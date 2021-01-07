Задержанные при разгроме Капитолия "русские" оказались двумя молдованками

09:22 09.01.2021

СМИ раскрыли личность задержанной у Капитолия русскоговорящей

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На протестах в Вашингтоне по обвинению в незаконном проникновении и нарушении комендатнского часа были задержаны связанные с Молдовой 28-летняя Кристина Малимон и ее мать Евгения Малимон, сообщает издание BuzzFeed News. Госпожа Малимон-младшая говорит по-русски, однако подтверждений того, что арестованные были гражданками РФ, нет, отмечает издание. Ранее газета The Washington Post сообщила, что одному из задержанных после беспорядков в здании Конгресса США во время заседания суда понадобился русскоговорящий переводчик.



По информации BuzzFeed News, Кристина Малимон - вице-президент организации "Юные республиканцы Орегона" и организатор лодочного парада в поддержку президента Дональда Трампа в августе 2020 года. За несколько часов до штурма Капитолия она выкладывала в Instagram публикацию с митинга у Белого дома, где выступал президент Дональд Трамп.



Напомним, посольство России в США запросило у Государственного департамента сведения о россиянах, задержанных или пострадавших в связи со штурмом Капитолия 6 января. Оно уточнило, что на данный момент не располагает данными о подобных случаях.



6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий. В то время Конгресс утверждал там победу Джо Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано, однако 7 января конгрессмены утвердили победу господина Байдена. В ходе акции погибли пять человек - полицейский, скончавшийся от ранений после акции, и четыре протестующих.