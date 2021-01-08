Главарь Хорезмских электросетей Базаримбетов задержан за взятки

16:13 09.01.2021

лава "Хорезмского ПТЭС" задержан

Гендиректор "Хорезмского предприятия территориальных электрических сетей" Муратбай Базаримбетов задержан. Сообщается, что он подозревается в получении взятки.



Генеральный директор АО "Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей" Муратбай Базаримбетов задержан правоохранительными органами. Его подозревают в получении взятки.



Как сообщили "Газете.uz" пресс-службе предприятия "Региональные электрические сети", Муратбай Базаримбетов был задержан у себя в служебном кабинете 24 декабря.



Представитель Ургенчского городского кенгаша народных депутатов сообщил Kun.uz, что Базаримбетов подозревается в том, что через доверенное лицо якобы просил у предпринимателя 20 тысяч долларов за подключение автомобильной заправочной станции к электросети. Позже эта сумма была снижена до 15 тысяч долларов, говорится в сообщении.



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В результате предприниматель обратился к депутату, который, в свою очередь, уведомил правоохранительные органы. Предприниматель согласился принять участие в оперативном мероприятии. 24 декабря Муратбай Базаримбетов был задержан после того, как доверенное лицо занесло деньги ему в кабинет.



По словам депутата, в рамках оперативного мероприятия был записан разговор доверенного лица и гендиректора предприятия. Последний предположительно сказал: "Он дал все деньги? Ты взял все? Поставь на эту тумбочку".



По данному факту ведется следствие, Муратбай Базаримбетов заключен под стражу, добавил депутат.



Муратбай Базаримбетов возглавляет "Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей" с 2019 года.