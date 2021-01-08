Демократы в Конгрессе готовят импичмент Трампа. В случае успеха он не сможет больше выдвигаться в президенты

07:37 10.01.2021

Группа демократов в палате представителей Конгресса США намерена 11 января вынести на рассмотрение статьи об импичменте президенту Дональду Трампу из-за "подстрекательства к мятежу"



Группа демократов в палате представителей Конгресса США намерена 11 января вынести на рассмотрение статьи об импичменте президенту Дональду Трампу из-за "подстрекательства к мятежу". В статьях об импичменте говорится, что Трамп совершил "тяжкие преступления и проступки, умышленно подстрекая к насилию против правительства Соединенных Штатов", цитирует CBS.



В палате представителей надеются, что Трамп немедленно покинет должность, заявила спикер Нэнси Пелоси. В противном случае она поручила комитету по регламенту быть готовым задействовать положения 25-й поправки к Конституции США об отстранении президента, если он "не в состоянии исполнять свои права и обязанности". При таком сценарии полномочия главы государства переходят вице-президенту. Занимающий этот пост Майкл Пенс, по данным американских СМИ, против этого варианта.



Под предложением об импичменте подписались более 150 членов палаты представителей. Демократы обвиняют Трампа в том, что он своими заявлениями спровоцировал вторжение в Капитолий, поставил под угрозу безопасность США и органов власти, честность демократической системы, вмешался в процесс мирной передачи власти и подорвал доверие к себе как к президенту.



Авторы убеждены, что своим поведением Трамп продемонстрировал, что "будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту", передает ТАСС.



Если палата представителей запустит процесс импичмента, Трамп станет первым президентом в истории США, которого дважды пытались отстранить от власти таким образом. Чтобы объявить импичмент, палате представителей потребуется набрать простое большинство голосов, сенату - две трети голосов.



Главным практическим последствием этой процедуры для Трампа может стать запрет на дальнейшее занятие федеральных должностей, поясняет The Bell. таким образом, он не сможет баллотироваться на пост президента в 2024 году.



По данным CNN, идею импичмента Трампа поддерживает все больше его однопартийцев. Для успеха импичмента необходимо, чтобы его поддержали не менее 17 республиканцев, однако это маловероятно.



Первой республиканкой в Конгрессе, публично призвавшей Трампа уйти в отставку, стала сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски. "Я хочу, чтобы он ушел. Он нанес достаточно ущерба", - заявила политик.



Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел заявил, что верхняя палата Конгресса сможет начать рассмотрение материалов об импичменте Трампа не раньше 19 января, то есть за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Сами слушания теоретически смогут начаться уже после того, как Трамп покинет Белый дом. Чтобы созвать сенат раньше 19 января, необходимо согласие всех 100 сенаторов.



Белый дом назвал "политически мотивированной" инициативу об импичменте за 12 дней до истечения полномочий действующего президента, заявив, что это "только послужит дальнейшему разделению нашей великой страны". Джо Байден не стал комментировать предложение об импичменте, отметив, что решение этого вопроса остается за Конгрессом.