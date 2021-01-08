Арестован экс-глава СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсалиев. За "коррупционную схему"

19:12 09.01.2021

9 января 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Бывшего главу СЭЗ "Бишкек" Дуйшена Ирсалиева водворили в СИЗО ГКНБ



Экс-гендиректор генеральной дирекции СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсалиев взят под стражу. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.



Уточняется, что такое постановление вынесено судом сегодня. Дуйшена Ирсалиева заключили под стражу сроком до 19 января 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.



Напомним, ГКНБ выявил в СЭЗ "Бишкек" коррупционную схему вывода денежных средств. По версии следствия, ответственными лицами СЭЗ налажена схема по извлечению теневых доходов при организации государственных и иных закупок товаров и услуг с привлечением подконтрольных поставщиков. Последние делали откаты от суммы заключенного договора бывшему руководству.