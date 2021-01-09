Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин

10:08 09.01.2021

ЛЕОНИД САВИН | 09.01.2021 |



Об утрате национальной идентичности и общественной аномии



После недавних событий на Капитолийском холме шума в Америке много. Вспоминают сожжение Капитолия британцами в 1814 году, высказывают пессимистические суждения о судьбе демократии в Америке.



Бывший президент Джордж Буш-младший заявил, что США превратились в банановую республику. С ним солидарен известный писатель и ученый Майкл Линд, который считает, что в США переживают сразу пять кризисов. Помимо взятия Капитолия 6 января, Линд отмечает эвакуацию органов власти Сиэтла 8 июня 2020, где около месяца продолжалось противостояние городской администрации и анархистов.



Сторонники Трампа в здании Капитолия



Фото: REUTERS Social Media



Первый из пяти кризисов является политическим и уходит корнями в 1970-е годы, когда был введен новый порядок первичных выборов (праймериз). Новый порядок подорвал прежнюю систему; теперь любой богач мог легко проскочить в верхние эшелоны политики. А две партии, республиканская и демократическая, превратились в машины политического контроля с жесткой бюрократией.



Второй кризис связан с утратой американской национальной идентичности. Идентичность американца раздробилась между религиозными группами, движениями этнического и расового характера и абстрактными темами вроде прав женщин и ЛГБТ.



Третий кризис – социальный, он проявляется в общественной аномии, в дезорганизации социальных норм и институтов, в лихорадочной активности СМИ, в манипуляции толпами с помощью сомнительных денег.



Четвертый кризис является демографическим. Сейчас рейтинг фертильности американцев составляет 1,77, у мигрантов он гораздо выше.



Пятый кризис произошел в экономике, он связан с выводом рабочих мест за рубеж (где ниже уровень оплаты труда и выше норма прибыли на капитал) и притоком мигрантов на низкооплачиваемые профессии. А все обещания о том, что новые рабочие места в США, создаваемые в рамках "экономики знаний", будут оплачиваться лучше, оказались ложью.



Коррупция – еще один системный феномен американской жизни. Financial Times указывает, что коррупция проникла во все сферы американской жизни.



Питер ван Барен пишет, что коррупция в США столь велика, что бороться с ней невозможно. Он напоминает о махинациях Фонда Клинтонов, когда деньги брались просто за организацию встреч с Хиллари Клинтон; о бизнесе Байденов, которые в 2016-2020 гг. заработали более 15 млн. долл. Например, Джо Байден получил 10 млн. долл. в качестве гонорара за книгу, которую никто не читал. Еще у Джо Байдена есть компания S Corporation, известная уклонением от налогов. Не говоря уже про Хантера Байдена, который через сомнительные схемы заработал миллионы в Китае и на Украине, не выплачивая налоги в США. Сейчас в отношении него ведется расследование.



Особый интерес в отношении происходящего в США представляет исследование "Демократия в темные времена", проведенное Институтом перспективных исследований по культуре Университета Вирджинии.



Исследование сфокусировано на предвыборной кампании-2020 и посвящено американской политической культуре. Большинство опрошенных признало, что последние выборы были пропитаны коррупцией. Об этом заявило 62% сторонников республиканцев, 57% сторонников демократов и 54% независимых.



Четверо из десяти опрошенных назвали сторонников Трампа "фашистами", а среди сторонников Байдена о "фашистах" в стане другой партии говорят две трети респондентов. 47% опрошенных убеждены, что демократы будут строить социализм (?), и так же считают 90% сторонников Трампа. 70% опрошенных уверены, что их страна находится в кризисе (в 1996 году таких было 22%).



Фото: REUTERS Tom Brenner



74% американцев в 2020 году не доверяли своему правительству. 87% считают, что "политические события наших дней – это театр или развлечение, которое не следует воспринимать всерьез". Отсутствие доверия к властям является источником страха: 67% верят в то, что "действия правительства в Вашингтоне угрожают свободе простых американцев".



Большинство американцев (65%) убеждено, что "наиболее успешные и образованные люди в Америке больше других заинтересованы в том, чтобы обеспечивать собственные интересы, а не служить общему благу"; 76% убеждены, что чиновники не беспокоятся о том, что думают простые люди; 60% чувствуют себя отчужденными от политических процессов.



На фоне мрачных настроений и нарастающего отчуждения населения от власти есть все признаки того, что прецедент с Капитолием будет выгодно обыгран боссами политической системы.



Известный писатель и журналист Гленн Гринвальд предупреждает, что, как и в случае с 9/11, атака на Капитолий будет использована для того, чтобы еще больше подавить права и свободы американских граждан. Он пишет: "Уже давно было ясно, что в эпоху после Трампа средства массовой информации, стремящиеся удержать зрителей на крючке, и правительственные чиновники, стремящиеся увеличить свою власть, сделают все возможное, чтобы раздуть угрозу, исходящую "справа"".



А в статье от 28 декабря Гринвальд отмечал, что в США существует реальная угроза авторитаризма, только Трамп к ней не имеет никакого отношения. Угроза исходит от монополистов, создавших правящую коалицию американского неолиберализма; в эту коалицию входят корпоративные СМИ, Уолл-стрит, разведсообщество, техно-гиганты Facebook, Amazon, Google, Apple.



Американскому обществу следует приготовиться к наступлению темных времен либо попытаться развернуть политические процессы так, чтобы не жить в обществе с раздутым репрессивным аппаратом, в отсутствии социальных гарантий и при диктате интересов, не имеющих ничего общего с интересами американского народа.