Киргизия выбирает себе 6-го президента

09:32 10.01.2021

На 10:00 проголосовали почти 100 тысяч избирателей в Кыргызстане/ Алексей Майшев



Всего право голоса на выборах президента и референдуме имеют 3,5 миллиона избирателей. За два часа проголосовали почти 100 тысяч человек.



Явка избирателей на 10:00 на выборах президента Кыргызстана составила 2,8 процента - 99 772 избирателя.



Такие данные привела глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.



Всего зарегистрированы 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя.



Данные по регионам:



Бишкек - проголосовали 12 932 избирателя (3,11 процента) из 416 123;

Ош - 8 705 (5,76 процента) из 151 115;

Чуйская область - 12 805 (2,16 процента) из 591 818;

Таласская - 3 792 (2,4 процента) из 157 886;

Ошская - 20 875 (2,89 процента) из 722 933;

Джалал-Абадская - 18 353 (2,75 процента) из 666 695;

Баткенская - 7 188 (2,42 процента) из 297 264;

Иссык-Кульская - 9 541 (3,1 процента) из 307 786;

Нарынская - 5 581 (2,76 процента) из 202 475.

МИД - данные обобщаются.



Выбрали форму правления 98 994 человека, что составляет 2,78 процента.



Данные по референдуму:



Бишкек - проголосовали 12 093 избирателя (2,91 процента) из 416 123;

Ош - 11 458 (7,58 процента) из 151 115;

Чуйская область - 12 732 (2,15 процента) из 591 818;

Таласская - 3 785 (2,40 процента) из 157 886;

Ошская - 19 524 (2,70 процента) из 722 933;

Джалал-Абадская - 18 533 (2,78 процента) из 666 695;

Баткенская - 7 093 (2,39 процента) из 297 264;

Иссык-Кульская - 8 123 (2,64 процента) из 307 786;

Нарынская - 5 553 (2,74 процента) из 202 475

МИД - данные обобщаются.