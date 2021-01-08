Кыргызы утратили веру в институты власти.., - Игорь Шестаков

15:41 10.01.2021

10 января 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Люди утратили веру в институты власти. Политолог о низкой явке избирателей



Одна из причин низкой избирательной явки на выборах президента и референдуме кроется в том, что электорат утратил веру в институты власти. Таким мнением с 24.kg поделился политолог Игорь Шестаков.



"У нас фактически с середины октября нет легитимного парламента и президента. Люди выживают сами. К электорату приходит понимание, что власть не играет в их жизни и судьбе какую-то важную роль", - считает он.



Кыргызстанцы, как и весь прошлый год, выживали и продолжают выживать сами. Результат этого - утрата веры властям, в частности институту президента.



Игорь Шестаков

"Референдум в свою очередь для большинства населения - вещь достаточно абстрактная и не служит поводом для того, чтобы бросить все дела и бежать скорее голосовать", - отметил он.



По мнению политолога, низкая явка - это еще и реакция людей на вялую избирательную кампанию. Сыграла свою роль и отмена голосования по форме № 2.



"Из процесса были исключены порядка 500 тысяч граждан, а это немало. Важно помнить, что Кыргызстан - страна не только внешней, но и внутренней трудовой миграции. Полагаю, что из тех, кто в день голосования оказался не по месту прописки, лишь единицы поехали на малую родину, чтобы отдать свой голос", - считает он.



По прогнозу Игоря Шестакова, 30-процентный барьер на референдуме с трудом, но все же будет преодолен.



Эксперт напоминает о зарубежных избирательных участках, которые закрываются для голосования последними. Учитывая тяжесть, с которой происходит избирательный процесс, он также отмечает, что борьба политических сил после выборов усилится.



Напомним, что сегодня в республике проходят выборы президента и референдум по определению формы правления.



Отметим, что выборы главы государства признают состоявшимися при любой явке избирателей.



На 16.00 явка на референдуме по форме правления составила 26,55 процента, на досрочных выборах - 26,59 процента. Участки закроются в 20.00.