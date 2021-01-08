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В Тадже за пособничество террористам посадили на 7 лет 80-летнего Дона Набиева
00:33 10.01.2021

МВД: 80-летний Дона Набиев был связан с экстремистами. ПИВТ опровергает

После критических комментариев в адрес властей под публикацией о приговоре суда в отношении 80-летнего экс-сторонника запрещенной ПИВТ, МВД сделало заявление, в котором подчеркнуло, что Дона Набиев отправлен за решетку "заслуженно".

В заявлении министерства, опубликованном 8 января, говорится, что бывший член запрещенной Партии исламского возрождения Дона Набиев был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в экстремизме и оказании финансовой поддержки таджикским боевикам за рубежом.

В свою очередь, в заявлении партии говорится, что все обвинения носят "политический характер и направлены именно на дискредитацию невинного старика, который когда-то был членом ПИВТ".

В заявлении МВД отмечается, что Дона Набиев, житель села Гульбутта в районе Рудаки, "получал денежные средства, выделенные специальными службами определенных стран, используя денежные переводы из третьих стран, тратил их на распространение идей экстремизма, приобретение и публикацию экстремистской литературы, вербовку и мобилизацию молодых людей ряды джихадистских групп". При этом министерство не назвало ни одну страну и не предоставило никаких доказательств или документов.

Вслед за этим было распространено заявление ныне запрещенной ПИВТ, в котором говорится, что получение денежных переводов от семей, родных и членов ПИВТ для семей заключенных партийцев не является преступлением и "полученные бобои Дона переводы не имеют никакого отношения к спецслужбам каких-либо стран".

Ранее в другом заявлении запрещенной Партии исламского возрождения от 4 января говорилось, что активиста партии Дона Набиева обвинили в оказании финансовой помощи семьям заключенных членов партии. "Старик хотел помочь лишь нескольким нуждающимся семьям политических заключенных, и был арестован и брошен за решетку", - говорилось в заявлении.

Между тем. МВД также отметило в своем заявлении, что Дона Набиев отправлял часть полученных средств в Афганистан, на поддержку "Джамоати Ансоруллох", в рядах которой преимущественно боевики-таджики. "Набиев переводил определенное количество финансовых средств в Исламскую Республику Афганистан через Пянджский район Хатлонской области для финансовой поддержки членов боевого крыла ПИВ - "Джамоати Ансоруллох", - отмечает правоохранительное ведомство.

Тем временем ПИВТ пишет, что партия никогда не имела и сейчас не имеет ничего общего с "Джамоати Ансоруллох".

"В ходе расследования уголовного дела преступные действия Набиева Дона получили подтверждение показаниями физических лиц и вещественными доказательствами", - говорится в заявлении МВД, но эти доказательства не были представлены общественности.

Дона Набиев был задержан в конце сентября 2020 года в своем доме в кишлаке Гульбутта, и ровно через три месяца состоялся суд – за закрытыми дверями. Неизвестно, был ли адвокат у подсудимого.

29 сентября 2015 года Верховный суд признал деятельность ПИВТ экстремистской и террористической, и запретил ее деятельность на территории республики. Предлогом для судебного преследования исламской партии стал так называемый мятеж заместителя министра обороны генерала Абдухалима Назарзода.

По официальной версии, генерал, якобы являвшийся активным участником ПИВТ, и его сторонники, тоже состоявшие в ней, в ночь на 4 сентября 2015 года совершили вооруженные нападения на объект министерства обороны в Душанбе и здание милиции в городе Вахдат, что в двадцати километрах от столицы, после чего попытались скрыться в горах, где к 16 сентября были уничтожены верными правительству войсками. Десятки активных членов партии нашли убежище за пределами Таджикистана, и еще десятки были задержаны и отправлены за решетку в стране.

Руководство ПИВТ категорически отвергает обвинения и заявляет, что цель таджикских властей – убрать со сцены вторую после правящей партии влиятельную политическую силу в стране.

Год назад Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала "необоснованным" арест некоторых членов ПИВТ, и призвала к их немедленному освобождению.

Однако таджикские власти отвергают подобные заявления, подчеркивая, что следствие и суд над членами запрещенной ПИВТ проводились в соответствии с законодательством Таджикистана. Рустам Шохмурод, бывший министр юстиции Таджикистана, сказал, что "все заключенные находятся под стражей за совершенные преступления".

Источник - rus.ozodi.org
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