 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Николь Башаран: "Американская демократия сама наблюдала за тем, как умирает"
00:14 10.01.2021

Марк Аллговер | Le Temps

Николь Башаран, политолог и специалист по США, в интервью швейцарской газете Le Temps анализирует предстоящую работу по восстановлению социальных институтов в США.

"(...) Я не верю в сценарий гражданской войны. После выборов 3 ноября возникли опасения столкновений, которые произошли лишь в среду. А в четверг Дональд Трамп вышел из игры, успокаивая своих самых энергичных сторонников и при этом открыто бросая их после того, как он подстрекал их к тому, чтобы они пошли маршем к Капитолию", - говорит Башаран.

"С другой стороны, я считаю, что здесь следует говорить не о трампизме, а о популизме. У Дональда Трампа нет никакой интеллектуальной структуры или идеологического багажа. Он опирается на пружины популизма: провокации, оскорбления, призывы к насилию. Такие методы долгое время у него срабатывали, молодые республиканцы верят в то, что они представляют собой будущее своей партии, а он уверен, что они никуда не денутся. Миллионы американцев сохранят веру в то, что выборы у них украли", - указывает эксперт.

"(...) Нужно, чтобы контроль над партией восстановили "республиканцы старого образца", потому что нам нужна консервативная сила, уважающая демократические правила. Они не могут работать вместе с людьми, которые не соблюдают такие правила. Партии придется восстанавливаться, даже ценой распада и основания новой партии", - отмечает Башаран.

"(...) Существующая в США система выборов в один тур вынуждает политическое поле организовываться в две основные партии. Вы не можете проголосовать в первом туре за кандидата души, а во втором за кандидата разума, как на выборах президента Франции. Таким образом, появление третьей стороны может быть только временным", - продолжает она.

"(...) Американским институтам удалось пройти "стресс-тест", потому что они все еще держатся. Произошло избрание президента и Конгресса, суды отклонили необоснованные апелляции, парламентарии признали победу Джо Байдена, и переворот провалился. Но эти учреждения расшатались до невообразимой степени, что вылилось в ужасную сцену, произошедшую в среду на Капитолийском холме. Дональду Трампу в тот день не хватало военных - и президент прекрасно знал, что они не последует за ним. Таким образом, американская демократия устояла, но очень ослабла. Она сама наблюдала за тем, как умирает", - анализирует политолог.

"(...) Американская демократия оправилась от Гражданской войны в США, единственного кризиса, сопоставимого с тем, что мы переживаем сегодня, хотя за это время было много спорных выборов. На этот раз проблемы не будут решаться посредством войны, но восстановление будет долгим и трудным. Нужны мужчины и женщины, осознающие общий интерес, свою роль и ответственность перед историей. Страна, Конгресс, судебная система остаются очень разделенными. Все это указывает на то, что битва за идентичность Америки далека от завершения", - рассуждает Башаран.

"(...) Я уверена, что президентство Трампа привело бы к демократической катастрофе, поскольку соблюдения одних лишь форм законности недостаточно. Для здоровья и выживания демократии необходимы неписаные правила: уважение к противнику, к истине, к гражданам, к избирательному праву, к честной игре. Важно, чтобы ни одна из противоборствующих сторон не была экстремистской или неприемлемой для противоположного лагеря. Нам нужны партии, которые способны смириться с поражением на выборах", - отмечает эксперт.

"(...) У Соединенных Штатов больше нет никакого авторитета, никакой мягкой силы, они больше никого не вдохновляют и полностью отсутствуют на мировой арене. Они терпят чрезвычайно серьезные кибератаки, никак не реагируя, и крайне плохо справляются с пандемией. Теперь они радуют автократов всего мира событиями в Капитолии. Китайские СМИ помещают их параллельно с изображениями парламента Гонконга, захваченного продемократическими активистами. Один из российских политических деятелей утверждает, что "праздник демократии закончился". Президент Ирана Хасан Рухани заявляет, что западная демократия "хрупка, ее фундамент слаб". Такое крушение подчеркивает фундаментальное противоречие: когда автократ проникает в демократические институты, он может расшатать их до крайней несообразности, вплоть до призывов своих сторонников запугать парламентариев, чтобы свести на нет результаты выборов", - резюмирует собеседница издания.

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610226840
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