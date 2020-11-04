 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.01.2021
18:31  Свобода слова, однако. Twitter навечно запечатал аккаунт Дональда Трампа
17:17  В США интернет-стукачи сдают протестующих их работодателям
17:16  Во мгле. Мэрия Бишкека создала экосовет для борьбы со смогом
17:14  2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ
17:10  Сундук с мертвецом: куда пропало тело великого полководца Александра Македонского
17:07  Король Севера. КазПрез ответил "сивым кобылам"
17:05  Тайная вечеря. Заговор судей против укрпреза Зеленского

16:13  Главарь Хорезмских электросетей Базаримбетов задержан за взятки
16:09  В бананово-лимонном... Вашингтоне. Отклики на погром Капитолия
14:51  В Китае из-за новой вспышки коронавируса наглухо закрыли два города с населением 18 млн человек - Шицзячжуан и Синтай
14:42  Неизвестные вымогали $ 250 тыс у руководства "Кыргыз темир жолу" - ГКНБ
14:38  Рухнул в море индонезийский Boeing 737-500. Более 60 пассажиров на борту
14:30  Умер бывший министр здравоохранения Киргизии (в 2005-2007 гг.) Шайлообек Ниязов
14:19  Вспомнить все-3. Елбасы об Айсултане и переименовании столицы (видео)
13:55  Противники Соединенных Штатов наслаждаются зрелищем раздолбанного Капитолия, - Liberation
13:54  В вашингтонском мятеже - отголоски постсоветских восстаний, - Эндрю Хиггинс
10:10  "Пандемия" ускоряет тектонические социальные процессы. Начинается опустошение крупных городов
10:08  Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин
09:44  Ханское поведение: кто победит на выборах президента Киргизии, - И.Кармазин
09:39  Советницей по ЦА у Байдена будет старая ЦРУшница Кендалл-Тейлор
09:37  Как Китай забрал территорию у бывших советских республик, - Е.Погребняк
09:22  Задержанные при разгроме Капитолия "русские" оказались двумя молдованками
08:13  Политическое самоубийство Трампа, - С.Строкань
00:26  "Великий Туран" присмотрел свои земли в России, - Д.Родионов
00:25  Китайский "цифровой концлагерь". Что это? - Г.Садулаев
00:08  Таджикских студентов казахского медицинского вуза обязали еще раз оплатить обучение в интернатуре
Пятница, 08.01.2021
21:11  Новый конфликт в Персидском заливе: КСИР Ирана задержал южнокорейский танкер Hankuk Chemi
20:13  Байден и Пелоси обвинили Путина и "его помощника Трампа" - в разгроме капитолия
20:11  Хмурое утро Киргизии. Коронавирус, революция и надежда на добрую фею, - С.Швец
20:08  Кандидат в президенты Киргизии Сегизбаев уличен в неуплате алиментов в Казахстане
17:48  Тьму-таракань... В сельских районах Таджикистана введен энерголимит
17:40  В Лондоне введен режим ЧС. Все больницы забиты под завязку
17:18  Почти все переболевшие COVID в легкой форме получают тяжелые хронические заболевания
15:31  Госдурькомпанию "Правительство для граждан" Казахстана возглавил Адил Кожихов
13:24  Долго ли продержится протекторат США над Европой? - В.Малышев
12:08  В Казахстане воссоздан комитет рыбного хозяйства
11:33  Узбеки сломали Талимарджанскую ТЭС. Кашкадарья сидит без света
11:31  Багдадский суд выдал ордер на арест Трампа. Проказника Доню сбросят с минарета?
11:23  Понять и простить. Таджикистан попросил G-20 об отсрочке возврата долгов
11:22  США, Казахстан и Узбекистан создали единый инвестиционный фонд
10:23  Когда начинается конец? Цивилизации стареют и умирают, - Карина Зеебург
10:11  По делу статс-секретаря КырМинтранса Мамыркалиева задержано еще 28 фигурантов. Коррупционная схема трассы Бишкек - Ош
09:58  Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
09:25  Печальный день... Байден и погром, - А.Наумов
09:03  Умер 5-й герой битвы за Капитолий - полицай Сикник
02:07  Г.Мирзаян: Штурм Капитолия перевернул представление об Америке
01:06  Таинственное "глубинное государство" выигрывает очередной раунд борьбы за власть в Америке, - Д.Седов
00:31  Жениш Молдокматов больше не лидер кыргызской партии "Замандаш"
00:29  Тегеран все же переиграл Вашингтон, и сумел сохранить влияние в Персидском заливе, - Hamshahri
00:25  Сможем ли мы жить без Америки? - Т.Бордачев
00:18  "Кремлевский Псаки" Песков проболтался, что в 90-е барыжил гоняя тачки из Турции в РФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тайная вечеря. Заговор судей против укрпреза Зеленского
17:05 09.01.2021

Тайная вечеря под Рождество
Судьи Конституционного суда Украины на секретном собрании предприняли контратаку на президента Зеленского

Ольга Мусафирова
собкор в Киеве

"Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами положений Конституции, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, что сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека".

Так выглядит последний абзац документа, принятого 5 января и размещенного на официальном сайте КСУ. Жаль, по сути дела ничего больше сообщить не могу, о кворуме не знаю - был ли он на собрании судей или нет. Впрочем, известно, что главе КСУ Александру Тупицкому вновь заказывал пропуск на вход в здание его подчиненный и коллега, глава секретариата. И еще известно, что собравшиеся не рассматривали указ № 607 президента Украины от 29 декабря 2020 года, отстранявший Тупицкого от работы на два месяца, пока Офис генпрокурора разбирается по сути выдвинутых ему обвинений.

То есть не провели, как анонсировали, специального пленарного заседания, а выбрали другой формат - контратаку.

На мероприятие не допустили не только прессу, обошлись даже без участия технического персонала суда, видимо, чтобы исключить утечку внутренней информации. Человеку непосвященному ни за что не понять из текста на сайте, в адрес каких "должностных лиц" сделаны суровые намеки. (Об истории и причинах конфликта президента Зеленского с КСУ см. "Новую газету" от 31.10, 04.11.2020 и от 03.01.2021. - Ред.)

К документу прикреплено приложение под названием "Научный вывод относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве". Авторский коллектив докторов и кандидатов юридических наук на 15 страницах теоретически обосновывает, почему глава суда Александр Тупицкий должен продолжать работу, а президент Владимир Зеленский - отменить свой указ о его, Тупицкого, отстранении. Конституция, подчеркивают авторы, гарантирует неприкосновенность и особый статус судей КСУ и не допускает снижения уровня гарантий их независимости.

Конституционный кризис разгорелся не на шутку. Указ президента Зеленского о временной отставке председателя Конституционного суда Украины Тупицкого КСУ выполнять отказался

Сам Александр Тупицкий сделал паузу. Ньюсмейкером КСУ в последнюю неделю выступает судья Конституционного суда Игорь Слиденко.

Напомню: именно он был судьей-докладчиком по скандальному решению об отмене антикоррупционной реформы, что вызвало соответствующую реакцию Зеленского и гражданского общества.

Слиденко ходит на эфиры, жалуется на давление со стороны Офиса президента - мол, "дошло до мелочей, не имеющих отношения к КСУ", говорит о получаемых угрозах в свой адрес: "Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Я попросил охрану - мне ее не предоставили. Да, я собираюсь эмигрировать, ничего не изменилось". Куда именно он собрался уезжать, Слиденко не сообщает. Комментаторы его выступлений в медиа слов поддержки практически не выражают: "Расшевелили ваше коррупционное гнездо, да?!"

"Как показала практика, Конституционный суд Украины наделил себя наибольшей фактической властью в государстве", - заключила в статье для влиятельного интернет-ресурса "Украинская правда" Анна Маляр, кандидат юридических наук, эксперт-криминолог. "Если бы Конституционный суд действовал в рамках закона, то зона его влияния ограничивалась бы толкованием Основного закона и признанием неконституционными правовых актов, нарушающих Конституцию, либо принятых с нарушением ее. Однако Конституционный суд позволяет себе признавать неконституционными даже те законы, которые никоим образом не нарушают Конституцию, чем, по сути, делает свою власть неограниченной. Ведь таким образом можно признать неконституционным любой нормативный акт и заблокировать работу любой ветви власти или президента".

Зеленский пока никак не отреагировал на новый выпад со стороны КСУ.

Источник - Новая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610201100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года №874
- Казахстан стремительно теряет признаки государства
- Гимну Казахстана исполнилось 15 лет
- Усть-Каменогорские "атомщики" высказали признательность партии "Ак жол" за конкретную помощь в поддержке уникального производства на законодательном уровне
- Что скрывается за новым Экологическим кодексом?
- О гуманизме Казахстана и проблемных активах страны.
- В рамках агитационной кампании "Ак жола" вышел в свет сборник "Полемическая экономика"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  