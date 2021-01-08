Казахстан выбирает себе 7-й Мажилис-Парламент

09:37 10.01.2021

Токаев высказался о возможных протестах в Казахстане после выборов



Глава Казахстана обещает не применять репрессивные меры в отношении людей с протестными настроениями.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о возможных протестах после выборов в нижнюю палату (мажилис) парламента.



На избирательном участке корреспондент Sputnik Казахстан задал вопрос главе государства, как будет действовать полиция, если после выборов начнутся какие-то протесты. Также прозвучал вопрос о причинах протестных настроений.



Токаев отметил, что полиция будет действовать строго в рамках закона, и добавил, что "протестные настроения существуют во всех странах мира".



"Что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никакие репрессивные меры приниматься не будут. Повторю еще раз, наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством", - ответил Токаев.

Комментируя беспорядки после выборов президента США, он осудил захват Капитолия.



"Разумеется, Казахстан внимательно наблюдает за происходящим в США. С выводом, который сделал избранный президент Джо Байден, необходимо согласиться. Захват Капитолия является беззаконием и экстремизмом", - заявил Токаев.



Выборы проходят сегодня. На места в парламенте претендуют пять политобъединений, правом голоса обладают почти 12 миллионов казахстанцев.