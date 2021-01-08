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Tesla и биткоин - самые яркие примеры финансовых пузырей в эпоху пандемии
19:26 09.01.2021

Пандемия раздувает пузыри, как в эпоху доткомов

Что общего между технологическими пузырями времен пандемии и эпохой доткомов? Мир наводнили наличные, а синдром упущенной выгоды стимулирует спрос на акции компаний

Двадцать лет назад, в разгар пузыря доткомов, $100 млрд было огромной суммой - именно столько вложили в венчурные инвестиции за один год. Это в пять раз больше, чем двумя годами ранее, и в пять раз больше, чем два года спустя.

Оказалось, что вкладывать деньги в стартапы без бизнес-модели - плохая затея. Большая часть инвестиций была потеряна. Еще $42 млрд инвесторы потратили на покупку акций технологического сектора в рамках первичных размещений. Зачастую их проводили компании с низкими доходами, у которых не было бы шанса на успешное IPO в обычное время.

Сейчас появилось множество пузырей в технологической отрасли и в сопутствующих сферах, включая такие аналоги IPO, как первичное размещение монет (ICO), биткоин и Tesla. Кажется, это совсем разные вещи, но между ними нетрудно найти общие закономерности: погоня за ростом в условиях переизбытка наличности и "золотая лихорадка" и синдром упущенной выгоды.

Наследие эпохи доткомов

Одним из явных отголосков пузыря доткомов стало появление специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям или Spacs. Компании привлекают средства, а затем ищут фирмы для слияния, которые также хотят стать публичными. Как и в эпоху доткомов, большая часть денег Spac-компаний направляется в недавно созданные предприятия, в результате, впервые с начала века у компаний с низким доходом появилась возможность выйти на рынок. Явными фаворитами здесь стали автотех-стартапы.

Вот, например, компания Nikola вышла на рынок после приобретения Spac-компанией. В последнем квартале производитель грузовиков на водородных двигателях понес убытки в размере $117 млн и не смог получить прибыль. Однако в середине прошлого года ее рыночная стоимость выросла до $25 млрд. И, несмотря на отставку генерального директора и решение General Motors отказаться от запланированного партнерства с компанией на сумму $2 млрд, она по-прежнему оценивается более чем в $6 млрд.

По данным Goldman Sachs, на фоне погони за горячими деньгами в прошлом году потенциал Spac-компаний достиг $70 млрд. Учитывая особенности структурирования сделок в подобных компаниях, это равнозначно будущим приобретениям на сумму $300 млрд. Если они не смогут заключить сделки в ближайшие два года, то деньги придется вернуть инвесторам. Так формируются классические предпосылки для образования пузыря.

Можно провести и другие параллели с эпохой доткомов. По мнению Чарльза Джанкарло, опытного управленца из Кремниевой долины, на новых многообещающих технологических рынках бытует мнение, что "победитель получает все". Инвесторы не могут представить, как будет развиваться конкуренция. Индустрия облачного программного обеспечения, где процветают такие компании, как Zoom, полна предполагаемых "убийц категорий", компаний со специализированным сервисом, которые, как ожидается, будут доминировать в этой глобальной нише. Индекс "развивающихся" компаний по производству облачного программного обеспечения на Nasdaq подскочил примерно на 150% по сравнению с минимумами в начале пандемии, в результате чего оценочная стоимость компаний составила $1.8 трлн.

Чего опасаться инвесторам

За всем этим стоят огромные деньги, которым нужно найти применение. Открытые рынки предлагают мало возможностей для роста. Традиционная индустрия венчурного капитала не может справиться с денежным фактором, что ведет к волне экспериментов. Сюда входит продажа цифровых токенов, или ICO, созданных криптовалютными проектами. В ходе краудфандинга классические программные стартапы, не имеющие дохода, привлекли $20 млрд.

Инвесторы в IPO также пытаются заскочить в последний вагон уходящего поезда. Целое поколение технологических стартапов практически перестало выпускать акции на рынок. Но скачки цен на акции DoorDash и Airbnb в прошлом месяце показывают, что спекулянты IPO снова в деле.

Чтобы избежать этой мании, платформа для создания игр Roblox отказалась от IPO, выбрав более спокойный способ для выхода на рынок через прямой листинг. Но ей все равно удалось привлечь дополнительные средства в ходе сделки, после чего оценочная стоимость компании достигла $29.5 млрд - в семь раз больше, чем на раунде финансирования менее года назад.

Избыток наличности в системе приводит к внезапному повышению цен, которое невозможно остановить. Вот два события, которые привели спекулянтов в замешательство. C начала прошлого года рыночная стоимость всех выпущенных биткоинов выросла на $580 млрд, достигнув на этой неделе нового рекорда - более $700 млрд. Это практически совпадает с траекторией Tesla: за тот же период производитель электромобилей увеличил рыночную капитализацию на $670 млрд и теперь оценивается в $750 млрд.

Однажды Tesla может превратиться в лидера мирового рынка электромобилей, а биткоин может стать неотъемлемой частью мира цифровых денег. Но сейчас это самые яркие примеры финансовых пузырей в эпоху пандемии.

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times

Источник - profinance.ru
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