В Китае из-за новой вспышки коронавируса наглухо закрыли два города с населением 18 млн человек - Шицзячжуан и Синтай

14:51 09.01.2021

Жители двух китайских городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая в провинции Хэбэй оказались на вынужденной самоизоляции из-за вспышки коронавируса.



Как сообщает Daily Mail, власти страны призвали жителей этих городов неделю не выходить из дома. Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия и занятия в школах. Детские сады также закрыты. Ограничения касаются также жителей местных деревень.



Первым во власти локдауна 8 января оказался 11-миллионный Шицзячжуан, а затем к нему присоединился 7-милионный Синтай. За минувшую неделю в этих городах было выявлено 127 заболевших коронавирусной болезнью, а также 183 бессимптомных случаев. Остальные города Китая уже приостановили с ними транспортное сообщение.



Из-за вспышки коронавируса власти организовали массовое тотальное тестирование населения. На данный момент в Шицзячжуане проверили уже 4,86 млн жителей, а в Синтае, тесты прошли уже 1,89 млн горожан.



Напомним, что тревогу власти Китая забили 2 января, когда в провинции Хэбэй были обнаружены первые инфицированные. Благодаря принятым жестким мерам, массовое распространение коронавируса удалось предотвратить.



Подавляющее большинство инфицированных было обнаружено в Шицзячжуане. В соседнем от него городе Синтай было зафиксировано всего девять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.



Ранее EADaily сообщало, что после сообщений о новой вспышке Covid-19 в Китае, комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собралась экстренно выехать в китайский город Ухань, где впервые был диагностирован коронавирус.



Однако китайские власти под благовидным предлогом на этот раз не пустили к себе представителей ВОЗ. До этого глава МИД Китая Ван И заявил, что власти страны первыми сообщили о борьбе с коронавирусом, и Китаю "пришлось бороться с дезинформацией, политизацией и стигматизацией".