Умер последний из создателей советской атомной бомбы - академик Халатников

19:23 09.01.2021

Умер последний из создателей советской атомной бомбы



Текст: Ольга Никитина



Последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, старейший академик РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни.



"Исаака Марковича Халатникова не стало", – сообщили РИА "Новости" в РАН.







Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (ныне – Днепр Днепропетровской области Украины). Советский и российский физик-теоретик. Известен своими теоретическими трудами в области квантовой физики, сверхпроводимости, общей теории относительности, космологии. Но главный практический результат работ Халатникова, как считается, связан с его участием в советском атомном проекте. Работая в группе ученых под руководством легендарного физика академика Льва Ландау, Халатников занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.



Как много позже писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы ученым надо было увязать вместе главные ее характеристики – в том числе, свойства материала ядерной "взрывчатки" плутония, и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто и никогда до советских ученых не решал, отмечал Халатников. Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый. "А мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу... И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим", – писал Халатников.



Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда. "Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось "ручным способом" такую задачу решить, – конечно, чудо", – писал ученый. По существу, тогда произошла революция в вычислительных методах решения математических задач, отмечал Халатников. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года.







За расчетно-теоретические работы по атомным и термоядерным зарядам Халатников в 1953 году был награжден Сталинской премией второй степени.