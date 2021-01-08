Киргизия выбирает себе 6-го президента

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09:32 10.01.2021

На 10:00 проголосовали почти 100 тысяч избирателей в Кыргызстане/ Алексей Майшев

Всего право голоса на выборах президента и референдуме имеют 3,5 миллиона избирателей. За два часа проголосовали почти 100 тысяч человек.

Явка избирателей на 10:00 на выборах президента Кыргызстана составила 2,8 процента - 99 772 избирателя.

Такие данные привела глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Всего зарегистрированы 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя.

Данные по регионам:

Бишкек - проголосовали 12 932 избирателя (3,11 процента) из 416 123;
Ош - 8 705 (5,76 процента) из 151 115;
Чуйская область - 12 805 (2,16 процента) из 591 818;
Таласская - 3 792 (2,4 процента) из 157 886;
Ошская - 20 875 (2,89 процента) из 722 933;
Джалал-Абадская - 18 353 (2,75 процента) из 666 695;
Баткенская - 7 188 (2,42 процента) из 297 264;
Иссык-Кульская - 9 541 (3,1 процента) из 307 786;
Нарынская - 5 581 (2,76 процента) из 202 475.
МИД - данные обобщаются.

Выбрали форму правления 98 994 человека, что составляет 2,78 процента.

Данные по референдуму:

Бишкек - проголосовали 12 093 избирателя (2,91 процента) из 416 123;
Ош - 11 458 (7,58 процента) из 151 115;
Чуйская область - 12 732 (2,15 процента) из 591 818;
Таласская - 3 785 (2,40 процента) из 157 886;
Ошская - 19 524 (2,70 процента) из 722 933;
Джалал-Абадская - 18 533 (2,78 процента) из 666 695;
Баткенская - 7 093 (2,39 процента) из 297 264;
Иссык-Кульская - 8 123 (2,64 процента) из 307 786;
Нарынская - 5 553 (2,74 процента) из 202 475
МИД - данные обобщаются.

Источник - ru.sputnik.kg
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