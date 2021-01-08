Во мгле. Мэрия Бишкека создала экосовет для борьбы со смогом

17:16 09.01.2021

Руководить экологическим советом будет новый вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Жамалбек Ырсалиев.



БИШКЕК, 9 янв - Sputnik. При мэрии Бишкека создан экологический совет для борьбы со смогом, сообщила пресс-служба горуправы.



Возглавил его вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Жамалбек Ырсалиев.



Вчера прошло первое заседание с участием и. о. премьера Артемом Новиковым, представителей мэрии, экологов и активистов.



Эксперты выступили с предложениями, в частности, презентовали проект озеленения Бишкека и обсудили переход ТЭЦ, а также частного сектора на газовое отопление.