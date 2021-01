Цветная революция Америки, - Пол Робертс

10.01.2021 Цветная революция Америки

Потворство истэблишменту теперь повсеместно



Пол Робертс



Истеблишмент использовал демократов в своих целях, потому что Трамп находился в своей должности под знаменем республиканцев. Трамп, конечно, популист. Но партии, представляющей народ, нет, поэтому Трамп и баллотировался как республиканец.



"Левые", или мошенники, которые слывут таковыми, думают, что теперь они при деньгах. Это наивное ожидание. Всем рулит истеблишмент, и "левых" не будет, если они не будут служить истеблишменту. Если Antifa и BLM разделятся, их финансирование будет обрезано и на них натравят пресституток.



Байден и Камала (Хэррис - С. Д.) - просто подставные лица, приведенные к власти в результате украденных выборов. Любая повестка дня, о которой они думают, не имеет никакого значения.



Вот повестка дня истэблишмента.



Во-первых, не позволить "презренным Трампа" создать хоть какую-то свою политическую организацию. Любому, кто попытается создать настоящую оппозиционную партию, устроят примерную порку. В Америке "подставить" кого-либо - детская игра. Мы видели шоу в Russiagate, и теперь Трампа замучают бесконечными фальсификациями, поскольку истеблишмент будет преследовать его до его полного забвения. Если можно так легко "подставить" президента США, то от неизвестного политического организатора в "красных" (голосующих за республиканцев - С. Д.) штатах можно будет избавиться с легкостью.



Во-вторых, усилить демонизацию белых людей и подорвать их уверенность в себе. Белые американцы по-прежнему составляют большинство и, следовательно, являются потенциальной политической силой. Демонизация их уже институционализирована в системе образования, в пропагандистском "Проекте 1619" газеты New York Times и в тренингах по "расовой чувствительности", которые обязаны проходить все белые сотрудники американских корпораций, государственных учреждений и личный состав вооруженных сил США. Трамп приказал прекратить сеансы идеологической обработки против белых в федеральных государственных учреждениях и в вооруженных силах США, но новый режим быстро восстановит нужную ему идеологическую обработку в качестве подачки сбитым с толку черным, феминисткам и левым.



В-третьих, Вторая поправка* будет отменена или забыта. Сторонники Трампа будут разоружены, чтобы их было легче терроризировать и не дать им защищать свою собственность и людей, если, чтобы заставить их подчиниться, истеблишмент сочтет целесообразным использовать против них вооруженных, выступающих против белых боевиков. Самооборона белых будет в той или иной степени криминализована.



В-четвертых, истеблишмент будет усиленно разжигать расовые и гендерные конфликты, лишь бы американцы гарантированно оставались совершенно разобщенными и были не в состоянии противостоять все более одиозным мерам контроля со стороны истэблишмента. Эти меры будут включать использование COVID - для подавления свободы передвижений и собраний; обвинение в том, что кто-то является иностранным агентом - для подавления свободы слова (как в случае с Ассанжем) или для задержания и интернирования про-трамповски настроенных американцев, пытающихся организовать политическую партию, которая представляет народ, а не истеблишмент.



В-пятых, предоставление гражданства для миллионов нелегальных иммигрантов и открытие границ с целью уменьшить белое население и доведения его до статуса изолированного меньшинства.



Этих мер будет достаточно для истеблишмента, чтобы завершить трансформацию Соединенных Штатов из демократии, подотчетной народу, в олигархию с укоренившимися корыстными интересами.



К тому времени, когда беззаботные белые люди осознают свою судьбу, насильственная революция станет невозможной. Современное оружие, находящееся в руках государства, разрушительно. Существующие сегодня методы массового шпионажа и контроля выходят за рамки тех, что описаны в романах-антиутопиях - таких, как "1984" Оруэлла. Свобода слова ушла в прошлое. Свободы слова больше нет даже в университетах. В то самое время, когда я пишу, Twitter, Facebook и пресститутки подавляют свободу слова президента Соединенных Штатов, а президент Соединенных Штатов не в силах что-либо с этим поделать.



Контроль истеблишмента над СМИ означает, что никакие обвинения против президента Трампа не являются слишком серьезными, чтобы вызвать протест. Огромная поддержка, оказанная Трампу в Вашингтоне 6 января, когда количество участников оценивалось от 200 000 до 2 000 000, была легко превращена истеблишментом из актива в пассив путем инфильтрации провокаторов в среду митингующих.



Со стороны президента Трампа и его сторонников было наивностью не осознавать, что инфильтрация была гарантирована, поскольку истеблишменту необходимо было превратить массовую поддержку в серьезный пассив. Это служило достижению двух целей. Одна из целей состояла в том, чтобы не позволить в сенате подвергнуть сомнению полномочия выборщиков. И это удалось. Вот, например, сенатор-республиканец Майк Браун из Индианы, отказавшийся от своего намерения выразить сомнение выборщикам из колеблющихся штатов, в которых выборы были украдены: "Я думаю … что сегодня ситуация кардинально меняется. Да, независимо от того, что вы сделали до этого, - довольно. Оставим этот ужасный день позади нас", - сказал он. Даже Рэнд Пол был запуган: "Я просто не думаю, что будет еще одно возражение. Думаю, на этом все кончено". А вот сенатор-республиканец Келли Леффлер (от штата Джорджия), у которой украли переизбрание в сенат, согласившись с тем, что у Трампа и у нее украли выборы: "Когда я прибыла в Вашингтон сегодня утром, я полностью намеревалась возразить против сертификации голосов выборщиков. Однако события, которые произошли сегодня, вынудили меня пересмотреть мое мнение, и теперь возражать я с чистой совестью не могу".



Другая цель заключалась в том, чтобы гарантировать, что Трамп будет выглядеть не как президент, переизбранный на второй срок, а как мятежник. И это тоже удалось.



На международном уровне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил Трампа за несоблюдение демократии. "Результаты этих демократических выборов необходимо уважать", - заявил Столтенберг. Украли или нет, но избавиться от Трампа - это демократия.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что США являются мировым символом демократии и что жизненно важна мирная и упорядоченная передача власти - как будто происходило реальное восстание, а выборы не были украдены.



Президент Франции Макрон заявил:



"То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не по-американски".



Другими словами, не по-американски протестовать против украденных выборов, которые истеблишмент отказывается признавать. [Я смотрел презентации независимых экспертов в законодательных органах Аризоны, Джорджии и Мичигана, которые вне всяких сомнений доказали, что президентские выборы были украдены. Половина этих профессиональных экспертов были цветными.]



Канцлер Германии Меркель обвинила Трампа в создании атмосферы, которая поставила под угрозу демократию в американском Капитолии.



Даже сенаторы-республиканцы, бывшие члены кабинета министров Трампа, и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов набросились на Трампа обеими ногами. Лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл сказал, что "безумные головорезы" Трампа "пытались подорвать нашу демократию. Они потерпели неудачу. Это неудавшееся восстание подчеркивает, насколько важна стоящая перед нами задача" - восстановить контроль истеблишмента.



Сенатор-республиканец Ричард Берр из Северной Каролины сказал:



"Президент несет ответственность за сегодняшние события, продвигая необоснованные теории заговора, что и привело к этому".



Сенатор-республиканец Митт Ромни от штата Юта сказал: насилие было "восстанием, спровоцированным президентом Соединенных Штатов".



"Нет сомнений в том, что президент сформировал толпу, президент подстрекал толпу, президент обратился к толпе", - сказала член палаты представителей Лиз Чейни (Вайоминг), республиканец третьего ранга. "Он зажег пламя".



(Экс - С. Д.) Министр обороны Трампа Джеймс Мэттис заявил прессе, что "сегодняшнее насильственное нападение на наш Капитолий, попытка подчинить американскую демократию власти толпы были спровоцированы г-ном Трампом. Использование им президентского поста для подрыва доверия к нашим выборам и отравления нашего уважения к согражданам стало возможным благодаря псевдополитическим лидерам, чьи имена будут жить в позоре, как образцы трусости".



Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов администрации Трампа, сказал, что республиканцы, "которые продолжали препятствовать мирному транзиту в соответствии с нашей Конституцией, создали условия для сегодняшнего насилия".



Пресститутки провели кампанию с вводящими в заблуждение и лживыми заголовками. Одним из худших был The Hill, который раньше был источником реальных новостей о том, что происходило в конгрессе, но сегодня это крайне ненавидящий Трампа источник пропаганды истеблишмента.



Ввиду того, что иностранные марионетки американского истеблишмента, республиканцы, члены собственного кабинета Трампа, военные лидеры и президенты говорили в один голос, представляя Трампа как мятежника и угрозу демократии, дикие обвинения демократов казались заслуживающими доверия.



Сенатор-демократ Шумер из Нью-Йорка, новый лидер большинства в Сенате, спикер Палаты представителей демократов Пелоси и большое количество демократов-членов конгресса вместе с New York Times призвали к импичменту Трампа или его отрешению от должности, ссылаясь на 25-ю поправку. Вот какие доводы приводит новый лидер сенатского большинства Чарльз Шумер:



"То, что произошло вчера в американском Капитолии, было восстанием против Соединенных Штатов, спровоцированным президентом. Этот президент не должен оставаться у власти ни на один день дольше", - говорится в заявлении Шумера.



"Самый быстрый и эффективный способ - это можно сделать сегодня - отстранить президента от должности, немедленно применив 25-ю поправку к вице-президенту. Если вице-президент и (президентский - С. Д.) кабинет откажутся выступить за это, то конгресс должен снова собраться для импичмента президенту", - добавил он.



Спикер Нэнси Пелоси в четверг призвала вице-президента Майка Пенса немедленно инициировать смещение президента Дональда Трампа, объявив его "крамольной угрозой для страны, поскольку ему нельзя доверять даже последние две недели его президентского срока".



А вот Адам Смит, демократ из штата Вашингтон и председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам, призывает отстранить Трампа от должности:



"Президент Трамп спровоцировал и поддержал этот бунт. Он и его помощники несут ответственность за подлое нападение на Капитолий. Вице-президент Пенс и кабинет должны применить 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа, в противном случае республиканцы Сената должны сотрудничать с Палатой представителей, чтобы объявить ему импичмент и отстранить его".



Для New York Times недостаточно отстранить Трампа от должности. Его также необходимо привлечь к уголовной ответственности.



Чтобы понять чрезвычайную ненависть истеблишмента к президенту Трампу, послушайте его инаугурационную речь. Он точно описал истеблишмент как силу, укорененную против американского народа, силу, которую он намеревался уничтожить, чтобы вернуть Америку американскому народу. Это был революционный вызов; безрассудный, поскольку Трамп - популист, а не революционер, возглавляющий решительное движение. Более того, Трамп был настолько плохо информирован о Вашингтоне, что в свое правительство ему так и не удалось назначить никого, кроме генерала Флинна (непосредственную жертву истеблишмента). Никого, кто согласился бы с его программой нормализации отношений с Россией и возвращения войск домой с Ближнего Востока, роспуска НАТО и возвращения домой рабочих мест, которые американские корпорации экспортировали в Китай. Трамп был безоружен против американского истеблишмента. Как оказалось, это был акт самоубийства.



Люди, мыслящие категориями партийной политики, вряд ли поймут эту ситуацию. Это не борьба демократов против республиканцев или "красных" штатов против штатов "синих". Это - истеблишмент против народа. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратите внимание, что Национальная ассоциация производителей США, всегда целиком и полностью республиканская организация, соглашается с Шумером и Пелоси в том, что Трамп должен быть отстранен от должности. Вот заявление организации:



"Вице-президент Пенс, который был эвакуирован из Капитолия, должен серьезно подумать о сотрудничестве с кабинетом для применения 25-й поправки ради сохранения демократии".



Национальная ассоциация производителей требует ухода Трампа, хотя именно эти производители ответственны за подъем Китая, за торговый дефицит США и за уничтожение половины среднего класса США. Все товары и услуги, импортируемые из оффшорного производства, считаются импортом. Именно оффшорное производство несет ответственность за торговый дефицит Америки, а не Китай.



Пресститутки во всем западном мире намеренно исказили митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне 6 января. Митинг было необходимо представить в ложном свете, потому что никто и нигде в политике сегодняшнего западного мира не может продемонстрировать такую массовую поддержку, кроме Дональда Трампа. Никто не поддерживал Байдена или Камалу во время президентской кампании. На их мероприятиях, которые вскоре были отменены, не было участников. Тем не менее, они выиграли выборы? Как же глупы люди! Кто встанет за Меркель, Макрона, Бориса Джонсона? В остальном западном мире никто даже не знает лидеров.



Трампу нельзя было покинуть его пост при такой массовой поддержке, что стало бы ужасным позором для коррумпированных подонков, которые "говорят от имени народа". Таким образом, поддержку понадобилось дискредитировать, превратив ее в "мятеж, организованный Трампом против демократии", - святое слово, которое нигде в западном мире не воплощается.



Люди, вошедшие в Капитолий, составляли ничтожное меньшинство из присутствовавших на митинге, который прошел полностью мирно и благообразно. Он был настолько мирным и хорошим, что Facebook запретил и удалил все фотографии и видео того, что он называет протестами. Факты не соответствуют нарративу пресституток, и их необходимо скрыть.



Вот описание агитаторов, которые внезапно появились и спровоцировали вторжение в Капитолий относительно небольшого числа сторонников Трампа, которые, в отличие от бунтовщиков в Миннеаполисе, Чикаго, Детройте, Сиэтле, Портленде, Атланте и других местах, не вели себя как бунтовщики и не наносили никакого ущерба. Это сообщение подготовлено человеком, который присутствовал там не как сторонник Трампа, а как человек, снимающий это событие. Отчет был отправлен профессору Нью-Йоркского университета Марку Криспину Миллеру. Я не стал упоминать имя этого человека, чтобы им не занялось ФБР: ""Я был сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, снимая митинг Трампа и связанные с ним события. Я также наткнулся на ваш пост о демонстрации у Капитолия сегодня вечером. Возможно, этот краткий отчет поможет вам в некоторой степени оценить то, что говорят другие.



Я также был в Капитолии до того, как появилась толпа, устанавливая свою камеру на каменную стену по периметру задней части Капитолия (Конститьюшн-авеню). Затем я дождался, когда закончится речь президента Трампа и когда сторонники пройдут по Конститьюшн-авеню к Капитолию. Я находился в том самом месте, где сторонники сначала устремились вверх по склону к задней части Капитолия после того, как отбросили часть первого барьера периметра Капитолия. Сторонники собрались примерно в центре задней части Капитолия, но круг начал расти по периметру, поскольку толпа росла. У меня не было ощущения, что растущая толпа намеревается броситься на Капитолий.



После того, как у периметра появилась большая толпа, явился мужчина 30 или 40 лет, быстро шагая влево, а затем вправо перед толпой и, по сути, начал оскорблять толпу, бросая вызов их политической мудрости. Он ругал толпу за то, что они думали, будто их присутствие членами конгресса будет воспринято всерьез. (Трудно сказать, что он был неправ, кем бы он ни был). Я не могу вспомнить его точных слов, но в течение очень короткого периода он вступил в обмен криками со сторонниками, и внезапно сторонники отодвинули первый барьер и бросились к задней части Капитолия. Остальные на северном краю периметра последовали их примеру. Но первая атака была прямо в центре задней части Капитолия. Я последовал за стремительным спуском к нижней части задней лестницы Капитолия и снова начал снимать с верха каменной стены внутреннего периметра.



Полиция, похоже, была немного удивлена наплывом, и это дало сторонникам возможность забежать по ступенькам. Один или двое мужчин даже дошли до ступенек, ведущих к помостам на южной стороне Капитолия, прежде чем полиция арестовала их. К этому времени пять или десять человек поднялись на вершину высокой стальной структуры башенного типа, обращенной к Капитолию. Затем полиция поднялась и выстроилась в линию за новым периметром барьера у подножия ступенек Капитолия. Полиция, стоявшая на ступеньках Капитолия, направила на толпу винтовки (возможно, винтовки были с резиновыми пулями, точно сказать не могу). Толпа начала спорить с полицией и сильно прижалась к новому шлагбауму. Полиция время от времени распыляла слезоточивый газ на мужчин, прижимавшихся к заграждению, заставляя их отступить. Тем временем люди на вершине башни начали сплачивать толпу, чтобы бросить вызов новому препятствию (при помощи громкоговорителей), заполнив все промежутки между барьером и каменной стеной, которую я использовал в качестве точки обзора для съемок. Другой мужчина воздействовал на толпу с помощью громкоговорителя прямо передо мной, а также призвал сторонников перелезть через каменную стену по внутреннему периметру (моя точка обзора для съемок) и создать стену давления на новый барьер у подножия задних ступенек Капитолия.



Примерно через 30 минут или час я спрыгнул на основание каменной стены, чтобы перезарядить камеру, когда внезапно барьер рухнул. Полиция попыталась укрепить его, выпустив слезоточивый газ в пространство между каменной стеной и барьером. Я сам был поражен газом и с трудом перелез через каменную стену, чтобы дышать. Газ поверг многих в панику. И меня чуть не затоптали, когда я изо всех сил пытался поднять мою камеру и тяжелую сумку со снаряжением через стену после того, как две женщины начали отчаянно тянуть за мою куртку, чтобы подтянуться и перебраться через относительно высокую стену.



После того, как второй барьер по периметру сдался, люди с громкоговорителями начали изо всех сил работать с толпой. В этот момент один из призывов, которые люди с громкоговорителями время от времени повторяли, чтобы побудить людей подняться по ступеням Капитолия, был: "Это не митинг; это по-настоящему". Примерно после двухчасовых усилий, приправленных подобными криками в громкоговорители, вся задняя часть Капитолия была покрыта блестящими маленькими и очень большими транспарантами сторонников Трампа, американскими флагами и другими видами флагов и знамен.



Через какое-то время после нападения на Капитолий люди, по-видимому, смогли войти в сам Капитолий через передний вход. Но я не был свидетелем чего-либо у переднего входа или внутри Капитолия.



Один явно подлинный сторонник Трампа, который, по-видимому, сам вошел в Капитолий, эмоционально и сердито говорил другим (включая каких-то представителей прессы, даже иностранного репортера), что он был свидетелем того, как кто-то внутри Капитолия поощрял насилие. Этот кто-то, как он сильно подозревал, не был подлинным сторонником Трампа (по всей видимости, на том основании, что на одежде этого человека не было никаких признаков поддержки Трампа). Я не уделял столь пристального внимания его заявлениям (например, точному заявлению о поощрении насилия), потому что, естественно, я еще не читал ваш пост и мне не приходило в голову, что профессиональные "посторонние" могут сыграть какую-то роль в подстрекательстве к конкретным насильственным действиям с целью дискредитации мероприятия.



Наблюдая за обострением ситуации, я слышал, как один сторонник Трампа (который сам следил за вторжением в Капитолий) сказал вслух: "Я привел на этот митинг многих других, но мы не подписывались на это".



И все-таки, наблюдая со своего места, я бы сказал, что большое количество вполне подлинных сторонников Трампа считали своим патриотическим долгом занять Капитолий в свете их непоколебимого убеждения, что (1) выборы 2020 года были фальсификацией, что (2) подавляющее большинство членов конгресса коррумпированы и дискредитированы и что (3) страна находится в муках того, что они считают "коммунистическим" переворотом (хотя многие используют выражение "коммунизм" как синоним "тоталитаризма"). Они также убеждены, что нарратив о вирусе является мошенничеством и важной частью попытки подорвать Конституцию, в частности Билль о правах. У них есть вполне реальный страх, что страна и сама концепция какой бы то ни было культуры свободы находятся на грани неотвратимого краха. Для большинства (если не для очень значительного большинства) приход к Капитолию был отчаянным актом патриотизма в последний момент - того же порядка, что и революция, которая создала нашу нацию. Некоторые сторонники Трампа пели "Звездное знамя"** и другие патриотические песни, когда другие поднимались по ступеням Капитолия. Они также продемонстрировали определенное уважение к самому Капитолию. Я не видел никаких попыток с чьей-либо стороны нанести ущерб Капитолию просто ради того, чтобы нанести ущерб.



Неопровержимо скомпрометировавшая себя пресса назвала это событие бунтом. Но из того, что я видел и слышал, это в действительности могло бы быть в лучшем случае грубым и намеренно вводящим в заблуждение упрощением. По крайней мере, с точки зрения сторонников, если их мероприятие в Капитолии и было бунтом, то и "Бостонское чаепитие"*** тоже. Мне также кажется, что некоторая профессиональная помощь (очень чувствительная к глубоким чувствам) могла откуда-то поступить, чтобы убедиться, что "вечеринка состоялась".



Помню, когда я работал в Стэнфордском университете, богатые и избалованные студенты занимали кабинет президента университета в знак протеста против войны во Вьетнаме или названия футбольной команды Стэнфорда ("Индейцы Стэнфорда") и уничтожали бумаги из папок президента - дело всей его жизни. Несмотря на либерализм президента университета, тогда пресститутки сочли протест оправданным и движимым благими намерениями.



Бунтовщики и мародеры, бесчинствовавшие во многих крупных городах Америки, не подвергались осуждению в СМИ, а только поддержке и поощрению. Это связано с тем, что, в отличие от Трампа, Antifa и Black Lives Matter финансируются и контролируются истеблишментом и, таким образом, не представляют угрозы. ФБР не проводит расследования или преследования ни одного из участников беспорядков, уничтоживших миллиарды долларов собственности в американских городах.



Но сторонников Трампа, спровоцированных на вторжение в Капитолий, преследование ждет, поскольку Трамп - и это была еще одна его ошибка - во главе ФБР поставил члена истеблишмента.



Трампа защищать трудно, когда он постоянно ставит во главе своих служб безопасности и министерства юстиции членов истеблишмента, которые ненавидят его до кишок.



ФБР ничего не сделало с настоящими бунтовщиками, которые нанесли миллиарды долларов ущерба частному бизнесу, но в четверг директор ФБР Кристофер Рэй пообещал "привлечь к ответственности тех, кто участвовал во вчерашней осаде Капитолия после того, как толпа сторонников Трампа захватила здание, вынудив провести эвакуацию". Поскольку это могли быть подстрекатели ФБР, Рэй, возможно, говорит о своих собственных сотрудниках.



Вот представитель трамповского ФБР, описывающий людей, которые избрали того человека, который его назначил: "Вчерашнее насилие и разрушение собственности в здании Капитолия США продемонстрировали вопиющее и ужасающее пренебрежение к нашим правительственным институтам и организованному управлению демократическим процессом", - говорится в заявлении Рэя.



"Как мы неоднократно заявляли, мы не потерпим агрессивных агитаторов и экстремистов, которые под видом деятельности, защищенной Первой поправкой, подстрекают к насилию и сеют хаос", - продолжил он. "Такое поведение является предательством ценностей нашей демократии. Можете не сомневаться: вместе с нашими партнерами мы привлечем к ответственности тех, кто участвовал во вчерашней осаде Капитолия".



Рэй объявил, что Бюро "задействовало все наши следственные ресурсы" и работает с партнерами из правоохранительных органов, чтобы "агрессивно преследовать лиц, причастных к преступной деятельности", имевшей место в среду.



"Наши агенты и аналитики всю ночь усердно трудились, собирая доказательства, делясь разведданными и работая с федеральной прокуратурой для предъявления обвинений", - сказал он.



Он попросил общественность присылать в ФБР любую информацию о событиях среды, отметив: "Мы полны решимости найти виновных и обеспечить правосудие".



Обратите внимание, что Рэй, слуга истеблишмента, а не слуга верховенства закона, ставит в один ряд Первую поправку и "агрессивных агитаторов и экстремистов" и, таким образом, дискредитирует Первую поправку как средство восстания.



Всем, кто 6 января не был в здании американского Капитолия - а это весь мир, за исключением сторонников Трампа, - промыла мозги коррумпированная, подлая группа медиа-шлюх, служащих истеблишменту олигархов, против которого Дональд Трамп намеревался поднять восстание, но потерпел поражение. От кого?



Именно Трамп вызвал Национальную гвардию и приказал своим сторонникам покинуть Капитолий и отправиться домой.



Что за люди могут представить это как восстание, требующее отстранения Трампа от должности и его судебного преследования? Ответ - люди абсолютного зла, в лапах которых находятся не только Соединенные Штаты, но и весь западный мир.



Западный мир мертв. Теперь это Мордор.



Назначенцы Трампа понимают, что если своими отставками они не внесут свой вклад в организацию его позора и судебного преследования, они сами станут объектами репрессалий. Видя, что ему маячит постоянная безработица, заместитель советника по национальной безопасности США Мэтью Поттинджер подал в отставку "в ответ на действия Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Капитолийском холме". "Другие люди, которые могут покинуть тонущий корабль Трампа, - это советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Крис Лидделл".



Все и повсюду участвуют в уничтожении Трампа. Русская англоязычная пресса любит позорить Америку. Веселье и игры оставляют мир в неведении относительно чрезвычайных последствий того, что означают украденные выборы и демонизация Трампа и его сторонников. Конец западного мира - большое событие, и оно коснется всех.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит джорнел", журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Публикуется с разрешения автора.



Перевод Сергея Духанова.



Copyright © Paul Craig Roberts



*Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.



**Star Spangled Banner - государственный гимн США.



***"Бостонское чаепитие" (англ. Boston Tea Party) - акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании. Источник - СвободнаяПресса

