|Во мгле. Мэрия Бишкека создала экосовет для борьбы со смогом
17:16 09.01.2021
Руководить экологическим советом будет новый вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Жамалбек Ырсалиев.
БИШКЕК, 9 янв - Sputnik. При мэрии Бишкека создан экологический совет для борьбы со смогом, сообщила пресс-служба горуправы.
Возглавил его вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Жамалбек Ырсалиев.
Вчера прошло первое заседание с участием и. о. премьера Артемом Новиковым, представителей мэрии, экологов и активистов.
Эксперты выступили с предложениями, в частности, презентовали проект озеленения Бишкека и обсудили переход ТЭЦ, а также частного сектора на газовое отопление.