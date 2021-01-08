Взялись за старое: главные находки археологов в постсоветских странах

00:16 10.01.2021 Сокровища скифов, череп древнего носорога и печать Мономаха



Игорь Кармазин



Многие запланированные в 2020 году мероприятия отменились из-за пандемии коронавируса. Пришлось отказаться от ряда экспедиций и археологам. На постсоветском пространстве некоторые, однако, состоялись и оказались продуктивными. Так, на Украине исследователи нашли захоронения и сокровища древних скифов, в Белоруссии обнаружили печать князя Владимира Мономаха, а в Молдавии раскопали древнего носорога. Подробности - в материале "Известий".



Гробница за валунами



На украинском острове Хортица в Запорожской области археологическая экспедиция нашла захоронение скифского воина возрастом 2500 лет. Отмечается, что гробницу обустроили в земляной катакомбе глубиной 3 м. "Скифы приложили большие усилия, чтобы защитить захоронение от грабителей, потому что вход в катакомбы был заложен тяжелыми гранитными валунами", - рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Никоненко.



Захоронение скифского воина возрастом 2500 лет, найденное на украинском острове Хортица в Запорожской области



Похороненный воин, по древним меркам, был гигантом - его рост достигал 1,8 м. В захоронении археологи нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу. "Над захоронением в древности установили кромлех - круг из гранитных камней - символ солнца, который известен в культурах многих народов", - отметил Никоненко.



Сообщается, что 10 лет назад на Хортице уже находили богатые скифские захоронения и жертвенники с посудой, украшениями и даже бронзовым зеркалом скифских модниц. Ученые говорят, что подобные находки свидетельствуют о важности острова для скифов - здесь располагалось городище, мимо которого проходили торговые пути.



Предметы, найденные в захоронении скифского воина



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Другую находку украинские археологи сделали в поселке Гощи Ровенской области. Здесь исследователи раскопали дом зажиточной семьи XI века. Во время раскопок нашли кольцо XI века, амулеты, игральные кости, сделанные из позвонков животных, остатки печи. "Здесь проживали восемь человек. Редкие изделия подтверждают высокий статус семьи. Возможно, ее возглавлял дружинник или руководитель поселения", - рассказал археолог Алексей Войтюк.



Шлем с печатью



В белорусском Гродно на территории Нового замка нашли свинцовую печатку киевского князя Владимира Мономаха. На одной ее стороне изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха), а с другой - благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о Божьей помощи. Уточняется, что такие печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например письмам.



Печатка киевского князя Владимира Мономаха, найденная в белорусском Гродно на территории Нового замка



Археологи говорят, что предмет изготовили в первые годы существования Гродно. "Видимо, следует говорить о позднем периоде правления великого князя (после 1113 года). В 1116 году Мономах выдал дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году - году первого летописного упоминания Гродно", - объясняет минский археолог Иван Спирин.



Еще две находки археологи сделали в районе Бобруйска. В ходе работ по углублению дна реки Березины в затоке правого берега выкопали шлем X века. Несмотря на возраст, он полностью сохранился. По версии историков, шлем выковали в Скандинавии, а затем по торговому пути "из варяг в греки" привезли на территорию современной Белоруссии.



Шлем X века, найденный в районе Бобруйска



Белорусский археолог Игорь Марзалюк уверен, что доспех принадлежал сыну полоцкой княжны Рогнеды и киевского князя Владимира, родоначальнику династии полоцких князей Изяславу. Он умер в начале XI века, но информации о месте погребения нет. "Такие шлемы принадлежали руководителям дружины, князю, который первым шел в бой. Уникальная вещь, безусловно, принадлежала человеку с высоким социальным статусом", - объясняет Марзалюк.



Меч XI-XIII веков, найденный в районе Бобруйска



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Другая находка в районе Бобруйска - меч XI–XIII веков. Оружие сохранилось почти полностью, частично утрачено только лезвие, на рукоятке обнаружены следы серебрения. Весит меч 1,2 кг, в длину достигает 70 см. "Он также принадлежал князю или дружиннику. Простые воины в то время орудовали копьем и топором", - говорит историк Николай Силков.



Игра в кости



В Молдавии мастер по керамике Василий Гончар нашел в глиняном карьере останки вымерших безрогих носорогов. Керамист обнаружил череп и кости животных. Палеонтологи считают, что это семья из двух взрослых особей и детеныша. Заметно, что зубы у детеныша еще молочные. Гончар говорит, что окаменелости в песке находит часто. "Зверей мы находим мало, но их экскрементов - много", - говорит керамист. Он говорит, что находку ему предлагали продать, но он передал ее местному этнографическому музею.



Останки вымерших безрогих носорогов индрикотериев, найденные в Молдавии в глиняном карьере



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Безрогие носороги - индрикотерии - жили 30–20 млн лет назад. Эти животные самые высокие и самые тяжелые из когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих. Они достигали 5 м в высоту, весили до 17 т. Носороги отличались от других коротким туловищем на длинных и прямых трехпалых ногах, утолщенным средним пальцем и небольшой головой на очень длинной шее; передняя часть тела была выше задней. Питались животные листьями и ветвями кустарников и деревьев.



Говорящий кирпич



В Туркестанской области Казахстана археологи нашли плиту с текстом, которая относится к эпохе древнего государства Кангюй. На керамический кирпич, датируемый I веком нашей эры, нанесено семь строк и 218 знаков на арамейском алфавите. Брусок был вложен в стену городища и выпал при обрушении ее части. Уникальность находки в том, что впервые найден не фрагмент, а целый текст эпохи Кангюя.



Плита с текстом, которая относится к эпохе древнего государства Кангюй, найденная в Туркестанской области Казахстана



Ученые расшифровали послание и выяснили, что речь идет о создании города военачальником по имени Сападани. В тексте говорится, что поселение создали на землях "людей шатров", то есть кочевников. В табличке также перечисляются правители политических центров того времени - Самарканда, Бухары, Кеша, Чачи. "Такие кирпичи в государстве Кангюй делались, видимо, во всех городах. Их вкладывали в ниши рядом с въездными воротами. Человек, пришедший в город, мог прочитать, что это за населенный пункт, кому принадлежит", - отметил старший научный сотрудник отдела археологии Туркестанского областного историко-краеведческого музея Андрей Донец. Источник - Известия

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