Умер бывший министр здравоохранения Киргизии (в 2005-2007 гг.) Шайлообек Ниязов

14:30 09.01.2021

Умер бывший министр здравоохранения КР Шайлообек Ниязов - некролог



Табылды Кадырбеков



Шайлообек Ниязов посвятил всю жизнь медицине. Руководил министерством здравоохранения с 2005-го по 2007 год.

Вчера на 75-м году жизни скоропостижно скончался бывший министр здравоохранения Кыргызстана, заслуженный врач КР Шайлообек Ниязов, сообщает пресс-служба правительства.



Шайлообек Ниязов родился 15 марта 1946 года в селе Ак-Торпок Московского района Чуйской области. В 1971-м окончил Кыргызский государственный медицинский институт.



Трудовую деятельность начал в 1972 году преподавателем хирургии Майлуу-Сууйского медицинского училища. Затем стал заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Майлуу-Сууйской городской объединенной больницы.



С 1980-го по 1984 год работал директором Майлуу-Сууйского и Кара-Балтинского медицинских училищ. В 1987-м был выдвинут на должность главного врача Калининской центральной районной больницы, в 1991-м назначен начальником Чуйского областного управления здравоохранения.

С января 2000 года работал главным врачом Национального госпиталя при Минздраве. С 2005-го по 2007 год был министром здравоохранения, затем снова работал главным врачом Нацгоспиталя.



"Шайлообек Ниязович придавал приоритетное значение подбору и расстановке медицинских кадров, повышению их профессионализма, развитию материально-технической базы организаций здравоохранения и повышению уровня медицинской помощи населению", - написано в некрологе.

Ниязов был одним из руководителей по реализации национальных программ реформирования системы здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению семейной медицины, реорганизации и рационализации стационарной службы, изменению системы финансирования.



"За долголетнюю безупречную работу в системе здравоохранения и активное участие в общественной жизни Шайлообек Ниязович в 1983 году был награжден значком "Отличник здравоохранения", в 1995-м ему было присвоено почетное звание "Заслуженный врач КР". В 2007 году он был награжден Почетной грамотой КР. Заслуги Ниязова Шайлообека Ниязовича перед системой здравоохранения Кыргызстана велики. Светлая память о Шайлообеке Ниязовиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в тексте.

Под некрологом подписались и. о. премьера, вице-премьеры, руководство Минздрава и известные медики.