 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В бананово-лимонном... Вашингтоне. Отклики на погром Капитолия
16:09 09.01.2021

"Так оспаривают результаты выборов в банановой республике"
Как комментируют захват Капитолия США в России и мире

"Коммерсантъ" от 07.01.2021,

Официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Это внутреннее дело США. […> Вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Шокирующие сцен
ы в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Я верю в силу институтов и демократии в США, основой которой является мирная передача власти. Джозеф Байден выиграл выборы. Я жду момента начала работы с ним в качестве следующего президента Соединенных Штатов".

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид: "Я обеспокоена этим нападением на демократические институты и принципы, свидетелями которого мы стали сегодня (в среду, 6 января.- "Ъ") в Вашингтоне"

Бывший президент США Джордж Буш-младший: "Вот так оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей демократической. […> Я потрясен безрассудным поведением некоторых политических лидеров после выборов и отсутствием уважения, проявленного сегодня к нашим институтам, нашим традициям и нашим правоохранительным органам".

Бывший президент США Барак Обама: "История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, спровоцированное действующим президентом, который продолжает безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для нашей нации. Но мы обманывали бы себя, если бы относились к этому как к полной неожиданности".
Бывший президент США Джимми Картер: "Это национальная трагедия, и это не то, кем мы являемся как нация".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель: "Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: Это "результат лжи и еще раз лжи, разделения и неуважения к демократии, ненависти и травли на самом высоком уровне".
Президент Франции Эммануэль Макрон: "То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии".
Президент Украины Владимир Зеленский: "Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: "Кто бы мог подумать, что сегодня в ночь по-нашему будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Позорные сцены в Конгрессе США. Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас жизненно важно, чтобы произошла мирная и организованная передача власти".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах. Насилие никогда не сможет подавить волю народа".
История нападений на Конгресс США

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая: "Произошло нападение на демократию, которое во многом связано с тем, кто руководит планами страны, кто поощряет незнание институтов, результатов выборов и [...> поощряет незнание решений собственного Сената и Палаты представителей".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин: "Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. […> Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: "События в США требуют анализа. Тем, кто в России любит ссылаться на продвигаемые США "стандарты демократии", предстоит пересмотреть взгляды".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский: "Если вчера было рано, то завтра будет поздно. А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир… Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа".

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев: "Американская демократия захромала на обе ноги, США утратили право навязывать курс другим странам. Причин произошедшего несколько - "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм" президента Трампа и "безликие, рассчитанные на всех и кого попало" политические платформы демократов и республиканцев. Итог - Америка расколота пополам".

Первый президент СССР Михаил Горбачев: "Беспорядки - не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано. Когда я подписывал в свое время Договор о разоружении, это время было отнюдь не простое: были противники, сильные, но мы добились, потому что хотели мира. Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях".

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610197740
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