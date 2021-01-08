У фрау Меркель обнаружился новый неожиданный преемник - герр Шпан

00:56 10.01.2021

Названо имя возможного преемника Меркель на посту канцлера Германии

время публикации: 08 января 2021 г., 21:03 | последнее обновление: 08 января 2021 г., 21:03



Новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель может стать министр здравоохранения страны и член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс ШпанШпан уже обсуждает возможность занять пост канцлера с руководством партии. При совпадении ряда условий он имеет шансы возглавить немецкое правительств



Новым канцлером Германии вместо Ангелы Меркель может стать министр здравоохранения страны и член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан.



Шпан уже обсуждает возможность занять пост канцлера с руководством партии. При совпадении ряда условий он имеет шансы возглавить немецкое правительство, пишет издание Bild, которое цитирует агентство "Прайм".



Сценарий, при котором политик может стать канцлером, выглядит так: Шпан может выдвинуться на этот пост в случае, если его рейтинги будут выше, чем у еще одного вероятного кандидата в председатели партии. Речь идет о главе правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армине Лашете.



Поясняется, что Лашет может возглавить ХДС после голосования на съезде союза в середине января. При этом, вопреки традиции, он может не выдвигаться и на пост канцлера Германии.



Нового председателя партии должны были выбрать на внеочередном съезде 25 апреля 2020 года, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.



Ангела Меркель занимает пост главы Христианско-демократического союза с 2000 года. На пост канцлера Германии она назначена с ноября 2005 года. За это время она четыре раза оказывалась во главе правительства страны. Последний ее срок на этом посту начался в 2018 году. В этом же году Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.



Подробнее: https://www.newsru.com/world/08jan2021/kanzler.html