Шаякубов
14:35  За нерадивость уволен глава МинЖКО Узбекистана Салиев
13:22  Как на елку... Назарбаеву вручили высший орден Православной Церкви Казахстана - "Алгыс"
13:08  Абсолютный рекорд КазКадрЧехарды. В Атырауской области назначен восьмой за 1 год главный санврач
13:05  Умер экс-глава оборонпрома Казахстана Амангельды Кажыбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Задержанные при разгроме Капитолия "русские" оказались двумя молдованками
09:22 09.01.2021

СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей
1
На протестах в Вашингтоне по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендатнского часа были задержаны связанные с Молдовой 28-летняя Кристина Малимон и ее мать Евгения Малимон, сообщает издание BuzzFeed News. Госпожа Малимон-младшая говорит по-русски, однако подтверждений того, что арестованные были гражданками РФ, нет, отмечает издание. Ранее газета The Washington Post сообщила, что одному из задержанных после беспорядков в здании Конгресса США во время заседания суда понадобился русскоговорящий переводчик.

По информации BuzzFeed News, Кристина Малимон - вице-президент организации "Юные республиканцы Орегона" и организатор лодочного парада в поддержку президента Дональда Трампа в августе 2020 года. За несколько часов до штурма Капитолия она выкладывала в Instagram публикацию с митинга у Белого дома, где выступал президент Дональд Трамп.

Напомним, посольство России в США запросило у Государственного департамента сведения о россиянах, задержанных или пострадавших в связи со штурмом Капитолия 6 января. Оно уточнило, что на данный момент не располагает данными о подобных случаях.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий. В то время Конгресс утверждал там победу Джо Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано, однако 7 января конгрессмены утвердили победу господина Байдена. В ходе акции погибли пять человек - полицейский, скончавшийся от ранений после акции, и четыре протестующих.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610173320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года №874
- Казахстан стремительно теряет признаки государства
- Гимну Казахстана исполнилось 15 лет
- Усть-Каменогорские "атомщики" высказали признательность партии "Ак жол" за конкретную помощь в поддержке уникального производства на законодательном уровне
- Что скрывается за новым Экологическим кодексом?
- О гуманизме Казахстана и проблемных активах страны.
- В рамках агитационной кампании "Ак жола" вышел в свет сборник "Полемическая экономика"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  