Неизвестные вымогали $ 250 тыс у руководства "Кыргыз темир жолу" - ГКНБ

14:42 09.01.2021

Вымогатели угрожали руководству госпредприятия организацией митинга и проверкой со стороны Финпола, утверждает госкомитет.



БИШКЕК, 9 янв - Sputnik. ГКНБ задержал двоих кыргызстанцев по подозрению в вымогательстве денег в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.



Антикоррупционная служба ГКНБ 8 января начала следствие по заявлению ответственных должностных лиц государственного предприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу". Установлено, что граждане М. А. и У. Д., угрожая проверкой со стороны Финпола и организацией митингов против руководства госпредприятия, вымогали 250 тысяч долларов, утверждает ГКНБ.



"Руководство госпредприятия было вынуждено передать им указанную сумму для положительного решения вопроса", - говорится в сообщении.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Идет следствие.