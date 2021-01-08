|Главарь Хорезмских электросетей Базаримбетов задержан за взятки
16:13 09.01.2021
лава "Хорезмского ПТЭС" задержан
Гендиректор "Хорезмского предприятия территориальных электрических сетей" Муратбай Базаримбетов задержан. Сообщается, что он подозревается в получении взятки.
Генеральный директор АО "Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей" Муратбай Базаримбетов задержан правоохранительными органами. Его подозревают в получении взятки.
Как сообщили "Газете.uz" пресс-службе предприятия "Региональные электрические сети", Муратбай Базаримбетов был задержан у себя в служебном кабинете 24 декабря.
Представитель Ургенчского городского кенгаша народных депутатов сообщил Kun.uz, что Базаримбетов подозревается в том, что через доверенное лицо якобы просил у предпринимателя 20 тысяч долларов за подключение автомобильной заправочной станции к электросети. Позже эта сумма была снижена до 15 тысяч долларов, говорится в сообщении.
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В результате предприниматель обратился к депутату, который, в свою очередь, уведомил правоохранительные органы. Предприниматель согласился принять участие в оперативном мероприятии. 24 декабря Муратбай Базаримбетов был задержан после того, как доверенное лицо занесло деньги ему в кабинет.
По словам депутата, в рамках оперативного мероприятия был записан разговор доверенного лица и гендиректора предприятия. Последний предположительно сказал: "Он дал все деньги? Ты взял все? Поставь на эту тумбочку".
По данному факту ведется следствие, Муратбай Базаримбетов заключен под стражу, добавил депутат.
Муратбай Базаримбетов возглавляет "Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей" с 2019 года.