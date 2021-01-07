Рухнул в море индонезийский Boeing 737-500. Более 60 пассажиров на борту

14:38 09.01.2021

Исчезнувший с радаров пассажирский самолет потерпел крушение



Вылетевший из Джакарты пассажирский самолет, исчезнувший с радаров вскоре после взлета, потерпел крушение, на борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа в субботу, 9 января.



По данным агентства, самолет упал в воду, найдены обломки и части тел.



Телеканал CNN Indonesia передает, что обломки найдены возле одного из островов по маршруту следования рейса. Местные рыбаки утверждают, что слышали два взрыва.



Информации о возможном нахождении россиян на борту воздушного судна пока нет, сообщили в посольстве России.



Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя четыре минуты после отбытия высота полета за считаные секунды сократилась более чем на три тысячи метров.



Погибший Boeing 737-500 эксплуатировался более 25 лет, свой первый полет он совершил в мае 1994 года.