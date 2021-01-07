Вспомнить все-3. Елбасы об Айсултане и переименовании столицы (видео)

14:19 09.01.2021

Елбасы об Айсултане и переименовании столицы – полное видео

Первый Президент рассказал о своей семье, любимых писателях, о том, как мужчине оставаться мужчиной, спустя годы. А также о том, как переименовывали столицу и какой у него любимый цвет.



видео тут -

https://www.zakon.kz/5053456-elbasy-ob-aysultane-i-pereimenovanii.html



Вышла третья серия видеоинтервью Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Штрихи к портрету", сообщает zakon.kz.



В ней Елбасы рассказал о своей семье, любимых писателях, о том, как мужчине оставаться мужчиной, спустя годы. А также о том, как переименовывали столицу и какой у Первого Президента любимый цвет.