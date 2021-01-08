 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
В Туркменистане при температуре -15 градусов жилые дома остаются без тепла
00:59 10.01.2021

В эти дни в Туркменистане наблюдается холодная и влажная погода. В Ашхабаде ночью наблюдается -10 градусов мороза. Местные жители испытывают трудности с неполадками в отопительной системе, а также проблемами, связанными с выходом из строя инфраструктурных сооружения из-за обледенения.

Ашхабадский корреспондент "Азатлыка" (туркменской редакции Радио Свобода) сообщает, что в столице температура ночью опускается до -10 градусов и местные жители чаще жалуются на проблемы в отопительной системе. В частности, в многоэтажных домах отопительные батареи не прогревают квартиры.

"Из домоуправления уже приходили несколько раз проверить батареи. Слышно, что в трубах вода есть, но нет ни давления, ни теплой воды", –рассказал один житель столицы.

"Ночью наблюдаются заморозки до -10 градусов. Кондиционеры не справляются. Для того, чтобы обогреться люди на ночь оставляют включенными газовые плиты на кухне", – рассказал другой ашхабадец.

По его словам, это приводит к снижению давления и в газовых трубах и уже были случаи, когда плиты гасли, в результате чего происходили отравление газом.

"Я не слышал о взрывах в результате утечки газа, но не удивлюсь, если такое случится", – говорит житель столицы.

В городах Туркменистана отопление в многоэтажных домах осуществляется централизованно.

Один из местных специалистов в анонимном разговоре с Радио Азатлык рассказал, что в Ашхабаде большинство инфраструктурных сооружений находятся в аварийном состоянии как в домах, построенных в 1980-х годах, так и в тех, что были построены в 2000-х. По его словам, жители многоэтажных домов сталкиваются с проблемами с отоплением уже на протяжении многих лет.

"У нас эта ситуация продолжается уже 20 лет", – добавил он.

Собеседник корреспондента говорит, что примерно десять лет назад трубы были заменены на пластиковые, но это не дало положительного результата.

"В трубах есть звук воды, мы выпускаем накопившийся в трубах воздух, но теплая вода не поступает", – рассказал житель столицы корреспонденту "Азатлыка".

По сообщениям корреспондента Радио Азатлык, из-за резкого похолодания в центре Дарганатинского этрапа, а также в нескольких животноводческих поселках Лебапа, таких как Халкабад, замерзли и потрескались водопроводные трубы. Обледенение стало проблемой и для малых водоочистительных сооружений в селах.

"Многие жители испытывают трудности с питьевой водой. Сейчас воды нет и в канавах", – рассказал в анонимном разговоре с корреспондентом "Азатлыка".

Источник - rus.ozodi.org
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