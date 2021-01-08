 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.01.2021
18:31  Свобода слова, однако. Twitter навечно запечатал аккаунт Дональда Трампа
17:17  В США интернет-стукачи сдают протестующих их работодателям
17:16  Во мгле. Мэрия Бишкека создала экосовет для борьбы со смогом
17:14  2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ
17:10  Сундук с мертвецом: куда пропало тело великого полководца Александра Македонского
17:07  Король Севера. КазПрез ответил "сивым кобылам"
17:05  Тайная вечеря. Заговор судей против укрпреза Зеленского

16:13  Главарь Хорезмских электросетей Базаримбетов задержан за взятки
16:09  В бананово-лимонном... Вашингтоне. Отклики на погром Капитолия
14:51  В Китае из-за новой вспышки коронавируса наглухо закрыли два города с населением 18 млн человек - Шицзячжуан и Синтай
14:42  Неизвестные вымогали $ 250 тыс у руководства "Кыргыз темир жолу" - ГКНБ
14:38  Рухнул в море индонезийский Boeing 737-500. Более 60 пассажиров на борту
14:30  Умер бывший министр здравоохранения Киргизии (в 2005-2007 гг.) Шайлообек Ниязов
14:19  Вспомнить все-3. Елбасы об Айсултане и переименовании столицы (видео)
13:55  Противники Соединенных Штатов наслаждаются зрелищем раздолбанного Капитолия, - Liberation
13:54  В вашингтонском мятеже - отголоски постсоветских восстаний, - Эндрю Хиггинс
10:10  "Пандемия" ускоряет тектонические социальные процессы. Начинается опустошение крупных городов
10:08  Американское общество готовится к наступлению темных времен, - Л.Савин
09:44  Ханское поведение: кто победит на выборах президента Киргизии, - И.Кармазин
09:39  Советницей по ЦА у Байдена будет старая ЦРУшница Кендалл-Тейлор
09:37  Как Китай забрал территорию у бывших советских республик, - Е.Погребняк
09:22  Задержанные при разгроме Капитолия "русские" оказались двумя молдованками
08:13  Политическое самоубийство Трампа, - С.Строкань
00:26  "Великий Туран" присмотрел свои земли в России, - Д.Родионов
00:25  Китайский "цифровой концлагерь". Что это? - Г.Садулаев
00:08  Таджикских студентов казахского медицинского вуза обязали еще раз оплатить обучение в интернатуре
Пятница, 08.01.2021
21:11  Новый конфликт в Персидском заливе: КСИР Ирана задержал южнокорейский танкер Hankuk Chemi
20:13  Байден и Пелоси обвинили Путина и "его помощника Трампа" - в разгроме капитолия
20:11  Хмурое утро Киргизии. Коронавирус, революция и надежда на добрую фею, - С.Швец
20:08  Кандидат в президенты Киргизии Сегизбаев уличен в неуплате алиментов в Казахстане
17:48  Тьму-таракань... В сельских районах Таджикистана введен энерголимит
17:40  В Лондоне введен режим ЧС. Все больницы забиты под завязку
17:18  Почти все переболевшие COVID в легкой форме получают тяжелые хронические заболевания
15:31  Госдурькомпанию "Правительство для граждан" Казахстана возглавил Адил Кожихов
13:24  Долго ли продержится протекторат США над Европой? - В.Малышев
12:08  В Казахстане воссоздан комитет рыбного хозяйства
11:33  Узбеки сломали Талимарджанскую ТЭС. Кашкадарья сидит без света
11:31  Багдадский суд выдал ордер на арест Трампа. Проказника Доню сбросят с минарета?
11:23  Понять и простить. Таджикистан попросил G-20 об отсрочке возврата долгов
11:22  США, Казахстан и Узбекистан создали единый инвестиционный фонд
10:23  Когда начинается конец? Цивилизации стареют и умирают, - Карина Зеебург
10:11  По делу статс-секретаря КырМинтранса Мамыркалиева задержано еще 28 фигурантов. Коррупционная схема трассы Бишкек - Ош
09:58  Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
09:25  Печальный день... Байден и погром, - А.Наумов
09:03  Умер 5-й герой битвы за Капитолий - полицай Сикник
02:07  Г.Мирзаян: Штурм Капитолия перевернул представление об Америке
01:06  Таинственное "глубинное государство" выигрывает очередной раунд борьбы за власть в Америке, - Д.Седов
00:31  Жениш Молдокматов больше не лидер кыргызской партии "Замандаш"
00:29  Тегеран все же переиграл Вашингтон, и сумел сохранить влияние в Персидском заливе, - Hamshahri
00:25  Сможем ли мы жить без Америки? - Т.Бордачев
00:18  "Кремлевский Псаки" Песков проболтался, что в 90-е барыжил гоняя тачки из Турции в РФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Король Севера. КазПрез ответил "сивым кобылам"
17:07 09.01.2021

Король Севера
Президент Казахстана ответил на желание "единороссов" отобрать у республики северные регионы, косвенно обвинив Россию в массовом голоде столетней давности

Вячеслав Половинко
спецкор

Казахстан вышел с новогодних праздников на неделю раньше России и тут же начал будоражить повестку. В главной государственной газете "Егемен Казахстан" ("Суверенный Казахстан") вышла статья президента страны Касым-Жомарта Токаева, в которой тот впервые публично прокомментировал высказывания российских депутатов "Единой России" Вячеслава Никонова и Евгения Федорова. Весь декабрь их фамилии склонялись в республике на все лады после того, как и Никонов, и Федоров позволили себе усомниться в исконной принадлежности северных земель Казахстана.

Граждане соседней республики восприняли слова не самых статусных политиков как официальное выражение позиции Москвы и оскорбились настолько, что всерьез предлагали завести на Никонова и Федорова уголовное дело. На официальном уровне республика ограничилась было дипломатической нотой, но депутаты - конкретно Федоров - не успокоились, и свою позицию высказал даже министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди: "Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы".

Не знаменитое лавровское "дебилы", но для казахстанского чиновника такого ранга - крайне резко.

Теперь официальную позицию по отношению к скандалу выразил президент страны. В своей статье "Независимость - самое дорогое" Токаев, называя российских депутатов "иностранными деятелями", призвал официально противостоять такого рода провокациям.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы и с помощью "еды", и с помощью "камня", - недвусмысленно намекнул Токаев.

Более того, казахстанский президент внезапно упомянул о голоде 1921–1922 гг. на территории Казахстана, который начался из-за откровенно неумелых и агрессивных действий молодой советской власти в экономике на занятых землях в Центральной Азии. "Если бы не это событие, наша нация была бы во много раз больше, чем сегодня, - заявил Токаев. - Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования, и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно".

В статье также упоминается о необходимости еще более глубокого изучения жителями страны казахского языка и дается фактическое поручение заново систематизировать национальную историю - в том числе для того, чтобы создать краткий ее курс и перевести на нужные языки для тех же "иностранных деятелей". Наконец, можно рассказывать о многовековой истории Казахстана и территориальной принадлежности его земель через фильмы на Netflix и HBO, прямо говорит казахстанский глава государства - видимо, для тех, кому учебники сложны для восприятия.

Нужно отметить, что статья Токаева написана крайне осторожно. К тому же, материал вышел только в казахоязычной версии газеты: "Казахстанская правда" в отличие от "Егемен Казахстан" ограничилась лишь новостями по основным тезисам статьи. Это косвенно может свидетельствовать о том, что материал рассчитан, в первую очередь, на внутреннего потребителя. Президент Токаев, почти не таясь, заигрывает с национал-патриотическими силами в стране, а их после скандала с Никоновым и Федоровым нужно было успокаивать в пожарном порядке. Гнев национал-патриотов дошел до того, что они чуть ли не открыто призвали бойкотировать главный государственный телеканал "Хабар". В эфире программы "Большая неделя" ведущий Дмитрий Олейников вступил в спор с политологом Максимом Шевченко, который назвал высказывания Никонова продолжением "политики Путина" - в итоге "шовинистическим" назвали весь канал.

Смотрите с 8-й минуты



Однако, несмотря на всю аккуратность, статья Токаева - болезненный тычок Москве именно из-за темы голода.

В последние годы казахстанцы все чаще говорят об ответственности России за преступления советского режима - она ведь официальная правопреемница, так что недурно бы признать свою вину и выплатить компенсации. Москва публично такие высказывания никогда не комментирует, но ее эта тема, безусловно, раздражает. Российские власти как-то смогли смириться с тем, что в Казахстане на государственном уровне отмечается день памяти жертв политических репрессий, но тема голода гораздо чувствительнее. Правда, до этого речь, как правило, шла о периоде Голодомора 1931–1933 гг. (умерло не меньше 1 млн казахов, в казахской культуре этот период называется Ашаршылык). Токаев напомнил, что был еще один голод - с сопоставимым количеством жертв: точное их число до сих пор не установлено, но речь идет о сотнях тысяч человек.

И если раньше сами казахстанские власти предпочитали не поднимать тему голода, то Токаев снял печать молчания. По его указанию все изыскания о периоде 1921–1922 фактически становятся мейнстримом на ближайшие два года: это означает регулярные научные конференции, статьи в газетах, публичные заявления, телепередачи, документальные фильмы, художественные произведения. Все это стараниями госпропаганды совершенно точно будет заполнять общественно-политическую повестку - под исторические исследования в этой же статье Токаева отдается часть денег госзаказа -

и это иезуитская месть Москве за длинные языки ее политиков: они высказались один раз, а слушать разные обвинения в ответ придется постоянно.

Ну а если российские политики и дальше будут посягать на казахстанскую независимость даже на уровне слов, Казахстан приготовил еще несколько тем для обсуждения. "В этом году исполняется 35 лет знаменитым декабрьским событиям [в Алма-Ате]. В 1986 году наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации. Провозглашение нашей независимости ровно пять лет спустя символично. "В то же время следует ценить и систематически пропагандировать гражданский героизм первых ласточек свободы - героев Декабря", - написал Токаев. Герои открыто противостояли Москве, между прочим.

Источник - Новая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610201220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года №874
- Казахстан стремительно теряет признаки государства
- Гимну Казахстана исполнилось 15 лет
- Усть-Каменогорские "атомщики" высказали признательность партии "Ак жол" за конкретную помощь в поддержке уникального производства на законодательном уровне
- Что скрывается за новым Экологическим кодексом?
- О гуманизме Казахстана и проблемных активах страны.
- В рамках агитационной кампании "Ак жола" вышел в свет сборник "Полемическая экономика"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  