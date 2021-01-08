 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Противники Соединенных Штатов наслаждаются зрелищем раздолбанного Капитолия, - Liberation
13:55 09.01.2021

8 января 2021 г.
Корреспондент | Libération

"(...) В "нелиберальных демократиях", среди врагов Соединенных Штатов, диктатур и режимов-сторонников американского миллиардера, вторжение приверженцев Трампа на Капитолийский холм вызвало иронию, критику и новую поддержку действующего президента", - пишет Liberation.

"У Кремля на протяжении многих лет не вызывал никаких сомнений закат американской империи, И на кадры того, как не признающие результатов президентских выборов протестующие штурмуют Капитолий, он взирал с большим удовлетворением - если требовалось последнее доказательство, то оно налицо. "Праздник демократии закончился", - заявляет российский сенатор. Исчезли и моральные поучения, которые Вашингтон годами раздавал в отношении того, как Москва распоряжается своей собственной "управляемой демократией". "Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно - утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", - написал в Facebook Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. После выборов Трампа четыре года назад, в которых Кремль участвовал посредством агрессивной кампании вмешательства и дезинформации, россияне упивались институционным и политическим беспорядком, в который погрузилась Америка", - говорится в статье.

"В Китае газета Global Times, являющаяся националистическим рупором режима, разместила в Twitter кадры вторжения в Капитолий в среду и вторжения в Законодательный совет Гонконга 1 июля 2019 года. "Похожие сцены в Гонконге и Вашингтоне, округ Колумбия, явная демонстрация двойных стандартов". Государственные СМИ и китайские власти, участвующие в кампании, нацеленной на то, чтобы доказать всему миру, что диктаторская "китайская модель" функционирует намного лучше, чем западная демократия, извлекают выгоду из столь очевидной параллели. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин тоже сравнила Вашингтон с Гонконгом в 2019 году: "Реакция некоторых людей в США, в том числе некоторых СМИ, совершенно иная. В те дни, когда они описывали неистовых протестующих в Гонконге, какие слова они использовали? "Красивое зрелище". "Еще неизвестно, скажет ли Нэнси Пелоси [спикер Палаты представителей США] то же самое о недавних событиях на Капитолийском холме", - иронизирует Global Times.

"(...) В Бразилии о событиях в Вашингтоне высказался "тропический Трамп". С момента прихода к власти в 2019 году президент Жаир Болсонару неизменно поддерживал своего американского коллегу. Однако в среду вечером Болсонару, против своего обыкновения, проявил сдержанность в социальных сетях. Все же он не смог воздержаться от того, чтобы подтвердить свою поддержку Трампа. "Я следил за всем. Ты знаешь, что я близок к Трампу. Ты знаешь мой ответ. Доказательств фальсификации было много. Я уже говорил об этом некоторое время назад", - сказал он одному из своих сторонников, который спросил его о ситуации в Вашингтоне. Тем не менее, в середине декабря, после всех лидеров G20, он признал в победу Джо Байдена", - указывает издание.

"(...) Зрелище цивилизационного краха Великого Сатаны", - выразил свое мнение в Twitter один сторонник ливанской "Хезболлы" во время атаки на Капитолий, вызвавшей энтузиазм среди настроенных антиамерикански жителей Ближнего Востока. "Америка не является демократией, и она намного слабее, чем вы думаете", - написал один из иранских троллей, мобилизованных в социальных сетях. В четверг утром Тегеран официально отреагировал устами Хасана Рухани, который подчеркнул, "насколько уязвима и хрупка западная демократия". В своем телевизионном заявлении президент Исламской Республики предупредил о "росте популизма", указав на сторонников Трампа", - передает Libération.

"(...) Янез Янша, премьер-министр Словении, отличившийся тем, что поздравил Трампа с его "избранием", когда подсчет голосов еще был далек от завершения, на этот раз вел себя более осмотрительно, - говорится в публикации. "Нас всех должно беспокоить продолжающееся насилие в Вашингтоне. Мы надеемся, что американская демократия устойчива, имеет глубокие корни и сможет преодолеть этот кризис", - написал он в Twitter. Далее премьер-министр с легким сердцем ретвитнул несколько сообщений, в том числе сообщение словенского журналиста о том, что он разочарован CNN. "Сторонников Трампа" называют "анархистами, террористами, хотя в прошлом году, когда представители движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") разрушали города, их характеризовали по большей части как мирных протестующих", - поясняется в сообщении.

Источник: Libération

Источник - Инопресса
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