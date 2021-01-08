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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ
17:14 09.01.2021

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить?

Еще недавно под словами "кризис на постсоветском пространстве" в 95% случаев подразумевались очередные проблемы в российско-украинских отношениях. Да, периодически возникали ситуации и в других государствах региона – например, в Грузии. Однако Украина приносила основную головную боль России на ее периферии.

Но в 2020 году ситуация изменилась. И не только потому, что украинская проблема закостенела и подморозилась (выполнять Минские соглашения Киев не может, разрывать их и вступать в войну не хочет), но и потому, что в регионе возникли новые, как минимум, не менее опасные для российского здоровья боли. Боли, которые в ближайшее время будут усугубляться.

Речь прежде всего об Армении, Белоруссии и Молдавии. Ирония еще и в том, что ситуация в двух последних странах размораживает и украинскую проблему.

Армянские боли

После капитуляции во второй карабахской войне Армения переживает серьезнейший внутриполитический кризис. Значительная часть населения винит в произошедшей трагедии премьер-министра Никола Пашиняна, чье поведение во время войны вызывает ряд вопросов. Одни обвиняют его в глупости, другие – в прямом предательстве, и все вместе требуют немедленной отставки премьера, которого еще недавно позиционировали чуть ли не как спасителя нации.

Сам же Пашинян свою вину не признает и уходить не собирается – по его словам, он готов оставить пост только по итогам досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в 2021 году. В итоге общество, которое так нуждается в консолидации для преодоления психологических последствий от потери Карабаха, сползает в состояние гражданского противостояния.

Казалось бы, России нет особого дела до внутриармянских разборок – Москва вообще старается не вмешиваться во внутренние дела союзников. Однако последствия могут быть и для России.

В ближайшее время Армению ждут новые унижения из-за поражения в карабахской войне – демаркация границы с Азербайджаном в пользу последнего (например, в районе Сотского золоторудного месторождения), потеря суверенитета над рядом территорий в Сюнике, где пройдет дорога между Нахичеванью и остальной территорией Азербайджана, а также, возможно, вопрос выплаты репараций, которые требует Баку.

И поскольку эти унижения нужно будет как-то объяснять, то не исключено, что местные политики попытаются обвинить во всем Москву. Все это ляжет на психологическую травму армянской нации, даст армянам возможность свалить на кого-то другого вину за их собственную ошибку, совершенную два с половиной года назад (когда они устроили революцию и привели к власти Никола Пашиняна) – и может привести к росту антироссийских настроений в Армении, с перспективой избрания очередного проблемного лидера.

Белорусский выбор

Казалось бы, в Минске ситуация для Москвы куда проще, чем в Ереване. Начавшиеся в Белоруссии массовые акции протеста, связанные с сомнительно проведенными в августе 2020 года президентскими выборами, так и не привели ни к Майдану, ни к майданчику. Оппозиции сейчас хватает лишь на то, чтобы регулярно устраивать по выходным (когда они проводят свои марши) забеги наперегонки с ОМОНом. Ни эти забеги, ни введенные Европой санкции не приведут к свержению режима Александра Лукашенко.

Более того, целый ряд процессов вокруг Белоруссии даже сыграл на руку Москве. Так, еще недавно значительной части российского общества не нравились тесные, чуть ли не братские отношения между Лукашенко и новыми украинскими властями. Кто-то считал, что Батька просто пытается нажиться на российско-украинском конфликте – при том, что Россия в этом конфликте защищала от майданного вируса не только свое, но и белорусское общество. Сейчас же, когда Украина открыто поддержала белорусскую оппозицию словами, санкциями, боевиками и даже (если верить словам Лукашенко) оружием, отношения между Минском и Киевом серьезно испорчены.

Тем не менее вызовы для Москвы остаются. Во-первых, эффект от "полезных" процессов нужно закрепить – в ином случае он может быть краткосрочен. Казалось бы, санкции со стороны ЕС должны были поставить крест на попытках Минска вернуться к многовекторной политике – но Лукашенко уже заявил, что Белоруссия к ней вернется, и что россияне это "должны понять". Точно так же он, вероятно, попытается наладить отношения с Киевом для балансировки влияния Москвы.

Да, Майдана не случилось – однако внутриполитическая ситуация в республике остается непростой. Значительная часть общества настроена против Батьки, а его администрация неспособна завоевать лояльность активной и самой пассионарной части общества. Выходом из ситуации могла бы быть конституционная реформа с выходом на досрочные президентские выборы.

В теории процесс реформы должен был начаться в конце 2020 года и закончиться в 2021-м, а параллельно с ним Россия могла бы формировать в Белоруссии мощную пророссийскую политическую силу (раньше ее создание не допускали белорусские спецслужбы). Однако процесс так и не начинается – во многом потому, что Лукашенко, избавившийся от дамоклова меча революции, не хочет размывать свою власть. Как подтолкнуть Лукашенко к правильному, нужному для России решению – пока вопрос.

Молдавские последствия

Сложная ситуация для России сложилась и в Молдавии, где по итогам прошедших в 2020 году президентских выборов победила гражданка Румынии и сторонница прозападного курса Майя Санду. После инаугурации госпожа Санду начала решать главные проблемы Молдавии. Например, на сайте президента название официального языка республики было изменено с молдавского на румынский (по мнению Санду и других сторонников идеи присоединения Молдавии к Румынии, молдавского языка не существует вовсе – это диалект румынского), а в кабинете у нее появился флаг Евросоюза.

Эти детали, конечно, Россию прямо не касаются – в конце концов, такого лидера избрало население Молдавии, вот пусть с ней и мучается. Однако госпожа Санду намерена еще и дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, чем и будет заниматься в 2021 году – в частности, требовать вывода войск и обострять ситуацию на границе. И, судя по всему, обострять не одна, а вместе с теми, кто тоже хочет нанести удар по этой чувствительной для России точке.

Возможным вариантом могло бы стать проведение в Молдавии досрочных парламентских выборов и победа на них пророссийских сил. Но эти выборы еще нужно выиграть – ведь после поражения на президентских выборах лидера социалистов Игоря Додона ориентированные на Москву силы дезорганизованы.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610201640
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