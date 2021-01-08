Король Севера. КазПрез ответил "сивым кобылам"

17:07 09.01.2021

Король Севера

Президент Казахстана ответил на желание "единороссов" отобрать у республики северные регионы, косвенно обвинив Россию в массовом голоде столетней давности



Вячеслав Половинко

спецкор



Казахстан вышел с новогодних праздников на неделю раньше России и тут же начал будоражить повестку. В главной государственной газете "Егемен Казахстан" ("Суверенный Казахстан") вышла статья президента страны Касым-Жомарта Токаева, в которой тот впервые публично прокомментировал высказывания российских депутатов "Единой России" Вячеслава Никонова и Евгения Федорова. Весь декабрь их фамилии склонялись в республике на все лады после того, как и Никонов, и Федоров позволили себе усомниться в исконной принадлежности северных земель Казахстана.



Граждане соседней республики восприняли слова не самых статусных политиков как официальное выражение позиции Москвы и оскорбились настолько, что всерьез предлагали завести на Никонова и Федорова уголовное дело. На официальном уровне республика ограничилась было дипломатической нотой, но депутаты - конкретно Федоров - не успокоились, и свою позицию высказал даже министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди: "Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы".



Не знаменитое лавровское "дебилы", но для казахстанского чиновника такого ранга - крайне резко.



Теперь официальную позицию по отношению к скандалу выразил президент страны. В своей статье "Независимость - самое дорогое" Токаев, называя российских депутатов "иностранными деятелями", призвал официально противостоять такого рода провокациям.



"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны быть готовы защищать национальные интересы и с помощью "еды", и с помощью "камня", - недвусмысленно намекнул Токаев.



Более того, казахстанский президент внезапно упомянул о голоде 1921–1922 гг. на территории Казахстана, который начался из-за откровенно неумелых и агрессивных действий молодой советской власти в экономике на занятых землях в Центральной Азии. "Если бы не это событие, наша нация была бы во много раз больше, чем сегодня, - заявил Токаев. - Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования, и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно".



В статье также упоминается о необходимости еще более глубокого изучения жителями страны казахского языка и дается фактическое поручение заново систематизировать национальную историю - в том числе для того, чтобы создать краткий ее курс и перевести на нужные языки для тех же "иностранных деятелей". Наконец, можно рассказывать о многовековой истории Казахстана и территориальной принадлежности его земель через фильмы на Netflix и HBO, прямо говорит казахстанский глава государства - видимо, для тех, кому учебники сложны для восприятия.



Нужно отметить, что статья Токаева написана крайне осторожно. К тому же, материал вышел только в казахоязычной версии газеты: "Казахстанская правда" в отличие от "Егемен Казахстан" ограничилась лишь новостями по основным тезисам статьи. Это косвенно может свидетельствовать о том, что материал рассчитан, в первую очередь, на внутреннего потребителя. Президент Токаев, почти не таясь, заигрывает с национал-патриотическими силами в стране, а их после скандала с Никоновым и Федоровым нужно было успокаивать в пожарном порядке. Гнев национал-патриотов дошел до того, что они чуть ли не открыто призвали бойкотировать главный государственный телеканал "Хабар". В эфире программы "Большая неделя" ведущий Дмитрий Олейников вступил в спор с политологом Максимом Шевченко, который назвал высказывания Никонова продолжением "политики Путина" - в итоге "шовинистическим" назвали весь канал.



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Однако, несмотря на всю аккуратность, статья Токаева - болезненный тычок Москве именно из-за темы голода.



В последние годы казахстанцы все чаще говорят об ответственности России за преступления советского режима - она ведь официальная правопреемница, так что недурно бы признать свою вину и выплатить компенсации. Москва публично такие высказывания никогда не комментирует, но ее эта тема, безусловно, раздражает. Российские власти как-то смогли смириться с тем, что в Казахстане на государственном уровне отмечается день памяти жертв политических репрессий, но тема голода гораздо чувствительнее. Правда, до этого речь, как правило, шла о периоде Голодомора 1931–1933 гг. (умерло не меньше 1 млн казахов, в казахской культуре этот период называется Ашаршылык). Токаев напомнил, что был еще один голод - с сопоставимым количеством жертв: точное их число до сих пор не установлено, но речь идет о сотнях тысяч человек.



И если раньше сами казахстанские власти предпочитали не поднимать тему голода, то Токаев снял печать молчания. По его указанию все изыскания о периоде 1921–1922 фактически становятся мейнстримом на ближайшие два года: это означает регулярные научные конференции, статьи в газетах, публичные заявления, телепередачи, документальные фильмы, художественные произведения. Все это стараниями госпропаганды совершенно точно будет заполнять общественно-политическую повестку - под исторические исследования в этой же статье Токаева отдается часть денег госзаказа -



и это иезуитская месть Москве за длинные языки ее политиков: они высказались один раз, а слушать разные обвинения в ответ придется постоянно.



Ну а если российские политики и дальше будут посягать на казахстанскую независимость даже на уровне слов, Казахстан приготовил еще несколько тем для обсуждения. "В этом году исполняется 35 лет знаменитым декабрьским событиям [в Алма-Ате]. В 1986 году наши сыновья и дочери, не боясь гнева Советского Союза, вышли на улицы, защищая честь нации. Провозглашение нашей независимости ровно пять лет спустя символично. "В то же время следует ценить и систематически пропагандировать гражданский героизм первых ласточек свободы - героев Декабря", - написал Токаев. Герои открыто противостояли Москве, между прочим.