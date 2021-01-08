Казахстан стремительно теряет признаки государства, - Расул Рысмамбетов

15:43 10.01.2021

Экономика разваливается, банкиры воруют деньги, а правительство их покрывает, правоохранительные органы убивают подозреваемых во время допросов, а еще и помогают бандитам, учителя не учат, медики не то что больных не лечат, медики себя вылечить не могут



Расул Рысмамбетов, facebook.com, 7 января



В 2021 году хочу, чтобы в Казахстане наступил переломный момент - чтобы мы сделали поворот в сторону нормального государства.

Последние пару дней критикую правительство, акимат Алматы, банки, и всех до кого дотянусь - не потому что мне нечего делать. Вчера мне уже звонили и спрашивали - почему такой злой, не из-за выборов ли))

Признаться мне все равно кто премьер, аким и даже президент - если все работают хорошо и мне не особо их заметно даже по пути на работу из дома. Мне все равно, кто руководит - если я не спотыкаюсь об их ошибки каждый день.

Но 2020 год показал, что Казахстан стремительно теряет признаки государства.

Экономика разваливается, банкиры воруют деньги, а правительство их покрывает, правоохранительные органы убивают подозреваемых во время допросов, а еще и помогают бандитам, учителя не учат, медики не то что больных не лечат, медики себя вылечить не могут. Главы городов не заботятся до своих городах, потому что мысленно уже упаковали чемоданы в другие страны. С водой у нас проблемы, воздух - дышать нечем. Попытался начать бизнес - придет налоговая и заберет налоги вперед. Вопреки всем вырастил бизнес - по наводке налоговой придут бандиты и заберут его.

Пойдешь в суд - тебя могут и засудить. Детей и женщин воруют, насилуют и убивают, а еще и потом выходят досрочно из тюрьмы.

Я прекрасно вижу и позитивные новости, вижу и хорошие сдвиги, но эти сдвиги - цветущая фиалка на падающем камне. Поверьте - выборы ничего не изменят, потому что тяжело заболели мы все. И мы выберем больных кандидатов больного общества.

У меня нет рецептов, может поэтому это моя паническая реакция на разваливающееся государство. Но у меня ощущение, что с нас слетает шелуха цивилизации. Прогресс - это всегда насилие над собой, это всегда работа над собой. А чтобы упасть не просто в архаику, а в первобытно общинный строй - нужно просто сидеть и ничего не делать, нужно просто лишить людей веры в государство. И тогда возникнет право сильного. Но проблема в том, что мы не одни на планете, вокруг нас - есть цивилизации, которые видят как мы деградируем. Мы не упадем на дно, мы упадем им в руки. Есть страны стократно сильнее нас и они придут и заберут все у туземцев, которые забыли как быть народом.

Поэтому 2021 год - год срочных и понятных всем мер, чтобы мы опять поверили, что в нашей стране можно жить, работать и процветать.