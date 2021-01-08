Явка избирателей на КырВыборРеферендум на 16.00 составила всего 26,55%. Народ сидит дома...

13:51 10.01.2021

10 января 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Явка избирателей на референдуме на 16.00 составила 26,55 процента



На 16.00 явка избирателей на референдуме по форме правления составила 26,55 процента. Такие данные приводит информационная система ЦИК.



Проголосовали 946 тысяч 104 человека. Активнее всего голосуют жители Иссык-Кульской области - уже 31,53 процента избирателей сделали свой выбор. Самая низкая явка по-прежнему в Чуйской области, где проголосовали только 22,39 процента.



Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит референдум по определению формы правления.