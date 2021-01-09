 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.01.2021
10:10  "Пандемия" ускоряет тектонические социальные процессы. Начинается опустошение крупных городов
10:08  Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин
09:44  Ханское поведение: кто победит на выборах президента Киргизии, - И.Кармазин
09:39  Советницей по ЦА у Байдена будет старая ЦРУшница Кендалл-Тейлор
09:37  Как Китай забрал территорию у бывших советских республик, - Е.Погребняк
09:22  Задержанные при разгроме Капитолия "русские" оказались двумя молдованками
08:13  Политическое самоубийство Трампа, - С.Строкань

00:26  "Великий Туран" присмотрел свои земли в России, - Д.Родионов
00:25  Китайский "цифровой концлагерь". Что это? - Г.Садулаев
00:08  Таджикских студентов казахского медицинского вуза обязали еще раз оплатить обучение в интернатуре
Пятница, 08.01.2021
21:11  Новый конфликт в Персидском заливе: КСИР Ирана задержал южнокорейский танкер Hankuk Chemi
20:13  Байден и Пелоси обвинили Путина и "его помощника Трампа" - в разгроме капитолия
20:11  Хмурое утро Киргизии. Коронавирус, революция и надежда на добрую фею, - С.Швец
20:08  Кандидат в президенты Киргизии Сегизбаев уличен в неуплате алиментов в Казахстане
17:48  Тьму-таракань... В сельских районах Таджикистана введен энерголимит
17:40  В Лондоне введен режим ЧС. Все больницы забиты под завязку
17:18  Почти все переболевшие COVID в легкой форме получают тяжелые хронические заболевания
15:31  Госдурькомпанию "Правительство для граждан" Казахстана возглавил Адил Кожихов
13:24  Долго ли продержится протекторат США над Европой? - В.Малышев
12:08  В Казахстане воссоздан комитет рыбного хозяйства
11:33  Узбеки сломали Талимарджанскую ТЭС. Кашкадарья сидит без света
11:31  Багдадский суд выдал ордер на арест Трампа. Проказника Доню сбросят с минарета?
11:23  Понять и простить. Таджикистан попросил G-20 об отсрочке возврата долгов
11:22  США, Казахстан и Узбекистан создали единый инвестиционный фонд
10:23  Когда начинается конец? Цивилизации стареют и умирают, - Карина Зеебург
10:11  По делу статс-секретаря КырМинтранса Мамыркалиева задержано еще 28 фигурантов. Коррупционная схема трассы Бишкек - Ош
09:58  Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
09:25  Печальный день... Байден и погром, - А.Наумов
09:03  Умер 5-й герой битвы за Капитолий - полицай Сикник
02:07  Г.Мирзаян: Штурм Капитолия перевернул представление об Америке
01:06  Таинственное "глубинное государство" выигрывает очередной раунд борьбы за власть в Америке, - Д.Седов
00:31  Жениш Молдокматов больше не лидер кыргызской партии "Замандаш"
00:29  Тегеран все же переиграл Вашингтон, и сумел сохранить влияние в Персидском заливе, - Hamshahri
00:25  Сможем ли мы жить без Америки? - Т.Бордачев
00:18  "Кремлевский Псаки" Песков проболтался, что в 90-е барыжил гоняя тачки из Турции в РФ
00:13  В Алматы будут восстанавливать... ранее снесенные "исторические здания"
Четверг, 07.01.2021
21:37  О ее принципиальности и честности ходили легенды… (к 90-летию профессора Дины Дулатовой), - Н.Нуртазина
21:13  Американское преступление. Похоже на государственный переворот, - Der Spiegel
21:11  "Трамп трусливо слил протест", - А.Асафов
17:58  Музей культуры и истории Бухары будет в форме куполов
17:53  Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес едва не поссорила Казахстан и Узбекистан
17:48  С.Кара-Мурза: "Политический бунт предполагает переворот в видении мира"
17:47  Суд в Пакистане запретил проверку девственности для переживших насилие
15:02  Вскрыт план Сороса. Как постсоветские республики превратились в "театр артистов Джорджа", - "МК"
14:59  Во Франции злодеи обокрали винодельню Relais Chаteau и уходя от погони забросали жандармов бутылками с вином
14:57  Трамп пришел как сенсация, а уходит как кошмар, - Е.Евдокимов
14:43  Скончался экс-мингео Узбекистана Тулкун Шаякубов
14:35  За нерадивость уволен глава МинЖКО Узбекистана Салиев
13:22  Как на елку... Назарбаеву вручили высший орден Православной Церкви Казахстана - "Алгыс"
13:08  Абсолютный рекорд КазКадрЧехарды. В Атырауской области назначен восьмой за 1 год главный санврач
13:05  Умер экс-глава оборонпрома Казахстана Амангельды Кажыбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин
10:08 09.01.2021

ЛЕОНИД САВИН | 09.01.2021 |

Об утрате национальной идентичности и общественной аномии

После недавних событий на Капитолийском холме шума в Америке много. Вспоминают сожжение Капитолия британцами в 1814 году, высказывают пессимистические суждения о судьбе демократии в Америке.

Бывший президент Джордж Буш-младший заявил, что США превратились в банановую республику. С ним солидарен известный писатель и ученый Майкл Линд, который считает, что в США переживают сразу пять кризисов. Помимо взятия Капитолия 6 января, Линд отмечает эвакуацию органов власти Сиэтла 8 июня 2020, где около месяца продолжалось противостояние городской администрации и анархистов.

Сторонники Трампа в здании Капитолия

Фото: REUTERS Social Media

Первый из пяти кризисов является политическим и уходит корнями в 1970-е годы, когда был введен новый порядок первичных выборов (праймериз). Новый порядок подорвал прежнюю систему; теперь любой богач мог легко проскочить в верхние эшелоны политики. А две партии, республиканская и демократическая, превратились в машины политического контроля с жесткой бюрократией.

Второй кризис связан с утратой американской национальной идентичности. Идентичность американца раздробилась между религиозными группами, движениями этнического и расового характера и абстрактными темами вроде прав женщин и ЛГБТ.

Третий кризис – социальный, он проявляется в общественной аномии, в дезорганизации социальных норм и институтов, в лихорадочной активности СМИ, в манипуляции толпами с помощью сомнительных денег.

Четвертый кризис является демографическим. Сейчас рейтинг фертильности американцев составляет 1,77, у мигрантов он гораздо выше.

Пятый кризис произошел в экономике, он связан с выводом рабочих мест за рубеж (где ниже уровень оплаты труда и выше норма прибыли на капитал) и притоком мигрантов на низкооплачиваемые профессии. А все обещания о том, что новые рабочие места в США, создаваемые в рамках "экономики знаний", будут оплачиваться лучше, оказались ложью.

Коррупция – еще один системный феномен американской жизни. Financial Times указывает, что коррупция проникла во все сферы американской жизни.

Питер ван Барен пишет, что коррупция в США столь велика, что бороться с ней невозможно. Он напоминает о махинациях Фонда Клинтонов, когда деньги брались просто за организацию встреч с Хиллари Клинтон; о бизнесе Байденов, которые в 2016-2020 гг. заработали более 15 млн. долл. Например, Джо Байден получил 10 млн. долл. в качестве гонорара за книгу, которую никто не читал. Еще у Джо Байдена есть компания S Corporation, известная уклонением от налогов. Не говоря уже про Хантера Байдена, который через сомнительные схемы заработал миллионы в Китае и на Украине, не выплачивая налоги в США. Сейчас в отношении него ведется расследование.

Особый интерес в отношении происходящего в США представляет исследование "Демократия в темные времена", проведенное Институтом перспективных исследований по культуре Университета Вирджинии.

Исследование сфокусировано на предвыборной кампании-2020 и посвящено американской политической культуре. Большинство опрошенных признало, что последние выборы были пропитаны коррупцией. Об этом заявило 62% сторонников республиканцев, 57% сторонников демократов и 54% независимых.

Четверо из десяти опрошенных назвали сторонников Трампа "фашистами", а среди сторонников Байдена о "фашистах" в стане другой партии говорят две трети респондентов. 47% опрошенных убеждены, что демократы будут строить социализм (?), и так же считают 90% сторонников Трампа. 70% опрошенных уверены, что их страна находится в кризисе (в 1996 году таких было 22%).

Фото: REUTERS Tom Brenner

74% американцев в 2020 году не доверяли своему правительству. 87% считают, что "политические события наших дней – это театр или развлечение, которое не следует воспринимать всерьез". Отсутствие доверия к властям является источником страха: 67% верят в то, что "действия правительства в Вашингтоне угрожают свободе простых американцев".

Большинство американцев (65%) убеждено, что "наиболее успешные и образованные люди в Америке больше других заинтересованы в том, чтобы обеспечивать собственные интересы, а не служить общему благу"; 76% убеждены, что чиновники не беспокоятся о том, что думают простые люди; 60% чувствуют себя отчужденными от политических процессов.

На фоне мрачных настроений и нарастающего отчуждения населения от власти есть все признаки того, что прецедент с Капитолием будет выгодно обыгран боссами политической системы.

Известный писатель и журналист Гленн Гринвальд предупреждает, что, как и в случае с 9/11, атака на Капитолий будет использована для того, чтобы еще больше подавить права и свободы американских граждан. Он пишет: "Уже давно было ясно, что в эпоху после Трампа средства массовой информации, стремящиеся удержать зрителей на крючке, и правительственные чиновники, стремящиеся увеличить свою власть, сделают все возможное, чтобы раздуть угрозу, исходящую "справа"".

А в статье от 28 декабря Гринвальд отмечал, что в США существует реальная угроза авторитаризма, только Трамп к ней не имеет никакого отношения. Угроза исходит от монополистов, создавших правящую коалицию американского неолиберализма; в эту коалицию входят корпоративные СМИ, Уолл-стрит, разведсообщество, техно-гиганты Facebook, Amazon, Google, Apple.

Американскому обществу следует приготовиться к наступлению темных времен либо попытаться развернуть политические процессы так, чтобы не жить в обществе с раздутым репрессивным аппаратом, в отсутствии социальных гарантий и при диктате интересов, не имеющих ничего общего с интересами американского народа.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610176080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года №874
- Казахстан стремительно теряет признаки государства
- Гимну Казахстана исполнилось 15 лет
- Усть-Каменогорские "атомщики" высказали признательность партии "Ак жол" за конкретную помощь в поддержке уникального производства на законодательном уровне
- Что скрывается за новым Экологическим кодексом?
- О гуманизме Казахстана и проблемных активах страны.
- В рамках агитационной кампании "Ак жола" вышел в свет сборник "Полемическая экономика"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  