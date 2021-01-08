"Пандемия" ускоряет тектонические социальные процессы. Начинается опустошение крупных городов

10:10 09.01.2021 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 08.01.2021



Прогноз № 6 из "Шокирующих предсказаний" Saxo Bank звучит так: "Безусловный базовый доход опустошит крупные города". Хотя этот прогноз является средне- и даже долгосрочным, некоторые признаки того, что "опустошение" крупных городов начинается, мы видели уже 2020 году.



Автор шестого прогноза Кей Ван-Петерсен, специалист Saxo Bank по глобальной макроэкономической стратегии, акцентирует внимание на "пандемии" как катализаторе тектонических процессов в социальной сфере. Поляризация в обществе усиливается, реальные доходы даже имеющих работу снижаются, стоимость жизни в городах растет: "Даже если молодые специалисты получают работу… одного дохода едва хватает на содержание семьи, если учитывать страховые платежи, оплату образования и арендную плату и ипотечные платежи".



Усиливающийся финансовый характер экономики и внедрение цифровых технологий ведут к росту безработицы, "пандемия" лишь высветила эту проблему: "Веками крупные города являлись драйвером роста числа рабочих мест. Но в новую эру… сокращения рабочих мест, вызванные внедрением технологий, а также участившиеся случаи работы из дома, которые стали привычными из-за пандемии Covid-19, привели к тому, что офисные помещения в городе внезапно опустели не менее чем на 50 %. Коммерческая недвижимость резко упала в цене, также как и коммерческая недвижимость, где размещались рестораны и магазины, нацеленные на обслуживание работников, ездящих на работу в город из пригорода".



В условиях ограничений хозяйственной жизни (lockdown) количество людей, лишившихся средств к существованию, резко возросло. По оценкам Всемирного банка, число нищих в 2020 году во всем мире вырастет на 88-115 млн. человек. Общая численность людей, не имеющих никаких доходов или имеющих доходы ниже прожиточного уровня, увеличится в 2020 году до 9,4% от общей численности населения Земли. По итогам 2019 года этот показатель равнялся 9,1%. Прогнозируется, что в новом 2021 году количество нищих увеличится еще на 150 млн. человек.



С 2020 года обозначилась пауперизация населения тех стран, которые принято относить к "золотому миллиарду". Во многих странах, считает автор прогноза, были предприняты масштабные меры по борьбе с нищетой и бедностью, иногда их называют раздачей "вертолетных денег". Наиболее яркий пример – США. Там в марте 2020 г. правительство приняло решение о выдаче каждому взрослому гражданину страны по 1000 долларов и по 500 долларов на ребенка. Раздача денег была проведена. Как считают эксперты, данная мера амортизировала социальные перегрузки среди бедных слоев населения США и в какой-то мере помогла экономике через создание дополнительного платежеспособного спроса. В Европе также проводилась раздача "вертолетных денег", хотя в масштабах более скромных.



Кто-то поспешил сделать вывод, что, наконец, появится система так называемого безусловного базового дохода (ББД), о которой шли разговоры последние годы. ББД можно определить как гарантированный каждому гражданину денежный доход, получение которого не зависит ни от каких условий, если не считать условием принадлежность человека к той или иной государственной юрисдикции (на иностранцев эта помощь не распространяется). Объем денежных средств, получаемых гражданином, должен обеспечивать ему хотя бы минимальный уровень жизни. Иначе говоря, ББД должен освободить человека от зависимости от работы как источника существования.



В конце ХХ века в некоторых странах стали производиться эксперименты с БДД. Например, в Голландии и Финляндии. Всерьез возможность введения ББД обсуждалась в Швейцарии. Там предусматривалось, что каждый взрослый житель Швейцарии (включая некоторые категории иностранцев) получает от государства ежемесячно социальное пособие в размере 2500 швейцарских франков (по тогдашнему курсу примерно 2260 евро или 170 тысяч российских рублей). Для детей размер пособия был определен в 625 франков (565 евро; 42,5 тысячи российских рублей). Одновременно с введением единого пособия должна была произойти отмена всех социальных пособий и льгот. По вопросу ББД в Швейцарии летом 2016 года был проведен референдум, и швейцарцы отклонили эту идею. Думаю, что главной причиной их "нет" было то, что для реализации проекта ББВ требовалось чуть ли не вдвое увеличить налоги.



И, конечно, те "вертолетные деньги", которые раздавались в 2020 году, вряд ли можно отнести к категории ББД. Во-первых, "вертолетные деньги" раздаются не постоянно, а разово. Во-вторых, только в США в этом году их получали все граждане; в других странах получателями денег были отдельные категории населения ("вертолетные деньги" раздаются всем). В-третьих, раздаваемые суммы денег почти нигде не достигали прожиточного минимума.



Другое дело, что раздача "вертолетных денег" оживила затухавшую дискуссию о необходимости перехода к ББД. Ведь не исключено, что, если не будет второй, третьей и т. д. волн "пандемии", появится какая-нибудь другая зараза. Кроме того, процессы цифровизации и роботизации неизбежно увеличивают безработицу. Все это резко повышает актуальность повсеместного введения ББД. Автор прогноза Saxo Bank так объясняет связь межу Covid-19 и ББД: "Еще одним драйвером являются технологии – развитие программного обеспечения, искусственного интеллекта и автоматизации приводит к исчезновению большого количества рабочих мест во всех отраслях. Риск полного расслоения общества приводит к пониманию того, что реализация связанных с пандемией Covid-19 мер предоставления пособий по причине потери дохода представляла собой не просто ответную меру, вызванную паникой, но являлась началом введения на постоянной основе безусловного базового дохода".



Итак, у автора прогноза нет сомнений, что ББД в ближайшее время будет введен повсеместно. А если так, это подвигнет многих людей к изменению их образа жизни. В том числе к тому, чтобы покидать мегаполисы, переселяясь в сельскую местность или малые города: "Новый безусловный базовый доход также приводит к изменению отношения к балансу работы и личной жизни, поскольку теперь у многих молодых людей появилась возможность остаться там, где прошло их детство. В то же время профессионалы и маргинальные рабочие начинают уезжать из крупных городов по причине исчезновения рабочих мест, низкого качества жизни, завышенных цен на квартиры в районах с высоким уровнем преступности. Крупные города теряют свою привлекательность".



Мое отношение к данному прогнозу двоякое.



Не могу согласиться с тем, что ББД будет введен повсеместно. Хорошо, если хотя бы в одной стране ББД из стадии экспериментов перешел в фазу постоянно действующей программы. Потребуются слишком большие деньги. Например, для "вертолетных денег", которые весной 2020 года раздавались гражданам, правительству США пришлось заимствовать триллион долларов у ФРС, которые были дополнительно напечатаны. Представим, что правительство США осуществляет не разовую раздачу денег ("вертолетные деньги"), а постоянную (это уже действительно ББД). Тогда каждый месяц правительству придется брать в долг по триллиону у американского Центробанка, а тому каждый месяц этот триллион допечатывать… Государственный долг США начнет расти стремительно, а доллар США так же быстро обесцениваться, окончательно теряя положение мировой валюты.



Кстати, сегодня в США идет подготовка к выпуску цифрового доллара. Проект американской цифровой валюты предусматривает, что все физические лица открывают счета напрямую в ФРС США. В этой схеме лишними становятся не только частные банки как посредники между ФРС и гражданами, но и американское казначейство. ФРС будет иметь возможность напрямую снабжать всех граждан деньгами. Те, кто защищает и продвигает проект цифрового доллара, порой говорят, что с помощью цифровой валюты будет легче обеспечить базовый доход граждан Америки. На бумаге все красиво, но у подобного рода проектов много подводных камней. Мое мнение: в 2021 году ни в одной стране мира ББД не появится. И даже там, где в отдаленной перспективе удастся запустить проект ББД, раздача денег гражданам долго не продлится – финансовая система не выдержит.



А вот то, что отток людей из мегаполисов и крупных городов будет происходить, это верно. Причины заключаются в ограничениях и запретах, налагаемых на жителей городов и на городской бизнес. И люди, и бизнес начинают покидать крупные города. Наметился отток населения из Москвы, испытали серьезный отток населения в 2020 г. крупные мегаполисы за рубежом. Нью-Йорк, где численность населения составляет 9 миллионов, "из-за коронавируса" потерял c марта по 1 мая примерно 420 тыс. человек. Это данные New York Times, основанные на геолокации пользователей мобильных телефонов. Все большее число жителей Нью-Йорка переходят на удаленный режим работы. Часть жителей продолжают перебираться из Нью-Йорка в малые города и сельскую местность, где полицейский режим отсутствует или не отличается жесткостью. Есть уверенность, что lockdown продлится долго.



Наиболее ярко выражено бегство из больших городов в таких странах, как США, Великобритания и Австралия. Аналитики британского сайта по недвижимости Rightmove отмечают, что количество запросов на дома и квартиры в городах с населением меньше 10 тысяч человек в 2020 году удвоилось. Источник - fondsk.ru

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