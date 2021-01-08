Свобода слова, однако. Twitter навечно запечатал аккаунт Дональда Трампа

18:31 09.01.2021

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в связи с "высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Сегодня, 09:31 Мир

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в связи с "высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном вечером 8 января.



"Тщательно изучив недавние твиты из учетной записи @realDonaldTrump и контекст, в котором они были опубликованы, мы приняли решение навсегда заблокировать этот аккаунт в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении соцсети.



Днем 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс США должен был утвердить итоги выборов. Подсчет голосов выборщиков был приостановлен и возобновлен только спустя несколько часов. В результате беспорядков погибли четыре человека.



Facebook и Instagram после этого заблокировали Трампа на 24 часа, Twitter - на 12 часов, потребовав удалить 3 последних твита из-за нарушений политики сервиса. Компания также предупредила, что дальнейшие нарушения ее правил "приведут к постоянной блокировке" аккаунта Трампа в Twitter.



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В последнем пресс-релизе Twitter представила подробныйразбор текста двух последних твитов Дональда Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки из-за беспорядков в Вашингтоне, и основания, по которой компания считает их подстрекательством к насилию.



Например, твит, в котором Трамп сообщает "всем, кто спрашивал", что не собирается принимать участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, Twitter посчитал возможным намеком на "безопасность" нападения на церемонию, так как сам действующий президент там не будет присутствовать.



Использование слова "американские патриоты" в твите Трампа как описание некоторых из его сторонников также интерпретируется в качестве поддержки тех, кто "совершает насильственные действия в здании Капитолия".



Twitter также отмечает, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2021 года.



Соцсеть также заблокировала ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon - в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.



После штурма Конгресса США, инициированного сторонниками Дональда Трампа, президента призывают уйти в отставку. Демократы пригрозили начать импичмент, если главу Белого дома досрочно не лишат полномочий. Ряд чиновников администрации Трампа покинул посты.